Pripojte sa ku kampani CoinEx a ViaBTC na zníženie hodnoty bitcoinu na polovicu a vyhrajte 7-dňový výlet do Salvádoru

HONGKONG, 7. marca 2024 /PRNewswire/ -- Globálna burza kryptomien CoinEx a popredný pool na ťažbu kryptomien ViaBTC sa spojili, aby spustili novú vzrušujúcu kampaň „A Travel of Less is More", v rámci ktorej pošlú piatich šťastných výhercov na 7-dňový výlet do Salvadoru. Cieľom tohto sedemdňového výletu na šesť nocí v priekopníckom „Bitcoin city" je ukázať, ako kryptomeny ako Bitcoin dokonale vystihujú étos „menej je viac".

Salvádor, raj kryptomien

Kampaň pozýva používateľov CoinEx a ViaBTC, aby na vlastnej koži zažili transformačnú silu Bitcoinu v Salvadore. Salvádor je známy ako hlavné mesto kryptomien, ktoré je priekopníkom v prijímaní kryptomien na celom svete. Ako prvá krajina, ktorá prijala Bitcoin ako zákonné platidlo, prilákal Salvador nespočetné množstvo nadšencov kryptomien. Bitcoin nie je len digitálna mena, ale neoddeliteľná súčasť každodenného života, od každodenných transakcií až po voľnočasové aktivity v Salvádore. Vďaka svojmu progresívnemu prístupu sa Salvador stal útočiskom pre nadšencov kryptomien na celom svete. Výhercovia tak získajú hlbšie pochopenie toho, ako virtuálne meny prinášajú revolúciu do finančníctva v tejto krajine.

Kampaň „Cestovanie menej je viac" – ako sa zapojiť a ceny

Do žrebovania sa automaticky zaradia noví používatelia CoinEx, ktorí sa počas kampane zaregistrujú a zrealizujú jeden obchod (s celkovým objemom obchodov ≥ 200U na akomkoľvek trhu).

Na druhej strane, existujúci používatelia CoinEx musia vyplniť formulár a odporučiť 10 priateľom , aby sa zaregistrovali a obchodovali počas obdobia kampane. Aby ste sa kvalifikovali, musia aspoň 3 odporučení priatelia dokončiť úspešné obchody (s celkovým obchodným objemom ≥ 100U na akomkoľvek trhu).

Pokiaľ ide o kampaň ViaBTC, používatelia, ktorí počas trvania akcie prispejú hashrate na ťažbu BTC na ViaBTC viac ako 5 dní, sa tiež kvalifikujú do žrebovania o 7-dňový výlet do Salvadoru. Používatelia sa teraz môžu zúčastniť tu.https://www.viabtc.com/s/50wZ ViaBTC je komplexný globálny pool na ťažbu kryptomien, ktorý sa umiestnil na 5. mieste v rebríčku BTC hashrate.

Päť náhodne vybraných výhercov sa vydá na sedemdňový výlet do Salvádoru so šiestimi nocami, vrátane spiatočnej letenky a ubytovania hradených spoločnosťami CoinEx a ViaBTC. Spoločnosti CoinEx a ViaBTC poskytnú aj značkové oblečenie a príslušenstvo, aby výhercovia mohli začať svoje cesty vo veľkom štýle. Výhercovia, ktorí na sociálnych sieťach vytvoria a zdieľajú cestovateľské video s prvkami CoinEx a ViaBTC, získajú ďalšie odmeny v podobe poukážok na jedlo a nápoje v hodnote 50 USD.

Podpora prijatia kryptomien s profesionalitou

Táto súťaž je príkladom spoločného záväzku značiek podporovať prijatie kryptomien prostredníctvom pútavých a interaktívnych iniciatív. Spoločnosti CoinEx a ViaBTC ako priekopníci v oblasti kryptomien spustili túto kampaň, ktorej cieľom je ukázať reálnu využiteľnosť virtuálnych mien, ako je Bitcoin, a dodržiavať zásady profesionality, jednoduchosti a bezpečnosti značky. Účastníci získajú cenné informácie o tom, ako kryptomeny vytvárajú nové finančné možnosti na celom svete.

O burze CoinEx

CoinEx je globálna kryptomenová burza, založená v roku 2017, ktorá je zameraná na uľahčenie obchodovania. Platforma ponúka celý rad služieb vrátane spotového a maržového obchodovania, swapov, automatizovaného tvorcu trhu (AMM) a služieb finančnej správy pre viac ako 5 miliónov používateľov vo viac ako 200 krajinách a regiónoch. Od svojho založenia CoinEx neochvejne poskytuje služby zamerané v prvom rade na potreby používateľov. S úprimným zámerom vytvoriť spravodlivé, rešpektujúce a bezpečné prostredie na obchodovanie s kryptomenami umožňuje CoinEx jednotlivcom s rôznymi úrovňami skúseností bezproblémový prístup do sveta kryptomien tým, že ponúka ľahko použiteľné produkty.