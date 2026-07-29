Der Fußballverein NASSR FC und HUMAIN geben eine wegweisende strategische Sponsoring-Partnerschaft bekannt

Umfassende Vereinbarung umfasst ein führendes Trikotsponsoring, Namensrechte für das neue Trainingszentrum des NASSR FC sowie den Einsatz künstlicher Intelligenz im Spitzenfußball

RIAD, Saudi-Arabien, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Der Fußballverein NASSR FC und HUMAIN, ein Unternehmen, das weltweit Full-Stack-Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz anbietet, gaben heute bekannt, dass HUMAIN zum offiziellen Sponsor des Vereins für die Saison 2026–2027 ernannt wurde.

Diese weitreichende Vereinbarung, die Trikotsponsoring, eine Sportinfrastruktur von Weltklasse und fortschrittliche KI-Fähigkeiten vereint, spiegelt das gemeinsame Engagement wider, zu erforschen, wie Technologie die Zukunft des Fußballs sowohl auf als auch abseits des Spielfelds gestalten kann.

HUMAIN x Al Nassr Tareq Amin, Chief Executive Officer of HUMAIN and José Semedo, CEO of NASSR FC (Left to right)

Als einer der bekanntesten Fußballvereine mit einer der am schnellsten wachsenden internationalen Fangemeinden bietet der NASSR FC eine starke Plattform für die Zusammenarbeit, während HUMAIN seine internationale Präsenz weiter ausbaut. HUMAIN mit Hauptsitz in Saudi-Arabien entwickelt KI-Infrastruktur, Cloud-Plattformen, Modelle und Anwendungen für Unternehmen auf der ganzen Welt.

Über ein herkömmliches Sponsoring hinaus schafft diese Zusammenarbeit eine Plattform für den NASSR FC und HUMAIN, um zu untersuchen, wie künstliche Intelligenz, Daten und Technologie die kontinuierliche Weiterentwicklung eines Spitzenfußballvereins unterstützen können.

Für den NASSR FC spiegelt das Sponsoring das langjährige Bestreben des Vereins wider, sowohl auf als auch abseits des Spielfelds an der Spitze der Innovation zu bleiben. Da sich der Fußball durch neue Technologien und digitale Erlebnisse ständig weiterentwickelt, steht die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das KI-Fähigkeiten der nächsten Generation entwickelt, im Einklang mit dem Bestreben des Vereins, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und den Fans neue, innovative Möglichkeiten zur Interaktion zu bieten.

HUMAIN wird zwar während der gesamten Saison 2026–2027 als Haupttrikotsponsor des Vereins fungieren, doch die Zusammenarbeit geht weit über das Trikot hinaus. HUMAIN wird zudem Namenspartner des neuen, hochmodernen Trainingszentrums des NASSR FC, das vom Verein errichtet und entwickelt wurde und in puncto Infrastruktur für den Spitzenfußball neue Maßstäbe setzen soll.

Das Sponsoring bietet zudem die Möglichkeit, zu untersuchen, wie Technologie die Zukunft des Sports auch weiterhin prägen wird. Dies steht im Einklang mit der übergeordneten Vision von HUMAIN für HUMAIN Sport, den speziellen Geschäftsbereich von HUMAIN, der sich darauf konzentriert, den Einsatz künstlicher Intelligenz im gesamten globalen Sportökosystem voranzutreiben – von der Teilnahme über die Athletenentwicklung und -leistung bis hin zum Vereinsbetrieb, der Fanbindung und Innovationen im Bereich der Sporttechnologie.

„Fußball ist eine der weltweit wirkungsvollsten Plattformen, um Menschen durch eine gemeinsame Leidenschaft zusammenzubringen", sagte Tareq Amin, Vorstandsvorsitzender von HUMAIN. „Bei HUMAIN entwickeln wir KI-Infrastrukturen, -Plattformen und -Technologien, die branchenübergreifend Innovationen der nächsten Generation ermöglichen. Eine Partnerschaft mit dem NASSR FC bietet die Möglichkeit, eine der weltweit größten Fußball-Communities anzusprechen und gleichzeitig zu untersuchen, wie Technologie das Erlebnis für die Fans verbessern und zur weiteren Entwicklung des Sports beitragen kann. Gemeinsam haben wir die Chance, unseren Fans unvergessliche Erlebnisse zu bieten und gleichzeitig die Möglichkeiten an der Schnittstelle zwischen Sport und künstlicher Intelligenz auszuloten."

„Beim NASSR FC bauen wir einen der fortschrittlichsten Fußballvereine der Welt auf, und dafür brauchen wir Sponsoren, die unseren Ehrgeiz teilen", sagte José Semedo, CEO des NASSR FC. „Wir freuen uns sehr, HUMAIN als unseren Hauptsponsor begrüßen zu dürfen und dessen Vision mit Millionen von NASSR FC-Fans auf der ganzen Welt zu verbinden. Dieses Sponsoring spiegelt unser Engagement wider, die nächste Ära der Innovation im saudischen Fußball anzuführen. Gemeinsam werden wir diese Zusammenarbeit durch Erlebnisse und Initiativen zum Leben erwecken, die weit über das Spiel hinausgehen."

Als globales Full-Stack-KI-Unternehmen mit Hauptsitz in Saudi-Arabien entwickelt HUMAIN KI-Infrastrukturen, Cloud-Plattformen, Modelle und Anwendungen der nächsten Generation, die es Unternehmen weltweit ermöglichen, künstliche Intelligenz in großem Maßstab einzusetzen. Durch Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen und Organisationen aus verschiedenen Branchen treibt HUMAIN den praktischen Einsatz künstlicher Intelligenz weltweit voran.

Während der gesamten Saison 2026–2027 werden die Fans erleben, wie das Sponsoring durch eine Reihe integrierter Maßnahmen Gestalt annimmt, und neue Möglichkeiten schaffen, wie die Fans sowohl auf als auch abseits des Spielfelds mit beiden Organisationen in Kontakt treten können.

Informationen zu HUMAIN

HUMAIN, ein Unternehmen des PIF, ist ein globales Unternehmen für künstliche Intelligenz, das Full-Stack-KI-Fähigkeiten in vier Kernbereichen bereitstellt: Rechenzentren der nächsten Generation, Hochleistungsinfrastruktur und Cloudplattformen, fortschrittliche KI-Modelle, darunter einige der weltweit fortschrittlichsten arabischen Sprachmodelle, die in der arabischen Welt entwickelt wurden, sowie transformative KI-Lösungen, die tiefe Branchenkenntnisse mit der Umsetzung in der Praxis verbinden.

Das End-to-End-Modell von HUMAIN bedient sowohl Organisationen des öffentlichen als auch des privaten Sektors, erschließt Werte in verschiedenen Branchen, treibt die digitale Transformation voran und stärkt die Fähigkeiten durch die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI. Mit einem wachsenden Portfolio branchenspezifischer KI-Produkte und einer Kernmission, die auf die Entwicklung geistigen Eigentums sowie eine globale Führungsrolle bei Talenten ausgerichtet ist, ist HUMAIN auf internationale Wettbewerbsfähigkeit und technologische Exzellenz ausgelegt.

Informationen zum Nassr FC

Der FC Nassr ist einer der bekanntesten Fußballvereine Asiens und hat eine der weltweit am schnellsten wachsenden Fangemeinden in diesem Sport. Angetrieben von seinem Engagement für sportliche Spitzenleistungen und kontinuierliche Innovation investiert der Verein weiterhin in eine Infrastruktur von Weltklasse, in die digitale Transformation und in internationale Partnerschaften, die seine Position als eine der fortschrittlichsten Organisationen im Fußball stärken.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten wesentlich abweichen. HUMAIN übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

HUMAIN

Weitere Informationen zu HUMAIN finden Sie auf humain.com