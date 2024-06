EcoFlow uvádza na veľtrhu Intersolar Home Energy Ecosystem a PowerOcean Plus a ohlasuje strategické partnerstvo so spoločnosťou Tibber

EcoFlow, popredná spoločnosť v oblasti riešení prenosnej energie a energie z obnoviteľných zdrojov, predstavuje svoj nový systém EcoFlow Home Energy Ecosystem, ktorý umožňuje majiteľom domov spravovať viacero aplikácií na jednoduché prispôsobenie energetických riešení podľa vlastných preferencií a zároveň maximalizovať úspory v rámci jednotného systému.

Okrem toho EcoFlow pridáva do ekosystému EcoFlow Home Energy Ecosystem nový energetický produkt PowerOcean Plus, ktorý umožňuje používateľom dodávať energiu súčasne do celej domácnosti, čím maximalizuje využitie slnečnej energie.

Vďaka integrácii algoritmov dynamickej tvorby cien a optimalizácie energie spoločnosti Tibber umožňuje Home Energy Ecosystem od EcoFlow maximálne úspory inteligentným využívaním kolísania cien energie.

DÜSSELDORF, Nemecko, 19. júna 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť EcoFlow, popredná spoločnosť v oblasti riešení prenosnej energie a energie z obnoviteľných zdrojov, dnes na veľtrhu Intersolar uviedla svoj EcoFlow Home Energy Ecosystem. Tento komplexný ekosystém ponúka širokú škálu energetických produktov pre obytné priestory vrátane najnovšieho prírastku do série PowerOcean, PowerOcean Plus, a umožňuje používateľom prispôsobiť si domáce energetické riešenia na mieru. Integráciou so systémom Tibber podporuje EcoFlow PowerOcean dynamické tarify na maximalizáciu úspor.

EcoFlow Home Energy Ecosystem: Komplexné riešenie pre energetickú nezávislosť

Na trhu presýtenom nesúrodými ponukami rôznych značiek používateľov často zaťažuje spravovanie viacerých aplikácií a rozhraní, čo bráni efektívnemu prehľadu nad energiou a jej účinnosťou. Na vyriešenie tejto výzvy predstavuje EcoFlow svoj Home Energy Ecosystem. Táto komplexná súprava zahŕňa vlajkové systémy solárnych akumulátorov PowerOcean, riešenia domáceho vykurovania PowerHeat a PowerGlow, nabíjačku PowerPulse EV Charger a celý rad inteligentných zariadení, ako sú inteligentné termostaty a zástrčky. Vďaka univerzálnemu produktovému radu je EcoFlow Home Energy Ecosystem šitý na mieru pre rôznorodé požiadavky majiteľov domov, čo umožňuje jednoduché prispôsobenie energetických riešení tak, aby vyhovovali preferenciám a zároveň maximalizovali úspory v rámci jednotného systému.

Prostredníctvom používateľsky prívetivej aplikácie EcoFlow môžu jednotlivci hladko integrovať a spravovať všetky komponenty EcoFlow Home Energy Ecosystem prostredníctvom jediného rozhrania. V aplikácii teraz nájdete súpravu nových funkcií vrátane Solar Energy Predictor na prognózy solárnej energie v reálnom čase, príkazu Energy Command na automatizáciu konfigurácií systému PowerOcean podľa energetických podmienok a ovládacieho panela Dynamic Tariff Dashboard na prijímanie úsporných rozhodnutí o nákupe energie pomocou platforiem, ako je Tibber. Okrem toho EcoFlow rozširuje svoju podporu o PowerInsight Home Energy Monitor a EcoFlow Web Portal, zamerané na efektívnejší prehľad a kontrolu nad energiou v domácnosti. Tieto prepracované nástroje poskytujú používateľom pohlcujúce možnosti spravovania, vďaka ktorým môžu majitelia domov sledovať spotrebu energie, optimalizovať výkon systému a prijímať informované rozhodnutia na zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov.

Strategické partnerstvo so spoločnosťou Tibber: Zlepšenie personalizovanej energetickej nezávislosti

So spoločnou víziou, že technológia by sa mala prispôsobovať používateľom, spoločnosti EcoFlow a Tibber uzavreli partnerstvo, aby urýchlili personalizovanú energetickú nezávislosť a optimalizovali účty majiteľov domov za energiu. Hladkou integráciou série PowerOcean s algoritmami dynamickej tvorby cien a optimalizácie energie spoločnosti Tibber umožňuje EcoFlow používateľom inteligentne využívať kolísanie cien energie a maximalizovať svoje úspory.

Používatelia majú prístup k panelu Dynamic Tariff Dashboard prostredníctvom aplikácie EcoFlow, ktorá načítava údaje o cenách v reálnom čase. Dynamic Tariff Dashboard umožňuje používateľom strategicky nastaviť optimálne časy nákupu energie zo siete podľa najvýhodnejších sadzieb. Aplikácia Tibber čoskoro ponúkne ďalšie funkcie a hlbšiu integráciu so sériou PowerOcean. Pozoruhodnou funkciou je napríklad Smart Battery Plan, ktorý sa dynamicky denne upravuje na základe prognózy cien energie a výroby solárnej energie s cieľom optimalizovať úspory alebo zárobky. Pomocou režimov batérie, ako sú „Self Consumption" (Vlastná spotreba) a „Earnings" (Zárobok), si môžu používatelia prispôsobiť preferencie týkajúce sa riadenia energie podľa svojich potrieb. Okrem toho aplikácia ponúka nepretržité monitorovanie a históriu, pričom poskytuje upozornenia v reálnom čase a neustále aktualizácie o stave energie používateľov, aby boli vždy informovaní a mohli si prispôsobiť vlastnú spotrebu energie.

„Keďže vo svete je čoraz viac záujem o znižovanie závislosti od siete, spolupráca medzi spoločnosťami EcoFlow a Tibber predstavuje prelomový krok vpred v oblasti spravovania energie v inteligentných domácnostiach," povedal Ryan Xing, vedúci pre Európu v spoločnosti EcoFlow. „Toto partnerstvo kombinuje špičkovú technológiu akumulátorov EcoFlow s dynamickými možnosťami tvorby cien energie a spravovania energie spoločnosti Tibber a prináša revolučné riešenie, ktoré umožňuje používateľom optimalizovať spotrebu energie s nevídanou presnosťou a ľahkosťou."

„Náš svet novej energie, v ktorom neustále rastie podiel obnoviteľných zdrojov sa zásadne líši od minulosti založenej na fosílnych palivách. Je čoraz dôležitejšie nakupovať elektrickú energiu vtedy, keď je ekologická a cenovo dostupná. Spoločne s EcoFlow sme vyvinuli pokrokové riešenie, ktoré túto potrebu napĺňa," povedal Merlin Lauenburg, generálny riaditeľ pre Nemecko v spoločnosti Tibber.

PowerOcean Plus: Riešenie rastúceho dopytu po pokročilých energetických riešeniach

Podľa IHS zaznamenal trh s energiou pre obytné priestory pozoruhodnú medziročnú mieru rastu o 43 % pri zavádzaní hybridných meničov s výkonom 15 – 30 kW v rokoch 2022 až 2023, čo odráža rastúcu potrebu domácich energetických riešení, ktoré dokážu efektívne napájať všetky domáce spotrebiče vrátane nabíjačiek elektrických vozidiel a tepelných čerpadiel. Zároveň neustále rastie potreba systémov, ktoré sa dokážu prispôsobiť zložitým strešným konfiguráciám a efektívne využívať solárnu energiu s optimálnou účinnosťou. V reakcii na tento rastúci dopyt spoločnosť EcoFlow uviedla PowerOcean Plus ako základnú súčasť svojho systému Home Energy Ecosystem.

Vďaka stabilnej schopnosti dodávať maximálny výkon 29,9 kW striedavého prúdu umožňuje PowerOcean Plus majiteľom domov súčasne napájať celé svoje domy, čím maximalizuje využitie slnečnej energie. Produkt PowerOcean Plus, ktorý pojme až štyri fotovoltické struny a je vybavený maximálnym 40 kW fotovoltickým vstupom, je navrhnutý tak, aby uspokojil komplexné usporiadanie strechy a zabezpečil optimálne využitie dostupného strešného priestoru pri zachytávaní každého lúča slnečného svetla. Jedinečný dizajn invertora je vybavený zabudovaným CT, takže elektrikári nemusia inštalovať inteligentný merač a čas inštalácie sa skracuje až o 40 %. Jediný hybridný inverter dokáže podporovať kapacitu batérie až 60 kWh. V dizajne PowerOcean Plus je prvoradá bezpečnosť, pričom každá batéria je vybavená modulom protipožiarnej ochrany, hliníkovým krytom s certifikáciou IP65 a sofistikovaným systémom správy batérií (BMS), ktorý zaručuje optimálny bezpečnostný výkon, požiarnu odolnosť a mechanickú odolnosť proti nárazu, čím stanovuje najvyššie bezpečnostné štandardy v odvetví. PowerOcean Plus tiež podporuje dynamické tarify, ktoré pomôžu používateľom maximalizovať úspory a zároveň sa bezproblémovo integrujú do systému EcoFlow Home Energy Ecosystem pre optimálnu spotrebu energie v domácnosti.

Výhody pre montérov a dostupnosť

EcoFlow poskytuje montérom komplexnú podporu a ponúka 15-ročnú oficiálnu záruku na batérie PowerOcean LFP, ako aj intuitívnu aplikáciu EcoFlow Pro, ktorá zjednodušuje procesy uvádzania do prevádzky a zlepšuje diagnostické možnosti. Popredajná montážna podpora EcoFlow navyše zahŕňa špecializovanú 12-hodinovú hotline, personalizovanú individuálnu pomoc na živom chate a servisné príspevky. Systém EcoFlow Home Energy Ecosystem, vrátane série PowerOcean, je už dostupný na trhu a PowerOcean Plus bude k dispozícii na objednávky od októbra 2024. Distribútori a montéri, ktorí majú záujem, môžu navštíviť webovú stránku EcoFlow, kde získajú podrobné cenové ponuky a môžu si pozrieť možnosti partnerstva.

O spoločnosti EcoFlow

EcoFlow je popredná spoločnosť zaoberajúca sa ekologickými energetickými riešeniami s víziou poháňať nový svet. Od svojho založenia v roku 2017 si EcoFlow kladie za cieľ stať sa spoľahlivým a dôveryhodným energetickým spoločníkom pre jednotlivcov a rodiny na celom svete a poskytovať prístupné a obnoviteľné riešenia energie doma, vonku a v mobilných priestoroch. Dnes má spoločnosť EcoFlow prevádzkové ústredie v USA, Nemecku a Japonsku a poskytla energiu už pre viac ako 3 milióny používateľov na viac ako 100 trhoch po celom svete.

O spoločnosti Tibber

Tibber je poskytovateľ inteligentnej digitálnej energie. Spoločnosť v roku 2016 založili Nór Edgeir Aksnes a Švéd Daniel Lindén. Aplikácia Tibber nahrádza tradičné služby digitálnou energetickou dohodou a technológiou pre inteligentnejšiu spotrebu energie. Tibber sa snaží dosiahnuť, aby bola udržateľná spotreba energie jednoduchá a cenovo dostupná pre všetky domácnosti. To umožňuje ich aplikácia a inteligentná technológia, ktorá poskytuje spotrebiteľom analýzu spotreby energie v reálnom čase, s možnosťou spárovania s veľkou škálou inteligentných domácich zariadení na zníženie spotreby energie v domácnosti. www.tibber.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2439853/image_5016319_8311064.jpg