CGTN: od Chancay do Szanghaju: transformacja przyszłości handlowej Ameryki Łacińskiej

PEKIN, 18 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- „Z Chancay do Szanghaju" – to w Peru popularne hasło od minionego czwartku, kiedy odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia portu Chancay, flagowego projektu podjętej przez Chiny Inicjatywy Pasa i Drogi (ang. Belt and Road Initiative – BRI).

Ogromny projekt o wartości 1,3 miliarda dolarów ma zrewolucjonizować handel regionalny, przyjmując największe na świecie statki towarowe i znacznie skracając czas transportu. Pierwsza faza projektu pozwoli skrócić czas transportu morskiego z Peru do Chin do 23 dni, obniżając koszty logistyczne o co najmniej 20 procent.

Nowy port ma cztery nabrzeża o maksymalnej głębokości 17,8 metra, zdolne do przyjmowania bardzo dużych kontenerowców o pojemności 18 tysięcy jednostek równoważnych dwudziestu stopom (TEU). Przyjęta roczna przepustowość portu wynosi milion TEU w perspektywie krótkoterminowej i 1,5 miliona TEU w perspektywie długoterminowej, co pozycjonuje ten obiekt jako kluczowe centrum handlu między Ameryką Łacińską a Azją.

Chiński prezydent Xi podkreślił w sygnowanym swoim imieniem artykule, opublikowanym w czwartek w peruwiańskiej gazecie „El Peruano", że projekt portu Chancay ma zapewnić roczny przychód dla Peru w wysokości 4,5 miliarda dolarów i ma stworzyć ponad 8 tysięcy bezpośrednich miejsc pracy.

Xi i jego peruwiańska odpowiedniczka Dina Boluarte wzięli w czwartek udział w ceremonii otwarcia portu Chancay za pośrednictwem łącza wideo.

„Od Chancay po Szanghaj, jesteśmy świadkami nie tylko zakorzenienia i rozkwitu Inicjatywy Pasa i Drogi w Peru, ale także powstania nowej bramy, która łączy ląd i morze, Azję i Amerykę Łacińską" – powiedział prezydent Xi, przemawiając podczas ceremonii otwarcia.

Xi przybył w miniony czwartek, aby złożyć wizytę państwową w Peru i wziąć udział w 31. posiedzeniu przywódców Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Jest to jego szósta wizyta na tym kontynencie od 2013 roku.

Transformacja dynamiki handlu regionalnego

Jak zauważył Xi, port Chancay jest nie tylko dogodnym portem głębokowodnym, ale także pierwszym opartym na inteligentnych i ekologicznych rozwiązaniach portem w Ameryce Południowej.

Strategicznie zlokalizowany port, będący peruwiańska bramą na Pacyfik, jest połączony tunelem z Autostradą Panamerykańską, zapewniając bezpośredni dostęp do stolicy Peru, Limy. Jako pierwsza „morska droga ekspresowa" do Ameryki Łacińskiej umożliwi on szybszy i bardziej opłacalny transport peruwiańskich towarów przeznaczonych na eksport na rynki azjatyckie, takich jak żurawina i awokado.

„Naszym celem jest stanie się Singapurem Ameryki Łacińskiej, tak aby ładunki przechodziły przez ten port w drodze do Azji. Kiedy ktoś z Brazylii, Wenezueli, Boliwii, Paragwaju czy Argentyny zechce udać się do Azji, powinien pomyśleć o Peru jako punkcie wyjścia" – powiedział dziennikarzom w zeszłym miesiącu peruwiański minister transportu Raul Perez Reyes.

Budowa portu Chancay doskonale wpisuje się w realizację działań stanowiących odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wymianę handlową między Chinami a Ameryką Łacińską.

Ponadto Peru zainicjowało plany rozwoju sieci kolejowej i autostradowej łączącej port Chancay z głównymi miastami w całym kraju, z potencjalnymi połączeniami z sieciami transportowymi w innych krajach w regionie. Mogą się one przyczynić do poprawy efektywności brazylijskiego eksportu soi, rudy żelaza, mrożonego mięsa, kolumbijskiej kawy, awokado i innych towarów do Azji za pośrednictwem nowego szlaku handlowego.

„Port Chancay pomoże Peru zwiększyć wydajność żeglugi i pogłębić współpracę handlową z Azją" – powiedział David Gamero, zastępca kierownika projektu budowy wielkiego portu Chancay. Dodał, że poza bezpośrednimi korzyściami gospodarczymi port będzie również napędzał rozwój logistycznego łańcucha wartości w Ameryce Łacińskiej oraz przyspieszy rozwój technologiczny i przemysłowy, dając „efekt mnożnikowy".

Xi nazwał kiedyś Peru „sąsiadem Chin po drugiej stronie Pacyfiku" i dla scharakteryzowania stosunków Chin z krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów przytoczył fragment starożytnego chińskiego poematu: „Prawdziwi przyjaciele zawsze czują się blisko siebie, bez względu na dzielącą ich odległość".

Po uruchomieniu port Chancay będzie mógł zintegrować cały region Ameryki Łacińskiej z dynamicznymi ramami gospodarczymi Azji i Pacyfiku, znacznie wzmacniając łączność na kontynencie i poza nim.

Zintensyfikowanie współpracy pomiędzy Chinami a Ameryką Łacińską

Inicjatywa BRI, zaproponowana przez Chiny w 2013 roku, objęła w 2017 roku Amerykę Łacińską i region Karaibów.

Według raportu grupy sterującej Inicjatywą Pasa i Drogi do końca 2023 roku 22 kraje w regionie podpisały dokumenty dotyczące współpracy z Chinami w ramach BRI. Wśród wartych wymienienia projektów znajduje się m.in. budowa linii przesyłowej ultrawysokiego napięcia Belo Monte Hydropower Plant w Brazylii czy argentyńska linia kolejowa Belgrano Cargas.

Ponadto od 2012 roku Chiny są drugim co do wielkości partnerem handlowym Ameryki Łacińskiej. W minionym roku całkowity wolumen handlu między Chinami a krajami Ameryki Łacińskiej przekroczył 489 miliardów dolarów.

Eksperci twierdzą, że chińskie inwestycje i wsparcie techniczne pomagają krajom Ameryki Łacińskiej przyspieszyć rozwój gospodarczy i stanowią ważną siłę napędową rozwoju Globalnego Południa. Wyrazili również oczekiwanie, że obecność Xi na posiedzeniu APEC nada pozytywny impuls dla integracji regionalnej i współpracy gospodarczej.

Rafael del Campo Quintana, wiceprezes Peruwiańskiego Stowarzyszenia Eksporterów, zauważył, że APEC jest nie tylko ważną platformą promowania regionalnego handlu i współpracy gospodarczej, ale także zapewnia krajom rozwijającym się, w tym Peru, możliwości głębokiej integracji z ogólnoświatową gospodarką.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-14/Peru-s-Chancay-megaport-poised-to-reshape-trade-in-the-Pacific-1yveJbUsORy/p.html