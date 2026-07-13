Dal laboratorio alla strada: come la scienza dell'allenamento arriva in Brasile con il HUAWEI WATCH GT Runner 2

Il due volte campione olimpico corre in Brasile con lo smartwatch che ha contribuito a creare

BRASILIA, Brasile, 14 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Per decenni, le competizioni d'élite si sono affidate a un posizionamento altamente preciso e a modalità professionali dedicate alla maratona completa: si tratta di vantaggi riservati esclusivamente alle squadre professionistiche. Per ottenere un monitoraggio accurato del ritmo e un controllo stabile durante l'intera gara, i corridori un tempo dipendevano da sofisticate attrezzature professionali e da un supporto tecnico dedicato; i dati affidabili sul posizionamento e sulla resistenza, di livello da laboratorio, erano infatti accessibili solo agli atleti d'élite. Con il HUAWEI WATCH GT Runner 2, Huawei ha portato la precisione GPS di livello professionale e le modalità dedicate alla maratona completa su ogni percorso: posizionamento costante e ad alta precisione nelle gare reali, monitoraggio affidabile dell'intero percorso lungo i 42,195 km, perfezionato attraverso gare reali e approvato dal più grande maratoneta di tutti i tempi.

Eliud Kipchoge wearing the HUAWEI WATCH GT Runner 2

Eliud Kipchoge, leggenda della maratona e due volte campione olimpico, è l'ambasciatore globale dello smartwatch e ha svolto un ruolo diretto nel suo sviluppo insieme al team ad alte prestazioni di dsm-firmenich. L'atleta keniota ha intrapreso l'Eliud's Running World, un viaggio di due anni per correre una maratona in ciascuno dei sette continenti, con l'obiettivo di ispirare stili di vita più attivi in tutto il mondo.

La seconda tappa del tour lo riporta in un luogo speciale: Porto Alegre, il 12 luglio, in occasione della NB42K Porto Alegre. È stato proprio in terra brasiliana che Kipchoge ha conquistato la sua prima medaglia d'oro alle Olimpiadi estive del 2016, rendendo questo ritorno particolarmente simbolico. "Ogni continente ha il proprio spirito, e voglio condividere questo viaggio con il Sudamerica, ispirando le persone a credere che nessun essere umano abbia limiti", ha dichiarato l'atleta.

Ciò che Kipchoge metterà alla prova a Porto Alegre è esattamente ciò che qualsiasi corridore può acquistare oggi. Il HUAWEI WATCH GT Runner 2 è progettato per rendere accessibile la scienza dello sport ai corridori di ogni livello.

Una delle caratteristiche più innovative dello smartwatch è la modalità Intelligent Marathon, che supporta il monitoraggio di un'ampia gamma di gare certificate World Athletics e guida gli atleti durante le fasi di preparazione, gara e recupero.

Ad esempio, il dispositivo include un pacer virtuale che calcola in tempo reale le deviazioni dal ritmo, visualizzando sullo schermo un avatar che indica ai corridori il ritmo esatto necessario per raggiungere i propri obiettivi, chilometro dopo chilometro. Nelle maratone d'élite, questo livello di supporto è stato tradizionalmente riservato agli atleti professionisti; con il GT Runner 2, ora è a disposizione di tutti. Per Kipchoge, sarà uno strumento per mettere a punto la sua strategia di gara sul percorso veloce e pianeggiante di Porto Alegre. Per i corridori amatoriali, significa sapere con precisione quando spingere di più e quando mantenere il ritmo.

Eliud Kipchoge ha indossato il HUAWEI WATCH GT Runner 2 durante la Maratona di Porto Alegre, simboleggiando così la fusione tra prestazioni atletiche d'élite e innovazione tecnologica. Questo ha permesso di mettere a disposizione dei corridori di tutto il mondo un dispositivo sviluppato grazie alle intuizioni di uno dei più grandi atleti della storia di questo sport. È importante sottolineare che Kipchoge ha convalidato le prestazioni dell'orologio con il proprio ritmo: oltre ai test in laboratorio, le funzionalità complete e i dati accurati sono stati verificati nel mondo reale e testati personalmente dal leggendario atleta.