EcoFlow представляет Home Energy Ecosystem и PowerOcean Plus и свое партнерство с Tibber

EcoFlow представляет новые решения Home Energy Ecosystem и PowerOcean Plus на Intersolar и объявляет о стратегическом партнерстве с Tibber

Компания EcoFlow, ведущий поставщик решений на основе портативных систем электропитания и возобновляемых источников энергии, представляет новое решение EcoFlow Home Energy Ecosystem, позволяющее домовладельцам управлять несколькими приложениями для удобной настройки энергетических решений в соответствии со своими предпочтениями и одновременно получать максимальную экономию в рамках единой системы.

Кроме того, EcoFlow дополняет решение EcoFlow Home Energy Ecosystem новым энергетическим продуктом PowerOcean Plus, позволяющим пользователям одновременно подключить к энергетической системе весь дом, максимально используя солнечную энергию.

Благодаря интеграции алгоритмов динамического ценообразования и оптимизации энергопотребления Tibber, решение Home Energy Ecosystem компании EcoFlow обеспечивает максимальную экономию за счет разумного использования колебаний цен на энергоносители.

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 19 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания EcoFlow, ведущий поставщик решений на основе портативных систем электропитания и возобновляемых источников энергии, представила на выставке Intersolar решение EcoFlow Home Energy Ecosystem. Эта комплексная экосистема включает широкий ассортимент бытовых энергетических продуктов, в том числе новейшее дополнение серии PowerOcean — PowerOcean Plus, и позволяет пользователям настраивать свои домашние энергетические решения. Интеграция с Tibber обеспечивает поддержку EcoFlow PowerOcean динамических тарифов для максимальной экономии.

EcoFlow Home Energy Ecosystem: комплексное решение для энергонезависимости

На рынке, насыщенном разрозненными предложениями различных брендов, пользователям часто приходится управлять несколькими приложениями и интерфейсами, что встает на пути к эффективному контролю и эффективности использования энергии. В качестве решения этой проблемы EcoFlow представляет EcoFlow Home Energy Ecosystem. В этот универсальный набор продуктов включены флагманские системы накопления солнечной энергии PowerOcean, решения для домашнего отопления PowerHeat и PowerGlow, зарядное устройство для электрических автомобилей PowerPulse и множество интеллектуальных устройств, таких как интеллектуальные термостаты и вилки. Универсальная линейка продуктов, включенных в решение EcoFlow Home Energy Ecosystem, подобрана с учетом разнообразных требований домовладельцев, что позволяет легко создавать индивидуальные энергетические решения в соответствии со своими предпочтениями и одновременно получать максимальную экономию в рамках единой системы.

С помощью удобного приложения EcoFlow пользователи могут легко интегрировать все компоненты решения EcoFlow Home Energy Ecosystem и управлять ими через единый интерфейс. Теперь в приложение включен ряд новых функций, в том числе Solar Energy Predictor для прогнозирования солнечной энергии в режиме реального времени, Energy Command для автоматизации конфигураций системы PowerOcean на основе энергетических условий и Dynamic Tariff Dashboard для принятия экономически эффективных решений о покупке энергии с использованием таких платформ, как Tibber. Кроме того, EcoFlow расширяет свою поддержку посредством функции PowerInsight Home Energy Monitor и веб-портала EcoFlow, созданных для упрощения контроля и управления энергообеспечением дома. Эти многофункциональные инструменты дают пользователям захватывающие возможности управления, позволяя домовладельцам отслеживать потребление энергии, оптимизировать характеристики системы и принимать обоснованные решения для повышения эффективности и снижения затрат.

Стратегическое партнерство с Tibber: повышение персонализированной энергетической независимости

Разделяя общее представление о том, что технологии должны адаптироваться под пользователей, EcoFlow и Tibber объединили свои усилия, чтобы ускорить достижение персонализированной энергетической независимости и оптимизировать счета домовладельцев за электроэнергию. Благодаря полной интеграции серии PowerOcean с алгоритмами динамического ценообразования и оптимизации энергопотребления Tibber компания EcoFlow дает возможность пользователям разумно использовать колебания цен на энергию и максимизировать свою экономию.

Пользователи могут через приложение EcoFlow получить доступ к панели Dynamic Tariff Dashboard, на которую данные о ценах поступают в режиме реального времени. Панель Dynamic Tariff Dashboard позволяет пользователям стратегически определять оптимальное время покупки электроэнергии из сети, выбирая наиболее выгодные тарифы. В приложении Tibber скоро появятся дополнительные функции, и оно будет более полно интегрировано с серией PowerOcean. Следует отметить новую функцию Smart Battery Plan, ежедневно выполняющую динамическую коррекцию использования батарей на основе прогноза цен на энергию и выработки солнечной энергии для оптимизации экономии или заработка. Такие режимы использования батарей, как «Самопотребление» и «Заработок» позволяют пользователям адаптировать настройки управления энергопотреблением в соответствии со своими потребностями. Кроме того, приложение позволяет осуществлять круглосуточный мониторинг и просматривать данные за прошедший период, использовать уведомления в режиме реального времени и получать постоянно обновляемые данные о состоянии энергосистемы пользователя, чтобы пользователь в любой момент имел достаточно информации для корректировки своего энергопотребления.

«Поскольку мир все больше стремится к снижению зависимости от энергосетей, сотрудничество EcoFlow и Tibber является для управления энергосистемой умного дома революционным шагом вперед, — сказал Райан Син (Ryan Xing), глава EcoFlow в Европе. — В результате этого партнерства передовая технология аккумуляторов EcoFlow объединяется с возможностями динамического ценообразования и управления энергопотреблением Tibber и создается революционное решение, которое позволяет пользователям оптимизировать потребление энергии с беспрецедентной точностью и легкостью».

«Наш мир новой энергии с постоянно растущей долей использования возобновляемых источников принципиально отличается от прошлого, опирающегося на ископаемое топливо. Покупка экологичной и доступной по цене электроэнергии приобретает все большую важность. Вместе с EcoFlow мы разработали перспективное решение для удовлетворения этой потребности», — сказал Мерлин Лауэнбург (Merlin Lauenburg), управляющий директор Tibber в Германии.

PowerOcean Plus: удовлетворение растущего спроса на передовые энергетические решения

По данным IHS в период с 2022 по 2023 год на рынке бытовых потребителей энергии наблюдался значительный рост (на 43 % в годовом исчислении) внедрения гибридных инверторов мощностью 15–30 кВт, что отражает растущий спрос домовладельцев на бытовые энергетические решения, которые могут эффективно питать все бытовые приборы, включая зарядные устройства для электромобилей и тепловые насосы. Одновременно растет спрос на системы, которые можно адаптировать под крыши сложной конфигурации для эффективного использования солнечной энергии с оптимальным результатом. В ответ на этот растущий спрос EcoFlow начала производство изделий PowerOcean Plus, которые должны стать ключевым компонентом решения Home Energy Ecosystem компании.

Обладая надежной способностью обеспечивать максимальную выходную мощность переменного тока 29,9 кВт, PowerOcean Plus позволяет домовладельцам одновременно обеспечивать энергоснабжение всего дома и максимально использовать солнечную энергию. Позволяя подключать до четырех цепочек фотоэлектрических панелей максимальной мощностью до 40 кВт, PowerOcean Plus дает возможность использовать крыши сложной конфигурации, обеспечивая оптимальное использование имеющейся площади крыши и захват каждого луча солнца. Примечательно, что уникальной конструктивной особенностью инвертора является встроенный трансформатор тока, что избавляет электриков от необходимости устанавливать интеллектуальный счетчик и сокращает время установки до 40 %. Один гибридный инвертор может поддерживать батареи емкостью до 60 кВт•ч. В конструкции PowerOcean Plus безопасности уделяется первостепенное значение — каждый аккумуляторный блок имеет модуль пожаротушения, алюминиевый корпус, сертифицированный по стандарту IP65, и сложную систему управления батареями (BMS), — что гарантирует оптимальную безопасность эксплуатации, огнестойкость и устойчивость к механическому воздействию, устанавливая самый высокий стандарт безопасности в отрасли. PowerOcean Plus также поддерживает динамические тарифы, чтобы помочь пользователям получить максимальную экономию в результате полной интеграции с решением EcoFlow Home Energy Ecosystem для оптимального использования энергии в доме.

Преимущества и доступность для установщиков

EcoFlow делает все возможное, предлагая полную поддержку установщиков, 15-летнюю официальную гарантию на литий-железо-фосфатные батареи PowerOcean, а также интуитивно понятное приложение EcoFlow Pro, которое упрощает процесс ввода в эксплуатацию и расширяет возможности диагностики. Кроме того, послепродажная поддержка установщиков EcoFlow включает выделенную 12-часовую службу поддержки, персонализированную помощь в чате «один на один» и компенсацию за обслуживание. Решение EcoFlow Home Energy Ecosystem, включая серию продуктов PowerOcean, уже доступно, а PowerOcean Plus можно будет заказать начиная с октября 2024 года. Заинтересованные дистрибьюторы и установщики могут посетить веб-сайт EcoFlow, чтобы получить подробные ценовые предложения и изучить возможности сотрудничества.

О компании EcoFlow

EcoFlow — ведущий поставщик экологичных энергетических решений, стремящийся обеспечить энергией новый мир. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow стремится стать надежным и проверенным энергетическим партнером для индивидуальных пользователей и семей во всем мире, предлагая удобные энергетические решения на основе возобновляемых источников энергии для использования дома, на природе и в мобильных пространствах. Имея оперативные центры в США, Германии и Японии, компания EcoFlow сегодня обеспечивает энергией более 3 миллионов пользователей на более чем 100 рынках во всем мире.

О компании Tibber

Tibber — это интеллектуальный цифровой поставщик энергии, основанный в 2016 году норвежцем Эджейром Акснесом (Edgeir Aksnes) и шведом Даниэлем Линденом (Daniel Lindén). Приложение Tibber заменяет традиционные коммунальные службы на цифровое предложение энергии и технологии для более рационального потребления энергии. Видение Tibber заключается в том, чтобы сделать устойчивое потребление энергии простым и доступным для всех домохозяйств. Это стало возможным благодаря приложению компании и интеллектуальной технологии, которая предоставляет потребителям аналитику потребления энергии в режиме реального времени и сопрягается с самыми разными устройствами умного дома для снижения потребления энергии в доме. www.tibber.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2439853/image_5016319_8311064.jpg