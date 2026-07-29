Kelab Bola Sepak NASSR FC dan HUMAIN Umum Tajaan Strategik Bersejarah

Perjanjian meluas ini menghimpunkan tajaan jersi utama, hak penamaan bagi pusat latihan baharu NASSR FC dan penerapan kecerdasan buatan merentas bola sepak elit.

RIYADH, Arab Saudi, 29 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Kelab Bola Sepak NASSR FC dan HUMAIN, sebuah syarikat PIF yang menyediakan keupayaan kecerdasan buatan tindanan penuh di seluruh dunia, hari ini mengumumkan bahawa HUMAIN telah dinamakan sebagai Penaja Rasmi Kelab bagi musim 2026–2027.

Menghimpunkan tajaan jersi, infrastruktur sukan bertaraf dunia dan keupayaan kecerdasan buatan maju, perjanjian meluas itu mencerminkan komitmen bersama untuk meneroka cara teknologi dapat membentuk masa depan bola sepak, baik di dalam mahupun di luar padang.

HUMAIN x Al Nassr Tareq Amin, Chief Executive Officer of HUMAIN and José Semedo, CEO of NASSR FC (Left to right)

Sebagai salah satu kelab bola sepak paling dikenali dengan salah satu pangkalan peminat antarabangsa yang berkembang paling pesat dalam sukan ini, NASSR FC menyediakan platform kerjasama yang kukuh ketika HUMAIN terus memperluas kehadiran antarabangsanya. Beribu pejabat di Arab Saudi, HUMAIN sedang membangunkan infrastruktur AI, platform awan, model dan aplikasi untuk organisasi di seluruh dunia.

Lebih daripada sekadar tajaan tradisional, kerjasama ini mewujudkan platform untuk NASSR FC dan HUMAIN meneroka cara kecerdasan buatan, data dan teknologi dapat menyokong evolusi berterusan sebuah kelab bola sepak elit.

Bagi NASSR FC, tajaan ini mencerminkan cita-cita lama Kelab untuk kekal di barisan hadapan inovasi, baik di dalam mahupun di luar padang. Ketika bola sepak terus berkembang melalui teknologi baharu dan pengalaman digital, kerjasama dengan syarikat yang membangunkan keupayaan AI generasi seterusnya adalah sejajar dengan komitmen Kelab untuk terus berevolusi dan menyediakan peluang baharu yang canggih untuk penyokong berinteraksi.

Sementara HUMAIN akan berperanan sebagai penaja jersi utama Kelab sepanjang musim 2026–2027, kerjasama ini melangkaui sekadar paparan pada jersi. HUMAIN juga akan menjadi rakan hak penamaan bagi pusat latihan tercanggih baharu NASSR FC, yang dibina dan dibangunkan oleh Kelab serta direka untuk berada di barisan hadapan infrastruktur bola sepak elit.

Tajaan ini turut mewujudkan peluang untuk meneroka cara teknologi akan terus membentuk masa depan sukan. Ia sejajar dengan visi HUMAIN yang lebih luas untuk HUMAIN Sport, sektor khusus HUMAIN yang memberi tumpuan kepada usaha memajukan penerapan kecerdasan buatan merentas ekosistem sukan global, meliputi penyertaan, pembangunan dan prestasi atlet, operasi kelab, penglibatan peminat serta inovasi teknologi sukan.

"Bola sepak ialah salah satu platform paling berkuasa di dunia untuk menyatukan orang ramai melalui minat yang dikongsi bersama," kata Tareq Amin, Ketua Pegawai Eksekutif HUMAIN. "Di HUMAIN, kami sedang membangunkan infrastruktur, platform dan teknologi AI yang membolehkan inovasi generasi seterusnya merentas pelbagai industri. Bekerjasama dengan NASSR FC mewujudkan peluang untuk melibatkan salah satu komuniti bola sepak terbesar di dunia, sambil meneroka cara teknologi dapat meningkatkan pengalaman penyokong dan menyumbang kepada evolusi berterusan sukan. Bersama-sama, kami berpeluang mewujudkan pengalaman bermakna untuk penyokong sambil meneroka kemungkinan yang wujud di persimpangan antara sukan dan kecerdasan buatan."

"Di NASSR FC, kami sedang membina salah satu kelab bola sepak paling progresif di dunia, dan itu memerlukan penaja yang berkongsi cita-cita kami," kata José Semedo, Ketua Pegawai Eksekutif NASSR FC. "Kami teruja untuk mengalu-alukan HUMAIN sebagai penaja utama kami dan menghubungkan visinya dengan jutaan penyokong NASSR FC di seluruh dunia. Tajaan ini mencerminkan komitmen kami untuk menerajui era inovasi seterusnya dalam bola sepak Saudi. Bersama-sama, kami akan merealisasikan kerjasama ini melalui pengalaman dan inisiatif yang melangkaui permainan."

Sebagai syarikat AI tindanan penuh global yang beribu pejabat di Arab Saudi, HUMAIN sedang membangunkan infrastruktur AI generasi seterusnya, platform awan, model dan aplikasi yang membolehkan organisasi di seluruh dunia menerima guna kecerdasan buatan pada skala besar. Melalui perkongsian dengan syarikat teknologi terkemuka dan organisasi merentas pelbagai industri, HUMAIN sedang mempercepat pelaksanaan praktikal kecerdasan buatan di seluruh dunia.

Sepanjang musim 2026–2027, penyokong akan melihat tajaan ini direalisasikan melalui siri aktivasi bersepadu, mewujudkan cara baharu untuk peminat berinteraksi dengan kedua-dua organisasi di dalam dan di luar padang.

Maklumat tetang HUMAIN

HUMAIN, sebuah syarikat PIF, ialah syarikat kecerdasan buatan global yang menyediakan keupayaan AI full-stack merentas empat teras utama: pusat data generasi baharu; infrastruktur berprestasi hiper dan platform awan; model AI termaju, termasuk antara model bahasa besar (LLM) Bahasa Arab paling canggih di dunia yang dibangunkan di dunia Arab; dan penyelesaian AI transformatif yang menggabungkan kepakaran sektor yang mendalam dengan pelaksanaan dunia sebenar.

Model hujung ke hujung HUMAIN berkhidmat kepada organisasi sektor awam dan swasta, membuka nilai merentas industri, memacu transformasi digital, serta memperkukuh keupayaan melalui kolaborasi manusia–AI. Dengan portfolio produk AI khusus sektor yang semakin berkembang serta misi teras yang tertumpu pada pembangunan harta intelek dan kepimpinan bakat global, HUMAIN direka untuk daya saing antarabangsa dan kecemerlangan teknologi.

Maklumat tentang Nassr FC

NASSR FC ialah salah satu kelab bola sepak paling dikenali di Asia dan menjadi rumah kepada salah satu komuniti peminat global yang berkembang paling pesat dalam sukan ini. Didorong oleh komitmen terhadap kecemerlangan sukan dan inovasi berterusan, Kelab ini terus melabur dalam infrastruktur bertaraf dunia, transformasi digital dan perkongsian antarabangsa yang memperkukuh kedudukannya sebagai salah satu organisasi bola sepak paling progresif.

Kenyataan Berpandangan Ke Hadapan:

Siaran media ini mungkin mengandungi kenyataan berpandangan ke hadapan berdasarkan jangkaan dan andaian semasa. Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material akibat pelbagai risiko dan ketidaktentuan. HUMAIN tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini kenyataan ini.

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