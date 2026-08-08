FAMILIARITÉ: Poetické prepojenie filmu a literatúry

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DJI

Aug 08, 2026, 21:54 ET

Spoločnosť DJI a Isabelle, ikona ocenená na festivale v Cannes, spájajú hlasy dvoch žien naprieč storočiami – film natočený výlučne kamerou Osmo Pocket 4P

SHENZHEN, Čína, 9. augusta 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť DJI, svetový líder v oblasti civilných dronov a technológií pre kreatívne natáčanie, predstavila FAMILIARITÉ, originálne krátke video, v ktorom sa predstaví v hlavnej úlohe aj kreatívnej réžii Isabelle Huppertovej, celé natočené kamerou DJI Osmo Pocket 4P. Nejde len o prehliadku technológií, ale skôr o meditáciu o literatúre, pamäti a tichej dôvernosti, ktorá spája ženy naprieč časom a kultúrou – ako aj demonštráciu toho, ako dokáže kamera, ktorá sa zmestí do dlane, niesť plnú váhu filmového rozprávania príbehu.

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FAMILIARITÉ | Isabelle Huppert × DJI Osmo Pocket 4P
FAMILIARITÉ | Isabelle Huppert × DJI Osmo Pocket 4P

Keď sa stretnú dve nekompromisné vízie

Všetko sa to začalo spoločnou víziou Isabelle Huppertvej a spoločnosti DJI: nekompromisnou oddanosťou obrazu – tomu, čo je možné na obrazovke vidieť, cítiť a čo ostáva nevypovedané.

Počas svojej kariéry, ktorá zahŕňa viac ako 120 filmov, viacero ocenení za najlepšiu herečku na festivaloch v Cannes aj Benátkach, Zlatý glóbus a nomináciu na Oscara, sa Isabelle Huppertová stala synonymom toho, čo dokáže vyjadriť bez slov – tichý pohľad, jemný zdržanlivý výraz, emócie vyjadrené tými najsubtílnejšími prostriedkami. Spoločnosť DJI vo svojej histórii venovala rovnakému cieľu z technologického hľadiska: zachytiť tie najjemnejšie nuansy svetla a pohybu v stále výkonnejších a stále nenápadnejších nástrojoch.

V diele FAMILIARITÉ sa tieto dve záujmy stretli. Isabelle Huppertová sa postavila za kameru, aby formovala nielen svoj výkon, ale aj vizuálny jazyk videa – a ako nástroj na jeho realizáciu si vybrala Osmo Pocket 4P. Nenápadná a ľahká kamera pri natáčaní takmer zmizla, vďaka čomu práca postupovala v uvoľnene a bez zábran, čo poskytlo produkcii kreatívnu slobodu, ktorú ťažšie a impozantnejšie zariadenia umožňujú len zriedka.

Pre Isabelle Huppertovú bolo prvé stretnutie s kamerou samo o sebe objavom. „Prvýkrát som objavila takú maličkú kameru – je skutočne výnimočná," spomína. „Je takmer neviditeľný a predsa zachytáva obraz mimoriadne ostro a presne. Predovšetkým veľmi dobre vystihuje emócie tváre a to, čo sa dialo medzi nami, medzi mojou hereckou partnerkou a mnou." Podľa nej nepôsobila zďaleka ako zastrašujúci stroj, pričom vôbec nezasahovala do jej remesla – zostala jednoducho len kamerou. Vo filme FAMILIARITÉ technológia neovplyvňuje herecký výkon, ale ho naopak oslobodzuje.

Dva hlasy, jedna známa ozvena

Film FAMILIARITÉ nevychádza z deja, ale z poézie. Ide o rozhovor naprieč časom medzi dvoma ženami, ktoré sa nikdy nestretli, no každá z nich premenila svoj život na písané slovo.

George Sandová (1804 – 1876) sa presadila vo Francúzsku 19. storočia tým, že písala pod mužským menom – tento vzdor si Isabelle Huppertová vo videu uctila tým, že si obliekla pánsky oblek na mieru. O celé stáročia skôr a v úplne inom svete sa poetka dynastie Song Li Qingzhao (1084 – cca 1155) bránila búrlivým udalostiam svojej doby pretrvávajúcou silou svojich veršov. Obe ženy premenili bolesť svojho života na jazyk, ktorý ich prežil.

FAMILIARITÉ spája tieto dve duše v hre svetla a tieňa. Báseň „À Aurore" od George Sandovej sa prelína videom ako niť a stretnutie vrcholí jedinou bezslovnou výmenou medzi Isabelle  a mladým čínskym dievčaťom – ozvenou spriaznenosti, ktorá presahuje čas aj kultúru. Video, natočené uprostred meniaceho sa slnečného svetla, tieňov stromov a vodných plôch tradičnej čínskej záhrady, zachováva poetickú, takmer výnimočnú atmosféru v dokonalom spojení s veršami George Sandovej. Nejde len o obyčajné „stretnutie". Je to vizuálny príbeh o ženách, vyjadrení a slobode.

Filmový jazyk, celý vytvorený v dlani

Umelecký zámer videa sa realizuje prostredníctvom premysleného kinematografického jazyka, ktorý umožňuje kamera Osmo Pocket 4P – jeho dvojité objektívy sa stávajú vlastným spôsobom vnímania. Produkčný tím si opakovane uvedomoval, že scény vytvorené na papieri sa dajú zachytiť verne práve preto, že kamera je dostatočne malá a dostane sa aj tam, kam by sa s filmová výbava v plnej veľkosti nedostala.

Rozhovor na vode. Jedna z najintímnejších výmen vo videu sa odohráva medzi Isabelle a jej hereckou partnerkou na palube malej veslice plávajúcej na záhradnom jazierku. Vtesnať tradičnú filmovú kameru a jej štáb do tak stiesneného a nestabilného priestoru by bolo nemožné bez toho, aby sa tento okamih nenarušil. Osmo Pocket 4P sa naopak prirodzene do člnu zmestila, pričom obe účinkujúce držala blízko seba a záber ožíval jemným pohybom vody.

Plynulosť na dlani. Veľkú časť videa tvoria súvislé, pohyblivé zábery – pohybujúce sa okolo postáv, tieňov stromov, knižných políc a zárubní, takže každý prechod sa stáva tichým, zámerným gestom. Veľkú časť z nich zachytil kameraman z ruky. Vďaka vreckovým rozmerom kamery a trojosovej mechanickej stabilizácii sa mohol voľne pohybovať a prepínať medzi nastaveniami v priebehu niekoľkých sekúnd, čím sa zaistili plynulé zábery a výrazne sa zrýchlilo tempo natáčania.

Široký rozsah pre vysoko kontrastné svetlo. Záhradná scéna je plná extrémnych kontrastov – jasné svetlé miesta vedľa hlbokých, vrstvených tieňov, a to ako na scenérii, tak aj na ľudskej tvári. Vďaka D-Log2 a 17 EV dynamického rozsahu si kamera Osmo Pocket 4P zachovala plnú gradáciu svetla, čo koloristovi poskytlo dostatočnú voľnosť pri postprodukcii a zbavilo ho starostí aj s tým najnáročnejším osvetlením.

Portrétny objektív pre zachytenie tváre. S cieľom pritiahnuť pozornosť na najjemnejšie výrazy Isabelle Huppertovej si produkcia vybrala 60 mm teleobjektív – prirodzenú portrétnu ohniskovú vzdialenosť, ktorá vykresľuje pleť čisto a verne bez skreslenia širokouhlého objektívu a komprimuje priestor tak, aby bol aj ten najmenší posun výrazu jasne čitateľný. Širšie perspektívy (15 mm/20 mm) umiestňujú každú postavu do jej priestoru, takže každý pohyb sa stáva posunom v čase a dimenzii.

Vďaka stabilizácii a rozsahu ohniskových vzdialeností tieto perspektívy plynuli ako jediný neprerušený pohyb – a vo svojej pozoruhodne diskrétnej, vreckovej podobe umožňuje Osmo Pocket 4P produkcii úzko a intímne spolupracovať s hlavným predstaviteľom a zachytávať príbehy zamerané na výkon, ktoré boli kedysi vyhradené pre veľké štáby a ťažkú techniku.

To znovu potvrdzuje poslanie spoločnosti DJI: vložiť do rúk každého rozprávača nekompromisnú obrazovú silu – a dokázať, že veľkosť kamery nemusí obmedzovať rozsah príbehu.

Prezentácia videa globálnemu publiku

Film FAMILIARITÉ bol zverejnený na oficiálnych kanáloch spoločnosti DJI spolu s materiálmi zo zákulisia a obsahom o tvorcoch, ktorý predstavuje umenie Isabelle Huppertovej a kreatívny potenciál kamery Osmo Pocket 4P. Video nájdete tu.

O spoločnosti DJI

Od roku 2006 je spoločnosť DJI svetovým lídrom v oblasti inovácií civilných dronov, ktoré umožnili jednotlivcom prvýkrát vzlietnuť, vizionárom premeniť svoju fantáziu na skutočnosť a profesionálom úplne transformovať svoju prácu. Dnešným poslaním spoločnosti DJI je budovať lepší svet neustálou podporou ľudského pokroku. S myslením zameraným na riešenia a úprimnou zvedavosťou rozšírila spoločnosť DJI svoje ambície do oblastí ako obnoviteľné zdroje energie, poľnohospodárstvo, verejná bezpečnosť, geodézia a mapovanie a kontrola infraštruktúry. Produkty spoločnosti DJI prinášajú v každej oblasti nasadenia skúsenosti, ktoré dodávajú pridanú hodnotu životom na celom svete hlbším spôsobom ako kedykoľvek predtým. 

Pre viac informácií navštívte naše:

Webové sídlo: www.dji.com
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