Jak EVB zwiększa elektromobilność na Valencia Airport, jednym z dziesięciu najlepszych lotnisk w Hiszpanii?

MADRYT, 28 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Wraz ze wzrostem obaw dotyczących zmian klimatycznych na świecie przejście na pojazdy elektryczne (EV) w Hiszpanii szybko postępuje. Porty lotnicze, będące ważnymi węzłami transportowymi, aktywnie dostosowują się do tych trendów, badając innowacyjne modele biznesowe. W związku z tym lotnisko w hiszpańskiej Walencji nawiązało współpracę z EVB (submarką Beny skupiającą się na inteligentnych rozwiązaniach w zakresie ładowania) w celu stworzenia stacji ładowania wyposażonej w 80 ładowarek do EV na prąd zmienny i 4 ładowarek do EV na prąd stały, oferując wygodne rozwiązania w zakresie ładowania. Pomyślna realizacja tego projektu ożywiła działalność lotniska i stanowiła znaczący krok w rozwoju mobilności elektrycznej w Hiszpanii.

Photo

Jakie są szczegóły tego projektu?

Lokalizacja: Walencja, Hiszpania

Produkty: lotnisko wyposażyło się w 4 ładowarki do EV na prąd stały BADC82-D i 80 ładowarek do EV na prąd zmienny BCPC-D2N-P, oferując różnorodną gamę opcji ładowania i obsługując zarówno szybkie, jak i powolne uzupełnianie energii.

Rezultaty: instalacja, testowanie i obsługa stacji ładowania przebiegały bezproblemowo, a ładowarki zostały strategicznie rozmieszczone na parkingu lotniska, zapewniając użytkownikom wygodny dostęp. To nie tylko podnosi standardy usług lotniska, ale także wzmacnia pozytywny wpływ na świadome ekologiczne podróżowanie.

Co wiadomo o porcie lotniczym w Walencji?

Usytuowany we wschodniej części Hiszpanii w mieście Walencja, Valencia Airport funkcjonuje jako ważny międzynarodowy węzeł komunikacyjny, ułatwiając obsługę dużego ruchu lotniczego i działań logistycznych. Najnowsze dane Aena z 2023 r. wskazują, że lotnisko obsłużyło 9,95 mln pasażerów, 82 tys. operacji lotniczych i 13,65 mln ton ładunków, co plasuje je w pierwszej dziesiątce najbardziej ruchliwych portów lotniczych w Hiszpanii. Z uwagi na rosnącą popularność pojazdów elektrycznych, rośnie zapotrzebowanie na parkingi i usługi ładowania. Aby zaspokoić te oczekiwania, zarząd obiektu prowadzi modernizację infrastruktury ładowania w celu poprawy jakości usług i dostosowania jej do zmieniających się potrzeb użytkowników.

Skąd wynika potrzeba ładowania?

Niezależnie od tego, czy chodzi o wygodę, efektywność kosztową czy zdolność adaptacyjną, coraz większa liczba kierowców pojazdów elektrycznych decyduje się na parkowanie i ładowanie swoich pojazdów elektrycznych na lotnisku. W zależności od czasu parkowania parkingi lotniskowe dzielą się na różne kategorie:

Parking długoterminowy: zazwyczaj wybierany przez podróżnych udających się w podróż służbową lub na wakacje, co wymaga dłuższego postoju na lotnisku, trwającego od 1 do 3 dni, a nawet do pół miesiąca lub miesiąca.

Parking krótkoterminowy: najczęściej wybierany przez pasażerów w celu podwiezienia lub odebrania znajomych lub członków rodziny podróżujących samolotem bądź osób odwiedzających lotnisko, przy czym czas parkowania wynosi zazwyczaj od 1 do 2 godzin.

Pozostałe czasy eksploatacji: również pracownicy lotniska potrzebują miejsc parkingowych, zazwyczaj w godzinach pracy.

Na ile rozwiązania EVB spełniają potrzeby użytkowników?

Pracownicy zespołu EVB podjęli szeroko zakrojone dyskusje z władzami lotnisk i przedstawili im dostosowane do ich potrzeb rozwiązania w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych, zaspokajające potrzeby różnorodnych grup użytkowników parkingów:

W przypadku parkowania długoterminowego:

Wymagania: użytkownicy poszukujący możliwości dłuższego parkowania przedkładają zdalną kontrolę i zarządzanie nad szybkość ładowania. Uwzględniając dodatkowo komercyjny charakter parkingu lotniskowego, wykorzystanie przestrzeni i koszty inwestycji są czynnikami decydującymi.

Rozwiązania: ładowarka EVB BCPC-D2N-P, wyposażona w podwójne gniazda i dwa pistolety ładujące, umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów, optymalizując wykorzystanie przestrzeni. Maksymalna moc ładowania każdej ładowarki wynosi 7,4 kW, co zaspokaja potrzeby użytkowników parkingów długoterminowych. Co więcej, kompatybilność z protokołem OCPP1.6J umożliwia klientom zdalne sterowanie ładowarką za pośrednictwem aplikacji mobilnej, pozwalając im na kontrolę z dowolnego miejsca. Co ważne, ładowarki te posiadają szereg funkcji ochronnych, zwiększających bezpieczeństwo ładowania i zapewniających komfort użytkowania, nawet poza domem.

W przypadku parkowania krótkoterminowego:

Wymagania: osoby, które parkują na lotnisku przez zaledwie 1 do 2 godzin, stawiają na szybkie uzupełnianie energii. Dla lotniska kluczowe znaczenie ma maksymalizacja ograniczonej przestrzeni i zasobów, umożliwiająca obsługę większej liczby użytkowników, a także wygodną obsługę techniczną.

Rozwiązania: montowana na podłożu szybka ładowarka DC EVB BADC82-D charakteryzuje się wysoką mocą ładowania 82 kW, umożliwiając szybkie uzupełnienie 444 kW energii w ciągu zaledwie jednej godziny. Urządzenie jest wyposażone w trzy pistolety ładujące pozwalające na jednoczesne obsługiwanie trzech pojazdów, eliminując czas oczekiwania i maksymalizując wykorzystanie zasobów. Doskonała wydajność rozpraszania ciepła i liczne funkcje ochronne zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność procesu. Jednocześnie jego modułowa struktura zapewnia wygodną instalację i konserwację, co ostatecznie obniża koszty utrzymania lotniska. Obsługując metody płatności, takie jak PayPal i transakcje offline, rozwiązanie to oferuje użytkownikom wygodną, bezpieczną i elastyczną obsługę płatności.

Inne okresy użytkowania:

Wymagania: różnią się w zależności od konkretnych okoliczności.

Rozwiązania: pracownicy lotniska mogą skorzystać z ładowarek na prąd zmienny, jeśli zasięg jest wystarczający, lub z ładowarek na prąd stały, jeśli konieczne jest szybkie uzupełnienie energii, co zależy od ich bieżących potrzeb.

Osiągnięcia

Rozszerzone usługi: dodanie 84 ładowarek EVB EV zwiększyło przepustowość lotniska o 172 punkty ładowania, znacznie podnosząc jakość usług i wzmacniając przewagę konkurencyjną portu.

Zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb: wspomniane ładowarki do pojazdów elektrycznych oferują zróżnicowaną moc i tryby ładowania, spełniając odmienne wymagania użytkowników i podnosząc ich ogólny komfort eksploatacji.

Pionierskie podejście: port lotniczy przeszedł od konwencjonalnego modelu biznesowego do innowacyjnego. Projekt ten nie tylko przyczynił się do zwiększenia wskaźnika wykorzystania parkingu lotniskowego, ale także rozszerzył strumienie przychodów, generując dochód z opłat parkingowych i taryf.

Podróżowanie przyjazne dla środowiska: rosnąca dostępność stacji ładowania zachęca kolejnych pasażerów do wyboru pojazdów elektrycznych, zmniejszając tym samym emisję dwutlenku węgla i przyczyniając się do ochrony środowiska.

Podsumowanie

Po uruchomieniu stacji ładowania na lotnisku w Walencji osoby często podróżujące samolotem wyraziły swoje zadowolenie, stwierdzając: „Dzięki instalacji stacji ładowania na lotnisku nie martwię się o zasięg, wiedząc, że mój samochód będzie w pełni naładowany po powrocie z podróży służbowej. Poza tym mogę z łatwością korzystać z szybkich ładowarek, aby naładować samochód, gdy podwożę członków rodziny na lotnisko".

Przedsięwzięcie odniosło spektakularny sukces, spełniając wymagania użytkowników, wspierając zrównoważony rozwój, poprawiając reputację firmy i, co najważniejsze, oferując wiele cennych informacji oraz rozwiązań dla przyszłych podobnych przedsięwzięć związanych z urządzeniami do ładowania pojazdów elektrycznych. Wraz z rozwojem rynku samochodów elektrycznych EVB dokłada wszelkich starań, aby współpracować z coraz większą liczbą przedsiębiorstw, nieustannie wprowadzając najwyższej klasy rozwiązania i zapewniając użytkownikom na całym świecie coraz wygodniejsze i wydajniejsze ładowanie.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2373133/Photo.jpg