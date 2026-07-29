NASSR FCとHUMAIN、画期的な戦略的スポンサー契約を発表

包括的な契約で、メインユニフォームスポンサー契約、NASSR FCの新トレーニングセンターの命名権、トップレベルのサッカー全般における人工知能の活用を一体化

サウジアラビア・リヤド, 2026年7月29日 /PRNewswire/ -- NASSR FCと、PIF傘下でフルスタックAI機能を世界規模で提供するHUMAINは、HUMAINが2026～2027シーズンの同クラブの公式スポンサーに選定されたことを発表しました。

ユニフォームスポンサー契約、世界最高水準のスポーツインフラ、高度なAI機能を組み合わせたこの包括的な契約は、テクノロジーがピッチ内外でサッカーの未来をどのように形作り得るかを探ることに、双方が取り組む姿勢を示しています。

HUMAIN x Al Nassr Tareq Amin, Chief Executive Officer of HUMAIN and José Semedo, CEO of NASSR FC (Left to right)

サッカー界で最も知名度の高いクラブの一つであり、世界で最も急速に拡大している国際的なファン層の一つを擁するNASSR FCは、HUMAINが国際的な存在感を高め続ける中、強力な協業基盤となります。サウジアラビアに本社を置くHUMAINは、世界中の組織向けにAIインフラ、クラウドプラットフォーム、モデル、アプリケーションを構築しています。

この提携は、従来のスポンサー契約の枠を超え、AI、データ、テクノロジーがトップレベルのサッカークラブのさらなる進化をどのように支えられるかをNASSR FCとHUMAINが探るための基盤となります。

NASSR FCにとって、このスポンサー契約は、ピッチ内外でイノベーションの最前線に立ち続けるというクラブの長年の目標を示すものです。サッカーが新たなテクノロジーやデジタル体験によって進化を続ける中、次世代AI機能を構築する企業との連携は、同クラブが絶えず進化し、サポーターに革新的な参加・交流の機会を新たに提供するという方針に合致しています。

HUMAINは2026～2027シーズンを通じて同クラブのメインユニフォームスポンサーを務めますが、提携の範囲はユニフォームにとどまりません。HUMAINはまた、NASSR FCが建設・開発し、トップレベルのサッカーインフラを代表する施設となるよう設計された新たな最新鋭トレーニングセンターの命名権パートナーとなります。

このスポンサー契約により、テクノロジーが今後もスポーツの未来をどのように形作っていくかを探る機会も生まれます。これは、HUMAINがHUMAIN Sportを通じて掲げる、より広範な構想に沿うものです。HUMAIN Sportは、スポーツへの参加、選手の育成とパフォーマンス、クラブ運営、ファンエンゲージメント、スポーツテクノロジーの革新に至るまで、世界のスポーツエコシステム全体におけるAI活用の推進に特化したHUMAINの専門部門です。

HUMAIN最高経営責任者のTareq Aminは、次のように述べました。「サッカーは、共通の情熱を通じて人々を結びつける、世界で最も強力なプラットフォームの一つです。HUMAINでは、あらゆる業界で次世代のイノベーションを可能にするAIインフラ、プラットフォーム、テクノロジーを構築しています。NASSR FCとの提携により、世界最大級のサッカーコミュニティーの一つと関わる機会が生まれると同時に、テクノロジーがサポーターの体験をどのように向上させ、スポーツの継続的な進化に貢献できるかを探ることができます。私たちは共に、スポーツとAIが交わる領域で何が可能かを探りながら、サポーターに意義ある体験を創出する機会があります。」

NASSR FC最高経営責任者のJosé Semedoは、次のように述べました。「NASSR FCは、世界で最も先進的なサッカークラブの一つを築いており、その実現には、私たちと志を同じくするスポンサーが必要です。HUMAINをメインスポンサーとして迎え、同社のビジョンを世界中の数百万人のNASSR FCサポーターに届けられることを大変うれしく思います。このスポンサー契約は、サウジアラビアのサッカー界における次なる革新の時代をけん引するという私たちの決意を示すものです。私たちは共に、競技の枠をはるかに超える体験や取り組みを通じて、この協業を形にしていきます。」

サウジアラビアに本社を置くグローバルなフルスタックAI企業であるHUMAINは、世界中の組織によるAIの大規模導入を可能にする次世代のAIインフラ、クラウドプラットフォーム、モデル、アプリケーションを構築しています。HUMAINは、さまざまな業界の主要なテクノロジー企業や組織との提携を通じて、世界規模でAIの実用展開を加速しています。

2026～2027シーズン中、サポーターは、一連の統合的な取り組みによってこのスポンサー契約が具体化される様子を目にすることになります。これにより、ファンがピッチ内外で両組織と関わる新たな機会が生まれます。

HUMAINについて

PIF傘下のHUMAINは、4つの中核領域にわたりフルスタックAI機能を提供するグローバルな人工知能企業です。その4領域は、次世代データセンター、ハイパフォーマンスインフラおよびクラウドプラットフォーム、アラブ世界で開発された世界最先端級のアラビア語大規模言語モデルを含む高度なAIモデル、そして業界に関する深い知見と現場での実行力を組み合わせ、変革をもたらすAIソリューションです。

HUMAINのエンドツーエンドモデルは、公共・民間両部門の組織にサービスを提供し、さまざまな業界で価値を引き出すとともに、デジタルトランスフォーメーションを推進し、人間とAIの協働を通じて組織の能力を強化します。業界特化型AI製品のポートフォリオを拡充し、知的財産の開発と人材面で世界をリードすることを中核的使命とするHUMAINは、国際競争力と技術面での卓越性を発揮できるよう設計されています。

NASSR FCについて

NASSR FCは、アジアで最も知名度の高いサッカークラブの一つであり、世界で最も急速に成長しているサッカーファンコミュニティーの一つを擁しています。競技面での卓越性と継続的なイノベーションへの取り組みを原動力に、同クラブは、サッカー界で最も先進的な組織の一つとしての地位を強化するため、世界最高水準のインフラ、デジタルトランスフォーメーション、国際的なパートナーシップへの投資を続けています。

将来の見通しに関する記述：

本プレスリリースには、現時点での予想および仮定に基づく将来の見通しに関する記述が含まれている可能性があります。実際の結果は、さまざまなリスクや不確実性により大きく異なることがあります。HUMAINはこれらの記述を更新する義務を負いません。

HUMAIN

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SOURCE Humain