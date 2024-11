CGTN: Z Chancay do Šanghaje: Obchodní budoucnost Latinské Ameriky se mění

PEKING, 18. listopadu 2024 /PRNewswire/ -- „Z Chancay do Šanghaje" – tak zní slogan, který si v Peru získal popularitu poté, co ve čtvrtek proběhlo slavnostní otevření přístavu Chancay, vlajkového projektu čínské iniciativy Nová Hedvábná stezka (Belt and Road Initiative, BRI).

Tento megaprojekt s rozpočtem 1,3 miliardy dolarů slibuje revoluci v regionálním obchodu. Přístav Chancay, navržený tak, aby pojmul největší nákladní lodě na světě, totiž výrazně zkrátí dobu přepravy. První fáze projektu umožní zkrátit námořní přepravu z Peru do Číny na 23 dní a snížit logistické náklady minimálně o 20 %.

Nový přístav disponuje čtyřmi kotvišti s maximální hloubkou 17,8 metru, která umožňují přijímat ultra velké kontejnerové lodě s kapacitou 18 000 jednotek TEU. Krátkodobě projektovaná roční kapacita přístavu je jeden milion TEU, v dlouhodobém horizontu pak 1,5 milionu TEU. Tím se přístav stává klíčovým centrem pro obchod mezi Latinskou Amerikou a Asií.

Čínský prezident Si Ťin-pching ve svém podepsaném článku, zveřejněném ve čtvrtek v peruánském deníku El Peruano, uvedl, že projekt přístavu Chancay by měl Peru přinést roční příjmy ve výši 4,5 miliardy dolarů a vytvořit více než 8 000 přímých pracovních míst.

Si a jeho peruánský protějšek Dina Boluarte se ve čtvrtek zúčastnili slavnostního otevření přístavu Chancay prostřednictvím videospojení.

„Od Chancay po Šanghaj jsme svědky nejen zakořenění a rozkvětu iniciativy Nové Hedvábné stezky v Peru, ale také zrození nové brány, která propojuje pevninu a moře, Asii a Latinskou Ameriku," prohlásil prezident Si při projevu na slavnostním otevření.

Si ve čtvrtek o něco dříve přiletěl na státní návštěvu Peru a zúčastnil se 31. zasedání ekonomických lídrů APEC. Jedná se o jeho šestou návštěvu kontinentu od roku 2013.

Proměna dynamiky regionálního obchodu

Přístav Chancay není jen vynikajícím hlubinným přístavem, ale také prvním inteligentním a ekologickým přístavem v Jižní Americe, uvedl Si.

Přístav se nachází na strategickém místě, které z něj činí vstupní bránu Peru do Tichého oceánu. Díky tunelovému propojení s panamerickou dálnicí je zajištěn přímý vstup do peruánského hlavního města Limy. Jako první „námořní rychlostní silnice" Latinské Ameriky umožní rychlejší a nákladově efektivnější přepravu peruánského vývozu, jako jsou brusinky a avokádo, na asijské trhy.

„Naším cílem je stát se Singapurem Latinské Ameriky, tak aby přístavní náklad při cestě do Asie procházel právě tudy. Pokud někdo z Brazílie, Venezuely, Bolívie, Paraguaye či Argentiny míří do Asie, měl by uvažovat o Peru jako o výchozím bodu," sdělil minulý měsíc novinářům peruánský ministr dopravy Raul Perez Reyes.

Výstavba přístavu Chancay dokonale odpovídá potřebám rostoucího obchodu mezi Čínou a Latinskou Amerikou.

Peru zároveň zahájilo plány na výstavbu železniční a dálniční sítě, která propojí přístav Chancay s velkými městy po celé zemi. V budoucnu by tato síť mohla být napojena na dopravní infrastrukturu dalších zemí v regionu, což by podpořilo efektivnější vývoz brazilské sóji, železné rudy, mraženého masa, kolumbijské kávy, avokáda a dalšího zboží po této nové obchodní trase do Asie.

„Přístav Chancay pomůže Peru zvýšit efektivitu lodní dopravy a prohloubit obchodní spolupráci s Asií," prohlásil zástupce manažera projektu megapřístavu Chancay David Gamero. Dodal, že kromě přímých ekonomických přínosů se obrovský přístav rovněž stane hnací silou rozvoje logistického hodnotového řetězce v Latinské Americe a vytvořením „multiplikačního efektu" urychlí technologický a průmyslový růst.

Si již dříve označil Peru za „čínského souseda přes Tichý oceán" a citoval starou čínskou báseň, která vystihuje vztahy Číny se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku: „Opravdoví přátelé k sobě mají vždy blízko bez ohledu na vzdálenost, která je dělí."

Po uvedení přístavu Chancay do provozu bude možné začlenit celý latinskoamerický region do dynamického ekonomického rámce asijsko-pacifické oblasti. Tím se výrazně posílí propojení nejen v rámci kontinentu, ale i mimo něj.

Zintenzivnění spolupráce mezi Čínou a Latinskou Amerikou

Iniciativa BRI, kterou Čína představila v roce 2013, se v roce 2017 rozšířila o Latinskou Ameriku a Karibik.

Podle zprávy řídicí skupiny pro iniciativu Nová hedvábná stezka podepsalo do roku 2023 dokumenty o spolupráci s Čínou v rámci BRI 22 zemí tohoto regionu. Mezi významné projekty patří například vodní elektrárna Belo Monte, přenosové vedení velmi vysokého napětí v Brazílii, argentinská železnice Belgrano Cargas.

Kromě toho je Čína od roku 2012 druhým největším obchodním partnerem Latinské Ameriky. V roce 2023 přesáhl celkový objem obchodu mezi Čínou a zeměmi Latinské Ameriky 489 miliard dolarů.

Podle odborníků pomáhají čínské investice a technická podpora zemím Latinské Ameriky urychlit jejich hospodářský rozvoj a představují významný stimulátor rozvoje zemí globálního Jihu. Zároveň vyjádřili očekávání, že Siova účast na setkání zemí APEC vnese do regionální integrace a hospodářské spolupráce nový pozitivní impuls.

Viceprezident peruánské asociace vývozců Rafael del Campo Quintana uvedl, že APEC představuje nejen významnou platformu pro podporu regionálního obchodu a hospodářské spolupráce, ale také nabízí rozvojovým zemím včetně Peru příležitost k hlubší integraci do globální ekonomiky.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-14/Peru-s-Chancay-megaport-poised-to-reshape-trade-in-the-Pacific-1yveJbUsORy/p.html