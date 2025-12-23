Descubriendo Lianyungang: una ciudad moldeada por las montañas y el mar

LIANYUNGANG, China, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Definida por la interacción entre las montañas y el mar, Lianyungang ha encontrado significado en su geografía desde hace mucho tiempo. Desde los paisajes míticos asociados con Viaje al Oeste hasta su posición como terminal oriental del Nuevo Puente Terrestre Euroasiático, la ciudad ocupa un lugar distintivo en el imaginario cultural e histórico de China.

A promotional video for Lianyungang's Reading the City initiative.

Desde agosto de 2025, el Departamento de Publicidad del Comité Municipal de Lianyungang ha presentado la iniciativa "Leyendo la Ciudad", un programa de cultura urbana que explora la arquitectura, los topónimos y las marcas locales de larga tradición. La serie invita a residentes y visitantes a conectar con la historia y la identidad de la ciudad a través de su entorno construido y sus lugares emblemáticos cotidianos.

El Cuento de la Montaña

El monte Huaguo, ampliamente considerado como la fuente cultural de Viaje al Oeste, está estrechamente vinculado a temas de exploración, resiliencia e ingenio. En los últimos años, Lianyungang ha desarrollado sitios turísticos inmersivos como la Cueva de la Cortina de Agua y las Setenta y Dos Cuevas, que permiten experimentar las referencias literarias como espacios físicos. Cerca de allí, los grabados en los acantilados de la dinastía Han del Este en el monte Kongwang ofrecen un contrapunto más sutil, que señala el papel histórico de la ciudad como encrucijada de creencias, arte e intercambio.

La Crónica del Mar

A lo largo de la costa de Lianyungang, las bahías curvas y los humedales protegidos constituyen una importante parada para las aves migratorias, lo que resalta la importancia ecológica de la región. Históricamente, la ciudad ha servido como un cruce clave entre las rutas terrestres y marítimas, desde las primeras redes de la Ruta de la Seda hasta los modernos corredores ferroviarios, dejando tras de sí un legado marítimo multifacético. En la actualidad, el Puerto de Lianyungang mantiene conexiones marítimas con casi 1.000 puertos en más de 160 países y regiones, vinculando patrones históricos de intercambio con el comercio contemporáneo en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

