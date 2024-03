Dołącz do kampanii przepołowienia bitcoina CoinEx i ViaBTC i wygraj siedmiodniową wycieczkę do Salwadoru

HONGKONG, 7 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Globalna giełda kryptowalut CoinEx i czołowa pula wydobywcza ViaBTC łączą siły i rozpoczynają nową ekscytującą kampanię: „A Travel of Less is More" („Podróż mniej znaczy więcej") w ramach której pięcioro szczęśliwców wyruszy na siedmiodniową wycieczkę do Salwadoru. Spędzenie siedmiu dni i sześciu nocy w pionierskim „mieście bitcoinów" pozwoli zobaczyć, jak takie kryptowaluty jak Bitcoin w doskonały sposób realizują etos „Mniej znaczy więcej".

Salwador, raj kryptowalut

Kampania zaprasza użytkowników CoinEx i ViaBTC do zobaczenia na własne oczy w Salwadorze, jak Bitcoin potrafi zmieniać rzeczywistość. Salwador zdobył sławę jako mekka kryptowalut i pierwszy kraj, który przyjął kryptowalutę jako jeden ze swoich oficjalnych środków płatniczych. Jako pionier w tej dziedzinie, Salwador przyciągnął do siebie niezliczonych entuzjastów kryptowalut. Bitcoin jest w Salwadorze nie tylko walutą cyfrową, ale także nieodłącznym elementem życia - od codziennych transakcji po rekreację. Przyszłościowe podejście Salwadoru uczyniło z niego prawdziwy raj dla entuzjastów kryptowalut z całego świata. Zwycięzcy konkursu będą mogli sami zobaczyć, jak wirtualne waluty rewolucjonizują finanse tego kraju.

Kampania „Podróż mniej znaczy więcej" - jak wziąć udział i co można wygrać

Aby zyskać szansę na wygraną, nowi użytkownicy CoinEx muszą zarejestrować się na platformie i dokonać pojedynczej transakcji (o całkowitej wartości ≥ 200U na dowolnym rynku) w trakcie obowiązywania kampanii - dzięki temu automatycznie zakwalifikują się do losowania.

Z kolei obecni użytkownicy CoinEx powinni wypełnić formularz i zaprosić 10 znajomych do rejestracji i wykonania transakcji w trakcie kampanii. W celu kwalifikacji co najmniej troje zaproszonych znajomych musi dokonać pomyślnych transakcji (o całkowitej wartości ≥ 100U na dowolnym rynku).

W ramach kampanii ViaBTC, użytkownicy, którzy będą wydobywać BTC na ViaBTC przez ponad 5 dni w trakcie kampanii również zakwalifikują się do losowania siedmiodniowej wycieczki do Salwadoru. Użytkownicy mogą wziąć udział tutaj . Zajmujący 5. miejsce w zakresie współczynnika intensywności wydobywania BTC, ViaBTC jest kompleksową globalną pulą wydobywczą kryptowalut.

Pięciu losowo wybranych zwycięzców spędzi siedem dni i sześć nocy w Salwadorze, a ich bilety lotnicze i noclegi opłacą CoinEx i ViaBTC. CoinEx i ViaBTC zapewnią też stroje i akcesoria z logo firm, w których zwycięzcy będą świetnie wyglądać od samego początku podróży. Dodatkowo zwycięzcy, którzy nakręcą klip z podróży z elementami CoinEx i ViaBTC i umieszczą go w mediach społecznościowych otrzymają bony na żywność i napoje w wysokości 50$.

Popularyzacja kryptowalut poprzez profesjonalizm

Konkurs jest przykładem wspólnego zaangażowania obu marek w napędzanie rozwoju kryptowalut poprzez wciągające i interaktywne inicjatywy. Jako pionierzy branży kryptowalut, CoinEx i ViaBTC uruchomili tę kampanię po to, aby pokazać rzeczywistą użyteczność wirtualnych walut, takich jak Bitcoin, poprzez demonstrowanie przywiązania do zasad profesjonalizmu, prostoty i bezpieczeństwa. Dla uczestników będzie to cenna lekcja na temat tego, jak kryptowaluty otwierają na całym świecie nowe możliwości finansowe.

CoinEx

Założona w 2017 r. spółka CoinEx jest globalną giełdą kryptowalut, której celem jest ułatwianie transakcji. Platforma oferuje szereg usług, w tym w zakresie spot trading i margin trading, kontraktów terminowych i transakcji swapowych, automatycznego animatora rynku (AMM) i usług zarządzania finansami dla ponad 5 milionów użytkowników w ponad 200 krajach i regionach. Od powstania CoinEx niezmiennie realizuje zasadę stawiającą użytkowników na pierwszym miejscu. Pragnąc tworzyć równe, pełne wzajemnego szacunku i bezpieczne środowisko handlu kryptowalutami, CoinEx umożliwia użytkownikom na różnym poziomie doświadczenia bezproblemowy dostęp do świata kryptowalut dzięki oferowaniu łatwych w obsłudze produktów.