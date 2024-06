EcoFlow lanza Home Energy Ecosystem y PowerOcean Plus en Intersolar

- EcoFlow lanza el Ecosistema de energía para el hogar y PowerOcean Plus en Intersolar, y anuncia una asociación estratégica con Tibber

DÜSSELDORF, Alemania, 19 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- EcoFlow, una empresa líder en soluciones de energía portátil y renovable, lanzó hoy el Ecosistema de energía para el hogar EcoFlow en Intersolar. Este ecosistema integral ofrece una amplia gama de productos de suministro de energía para uso residencial, incluida la última incorporación a la serie PowerOcean, PowerOcean Plus, y permite a los usuarios personalizar sus propias soluciones de energía para el hogar. Gracias a su integración con Tibber, EcoFlow PowerOcean posibilita unas tarifas dinámicas que permiten maximizar el ahorro.

Ecosistema de energía para el hogar EcoFlow: una solución integral para la independencia energética

En un mercado saturado con ofertas inconexas de varias marcas, los usuarios a menudo se ven abrumados por el hecho de tener que gestionar varias aplicaciones e interfaces, lo que impide disfrutar de una supervisión y eficiencia energética efectiva. Para resolver este problema, EcoFlow presenta el Ecosistema de energía para el hogar EcoFlow. Esta suite integral incluye los emblemáticos sistemas de baterías de almacenamiento de energía solar PowerOcean, las soluciones de calefacción doméstica PowerHeat y PowerGlow, el cargador para VE PowerPulse y diversos dispositivos inteligentes, como termostatos y enchufes inteligentes. Con una línea de productos versátil, el Ecosistema de energía para el hogar EcoFlow está diseñado para satisfacer los diversos requisitos de los propietarios, lo que permite personalizar de un modo sencillo las soluciones de energía para adaptarlas a las preferencias y al mismo tiempo maximizar el ahorro dentro de un sistema unificado.

La aplicación EcoFlow es fácil de usar y posibilita que los usuarios puedan integrar y gestionar sin contratiempos todos los componentes del Ecosistema de energía para el hogar EcoFlow a través de una sola interfaz. La aplicación ahora incorpora una serie de nuevas funciones que incluyen el Predictor de energía solar para realizar pronósticos sobre la disponibilidad de energía solar en tiempo real, Comando de energía para automatizar las configuraciones del sistema PowerOcean en función de las condiciones energéticas, y el Panel de tarifas dinámicas para tomar decisiones de compra de energía rentables mediante el uso de plataformas como Tibber. Además, EcoFlow amplía su compatibilidad con el Monitor de energía para el hogar PowerInsight y el Portal web EcoFlow, ambos diseñados para optimizar la supervisión y el control de la energía en el hogar. Estas sofisticadas herramientas proporcionan a los usuarios capacidades de gestión inmersivas, lo que permite a los propietarios realizar un seguimiento del consumo de energía, optimizar el rendimiento del sistema y tomar decisiones informadas para aumentar la eficiencia y reducir los costes.

Asociación estratégica con Tibber: mejora de la independencia energética personalizada

Con una visión compartida de que la tecnología debe adaptarse a los usuarios, EcoFlow y Tibber se han asociado para hacer posible la independencia energética personalizada y optimizar las facturas de la luz de los propietarios. Gracias a una perfecta integración de la serie PowerOcean con los algoritmos dinámicos de optimización de energía y precios de Tibber, EcoFlow permite a los usuarios aprovechar los precios fluctuantes de la energía de manera inteligente y maximizar el ahorro.

Los usuarios pueden acceder al panel de tarifas dinámicas a través de la aplicación EcoFlow, que recupera datos de precios en tiempo real. Este panel permite a los usuarios establecer estratégicamente los momentos óptimos para comprar energía de la red, es decir, cuando las tarifas sean más favorables. La aplicación Tibber pronto ofrecerá más funcionalidades y una mayor integración con la serie PowerOcean. Algunas de las características más destacadas son el Plan de batería inteligente, que se ajusta dinámicamente de manera diaria en función de los precios previstos de la energía y la producción solar para optimizar el ahorro o las ganancias. Con modos de batería tales como «Autoconsumo» y «Ganancias», los usuarios pueden adaptar sus preferencias de gestión de energía a sus necesidades. Además, la aplicación ofrece monitorización e historial las 24 horas del día, los 7 días de la semana, proporcionando alertas en tiempo real y actualizaciones constantes sobre el estado de la energía de los usuarios para garantizar que estén siempre informados y puedan ajustar su propio consumo de energía.

«A medida que el mundo cada vez se decanta más por reducir su dependencia de la red eléctrica, la colaboración entre EcoFlow y Tibber representa un paso innovador en la gestión inteligente de la energía en el hogar», afirmó Ryan Xing, Director para Europa de EcoFlow. «Esta asociación combina la tecnología de baterías de vanguardia de EcoFlow con las capacidades de gestión de energía y fijación de precios dinámicos de Tibber, ofreciendo una solución revolucionaria que permite a los usuarios optimizar su uso de la energía con una precisión y facilidad sin precedentes».

«Nuestro nuevo mundo de la energía, con una proporción cada vez mayor de energías renovables, funciona de manera totalmente diferente a como lo hacía en el pasado, que estaba dominado por los combustibles fósiles. Cada vez es más importante comprar electricidad cuando sea ecológica y asequible. Junto con EcoFlow, hemos desarrollado una solución con visión de futuro para satisfacer esta necesidad», comentó Merlin Lauenburg, Director general de Tibber para Alemania.

PowerOcean Plus: abordando la creciente demanda de soluciones de energía avanzadas

Según IHS, el mercado de la energía residencial ha sido testigo de una destacada tasa de crecimiento interanual del 43 % en la adopción de inversores híbridos de 15-30 kW entre 2022 y 2023, lo que refleja la cada vez mayor necesidad por parte de los propietarios de disponer de soluciones de energía doméstica capaces de alimentar de manera eficiente todos electrodomésticos, incluidos cargadores de vehículos eléctricos y bombas de calor. Al mismo tiempo, cada vez es más necesario contar con sistemas que puedan adaptarse a configuraciones complejas de tejados y aprovechar eficazmente la energía solar con una eficiencia óptima. En respuesta a esta creciente demanda, EcoFlow lanzó PowerOcean Plus como un componente fundamental de su Ecosistema de energía para el hogar.

Gracias a su enorme capacidad para ofrecer una salida máxima de CA de 29,9 kW, PowerOcean Plus permite a los propietarios suministrar electricidad simultáneamente todos sus hogares, maximizando así la utilización de la energía solar. Capaz de admitir hasta cuatro cadenas fotovoltaicas y con una entrada fotovoltaica máxima de 40 kW, PowerOcean Plus está diseñado para adaptarse a diseños complejos de tejados, garantizando la utilización óptima del espacio disponible en los tejados y al mismo tiempo capturando cada rayo de luz solar. Es importante mencionar que el diseño exclusivo del inversor incorpora un CT, lo que elimina la necesidad de instalar un medidor inteligente y reduce el tiempo de instalación hasta en un 40 %. Un único inversor híbrido puede ofrecer una capacidad de batería de hasta 60 kWh. La seguridad es primordial en el diseño de PowerOcean Plus, y cada paquete de baterías cuenta con un módulo de prevención de incendios, una carcasa de aluminio con certificación IP65 y un sofisticado sistema de gestión de baterías (BMS) que garantiza un rendimiento óptimo en cuanto a seguridad y resistencia al fuego y a los impactos mecánicos. Gracias a ello la seguridad de este modelo se ha convertido en el estándar más alto de la industria. PowerOcean Plus también admite tarifas dinámicas para ayudar a los usuarios a maximizar el ahorro a la vez que se integra perfectamente con el Ecosistema de energía para el hogar EcoFlow con el fin de lograr un uso óptimo de la energía en el hogar.

Ventajas y disponibilidad para los instaladores

EcoFlow se esfuerza al máximo para proporcionar una asistencia integral a los instaladores, ofreciendo una garantía oficial de 15 años para las baterías LFP PowerOcean, así como la intuitiva aplicación EcoFlow Pro, que agiliza los procesos de puesta en servicio y mejora las capacidades de diagnóstico. Además, el soporte posventa para instaladores de EcoFlow incluye una línea directa disponible 12 horas al día, asistencia personalizada por chat en vivo y prestaciones por los servicios realizados. El Ecosistema de energía para el hogar EcoFlow, incluida la serie PowerOcean, ya está disponible y PowerOcean Plus estará disponible para pedidos a partir de octubre de 2024. Los distribuidores e instaladores interesados pueden visitar el sitio web de EcoFlow para obtener presupuestos detallados y explorar oportunidades de asociación.

Acerca de EcoFlow

EcoFlow es una empresa líder de soluciones de energía respetuosas con el medio ambiente cuyo objetivo es ofrecer energía a un mundo nuevo. Desde su fundación en 2017, EcoFlow se ha convertido en una empresa fiable y de confianza para personas y familias de todo el mundo que proporciona soluciones de energía renovable y accesible para el hogar, el aire libre y espacios móviles. A día de hoy, EcoFlow cuenta con tres sedes operativas situadas en los Estados Unidos, Alemania y Japón, y ha proporcionado energía a más de 3 millones de usuarios pertenecientes a más de 100 mercados repartidos por todo el mundo.

Acerca de Tibber

Tibber es una empresa proveedora de energía digital inteligente que fue fundada en 2016 por el noruego Edgeir Aksnes y el sueco Daniel Lindén. La aplicación Tibber reemplaza las redes eléctricas públicas tradicionales con un acuerdo de energía y tecnología de energía digital que permite hacer un consumo más inteligente de la energía. La visión de Tibber es lograr que el consumo de energía sostenible sea sencillo y asequible para todos los hogares. Esto es posible gracias a su aplicación y su tecnología inteligente, que proporciona a los consumidores análisis en tiempo real del uso de la energía y que puede combinarse con una gran variedad de dispositivos domésticos inteligentes con el fin de reducir el consumo de energía en el hogar. www.tibber.com.