FAMILIARITÉ: Poetické prepojenie filmu a literatúry
News provided byDJI
Aug 08, 2026, 21:54 ET
Spoločnosť DJI a Isabelle, ikona ocenená na festivale v Cannes, spájajú hlasy dvoch žien naprieč storočiami – film natočený výlučne kamerou Osmo Pocket 4P
SHENZHEN, Čína, 9. augusta 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť DJI, svetový líder v oblasti civilných dronov a technológií pre kreatívne natáčanie, predstavila FAMILIARITÉ, originálne krátke video, v ktorom sa predstaví v hlavnej úlohe aj kreatívnej réžii Isabelle Huppertovej, celé natočené kamerou DJI Osmo Pocket 4P. Nejde len o prehliadku technológií, ale skôr o meditáciu o literatúre, pamäti a tichej dôvernosti, ktorá spája ženy naprieč časom a kultúrou – ako aj demonštráciu toho, ako dokáže kamera, ktorá sa zmestí do dlane, niesť plnú váhu filmového rozprávania príbehu.
Keď sa stretnú dve nekompromisné vízie
Všetko sa to začalo spoločnou víziou Isabelle Huppertvej a spoločnosti DJI: nekompromisnou oddanosťou obrazu – tomu, čo je možné na obrazovke vidieť, cítiť a čo ostáva nevypovedané.
Počas svojej kariéry, ktorá zahŕňa viac ako 120 filmov, viacero ocenení za najlepšiu herečku na festivaloch v Cannes aj Benátkach, Zlatý glóbus a nomináciu na Oscara, sa Isabelle Huppertová stala synonymom toho, čo dokáže vyjadriť bez slov – tichý pohľad, jemný zdržanlivý výraz, emócie vyjadrené tými najsubtílnejšími prostriedkami. Spoločnosť DJI vo svojej histórii venovala rovnakému cieľu z technologického hľadiska: zachytiť tie najjemnejšie nuansy svetla a pohybu v stále výkonnejších a stále nenápadnejších nástrojoch.
V diele FAMILIARITÉ sa tieto dve záujmy stretli. Isabelle Huppertová sa postavila za kameru, aby formovala nielen svoj výkon, ale aj vizuálny jazyk videa – a ako nástroj na jeho realizáciu si vybrala Osmo Pocket 4P. Nenápadná a ľahká kamera pri natáčaní takmer zmizla, vďaka čomu práca postupovala v uvoľnene a bez zábran, čo poskytlo produkcii kreatívnu slobodu, ktorú ťažšie a impozantnejšie zariadenia umožňujú len zriedka.
Pre Isabelle Huppertovú bolo prvé stretnutie s kamerou samo o sebe objavom. „Prvýkrát som objavila takú maličkú kameru – je skutočne výnimočná," spomína. „Je takmer neviditeľný a predsa zachytáva obraz mimoriadne ostro a presne. Predovšetkým veľmi dobre vystihuje emócie tváre a to, čo sa dialo medzi nami, medzi mojou hereckou partnerkou a mnou." Podľa nej nepôsobila zďaleka ako zastrašujúci stroj, pričom vôbec nezasahovala do jej remesla – zostala jednoducho len kamerou. Vo filme FAMILIARITÉ technológia neovplyvňuje herecký výkon, ale ho naopak oslobodzuje.
Dva hlasy, jedna známa ozvena
Film FAMILIARITÉ nevychádza z deja, ale z poézie. Ide o rozhovor naprieč časom medzi dvoma ženami, ktoré sa nikdy nestretli, no každá z nich premenila svoj život na písané slovo.
George Sandová (1804 – 1876) sa presadila vo Francúzsku 19. storočia tým, že písala pod mužským menom – tento vzdor si Isabelle Huppertová vo videu uctila tým, že si obliekla pánsky oblek na mieru. O celé stáročia skôr a v úplne inom svete sa poetka dynastie Song Li Qingzhao (1084 – cca 1155) bránila búrlivým udalostiam svojej doby pretrvávajúcou silou svojich veršov. Obe ženy premenili bolesť svojho života na jazyk, ktorý ich prežil.
FAMILIARITÉ spája tieto dve duše v hre svetla a tieňa. Báseň „À Aurore" od George Sandovej sa prelína videom ako niť a stretnutie vrcholí jedinou bezslovnou výmenou medzi Isabelle a mladým čínskym dievčaťom – ozvenou spriaznenosti, ktorá presahuje čas aj kultúru. Video, natočené uprostred meniaceho sa slnečného svetla, tieňov stromov a vodných plôch tradičnej čínskej záhrady, zachováva poetickú, takmer výnimočnú atmosféru v dokonalom spojení s veršami George Sandovej. Nejde len o obyčajné „stretnutie". Je to vizuálny príbeh o ženách, vyjadrení a slobode.
Filmový jazyk, celý vytvorený v dlani
Umelecký zámer videa sa realizuje prostredníctvom premysleného kinematografického jazyka, ktorý umožňuje kamera Osmo Pocket 4P – jeho dvojité objektívy sa stávajú vlastným spôsobom vnímania. Produkčný tím si opakovane uvedomoval, že scény vytvorené na papieri sa dajú zachytiť verne práve preto, že kamera je dostatočne malá a dostane sa aj tam, kam by sa s filmová výbava v plnej veľkosti nedostala.
Rozhovor na vode. Jedna z najintímnejších výmen vo videu sa odohráva medzi Isabelle a jej hereckou partnerkou na palube malej veslice plávajúcej na záhradnom jazierku. Vtesnať tradičnú filmovú kameru a jej štáb do tak stiesneného a nestabilného priestoru by bolo nemožné bez toho, aby sa tento okamih nenarušil. Osmo Pocket 4P sa naopak prirodzene do člnu zmestila, pričom obe účinkujúce držala blízko seba a záber ožíval jemným pohybom vody.
Plynulosť na dlani. Veľkú časť videa tvoria súvislé, pohyblivé zábery – pohybujúce sa okolo postáv, tieňov stromov, knižných políc a zárubní, takže každý prechod sa stáva tichým, zámerným gestom. Veľkú časť z nich zachytil kameraman z ruky. Vďaka vreckovým rozmerom kamery a trojosovej mechanickej stabilizácii sa mohol voľne pohybovať a prepínať medzi nastaveniami v priebehu niekoľkých sekúnd, čím sa zaistili plynulé zábery a výrazne sa zrýchlilo tempo natáčania.
Široký rozsah pre vysoko kontrastné svetlo. Záhradná scéna je plná extrémnych kontrastov – jasné svetlé miesta vedľa hlbokých, vrstvených tieňov, a to ako na scenérii, tak aj na ľudskej tvári. Vďaka D-Log2 a 17 EV dynamického rozsahu si kamera Osmo Pocket 4P zachovala plnú gradáciu svetla, čo koloristovi poskytlo dostatočnú voľnosť pri postprodukcii a zbavilo ho starostí aj s tým najnáročnejším osvetlením.
Portrétny objektív pre zachytenie tváre. S cieľom pritiahnuť pozornosť na najjemnejšie výrazy Isabelle Huppertovej si produkcia vybrala 60 mm teleobjektív – prirodzenú portrétnu ohniskovú vzdialenosť, ktorá vykresľuje pleť čisto a verne bez skreslenia širokouhlého objektívu a komprimuje priestor tak, aby bol aj ten najmenší posun výrazu jasne čitateľný. Širšie perspektívy (15 mm/20 mm) umiestňujú každú postavu do jej priestoru, takže každý pohyb sa stáva posunom v čase a dimenzii.
Vďaka stabilizácii a rozsahu ohniskových vzdialeností tieto perspektívy plynuli ako jediný neprerušený pohyb – a vo svojej pozoruhodne diskrétnej, vreckovej podobe umožňuje Osmo Pocket 4P produkcii úzko a intímne spolupracovať s hlavným predstaviteľom a zachytávať príbehy zamerané na výkon, ktoré boli kedysi vyhradené pre veľké štáby a ťažkú techniku.
To znovu potvrdzuje poslanie spoločnosti DJI: vložiť do rúk každého rozprávača nekompromisnú obrazovú silu – a dokázať, že veľkosť kamery nemusí obmedzovať rozsah príbehu.
Prezentácia videa globálnemu publiku
Film FAMILIARITÉ bol zverejnený na oficiálnych kanáloch spoločnosti DJI spolu s materiálmi zo zákulisia a obsahom o tvorcoch, ktorý predstavuje umenie Isabelle Huppertovej a kreatívny potenciál kamery Osmo Pocket 4P. Video nájdete tu.
O spoločnosti DJI
Od roku 2006 je spoločnosť DJI svetovým lídrom v oblasti inovácií civilných dronov, ktoré umožnili jednotlivcom prvýkrát vzlietnuť, vizionárom premeniť svoju fantáziu na skutočnosť a profesionálom úplne transformovať svoju prácu. Dnešným poslaním spoločnosti DJI je budovať lepší svet neustálou podporou ľudského pokroku. S myslením zameraným na riešenia a úprimnou zvedavosťou rozšírila spoločnosť DJI svoje ambície do oblastí ako obnoviteľné zdroje energie, poľnohospodárstvo, verejná bezpečnosť, geodézia a mapovanie a kontrola infraštruktúry. Produkty spoločnosti DJI prinášajú v každej oblasti nasadenia skúsenosti, ktoré dodávajú pridanú hodnotu životom na celom svete hlbším spôsobom ako kedykoľvek predtým.
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