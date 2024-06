EcoFlow przedstawia rozwiązania energetyczne Home Energy Ecosystem i PowerOcean Plus podczas targów Intersolar, ogłaszając strategiczne partnerstwo z firmą Tibber

EcoFlow, wiodąca firma zajmująca się przenośnymi rozwiązaniami w zakresie zasilania i energii odnawialnej, przedstawia EcoFlow Home Energy Ecosystem umożliwiający właścicielom domów zarządzanie wieloma aplikacjami w celu łatwego dostosowania rozwiązań energetycznych do własnych preferencji przy jednoczesnej maksymalizacji oszczędności w ramach pojedynczego systemu.

Ponadto EcoFlow udostępnia nowy produkt energetyczny PowerOcean Plus w ramach EcoFlow Home Energy Ecosystem, umożliwiając użytkownikom jednoczesne zasilanie całych budynków, maksymalizując w ten sposób wykorzystanie energii słonecznej.

Dzięki integracji algorytmów dynamicznego ustalania cen i optymalizacji energii firmy Tibber, EcoFlow Home Energy Ecosystem umożliwia osiąganie maksymalnych oszczędności poprzez inteligentne wykorzystanie zmiennych cen energii.

DÜSSELDORF, Niemcy, 19 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma EcoFlow, światowy lider w dziedzinie urządzeń przenośnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych, zaprezentowała dziś podczas targów Intersolar domowy ekosystem energetyczny - EcoFlow Home Energy Ecosystem. Kompleksowy ekosystem oferuje szeroką gamę produktów energetycznych dla gospodarstw domowych, w tym najnowszy produkt z serii PowerOcean - PowerOcean Plus, pozwalający użytkownikom dostosowywać własne domowe rozwiązania energetyczne. Dzięki integracji z rozwiązaniami firmy Tibber, EcoFlow PowerOcean obsługuje dynamiczne taryfy w celu maksymalizacji oszczędności.

Domowy ekosystem energetyczny EcoFlow: kompleksowe rozwiązanie na rzecz niezależności energetycznej

Na rynku pełnym niespójnych ofert pochodzących od różnych marek, użytkownicy są często zmuszeni zarządzać kilkoma aplikacjami i interfejsami, co utrudnia skuteczny nadzór i efektywność energetyczną. Aby wyeliminować to wyzwanie firma EcoFlow stworzyła EcoFlow Home Energy Ecosystem. Ten kompleksowy pakiet obejmuje flagowe systemy baterii słonecznych PowerOcean, domowe rozwiązania grzewcze PowerHeat i PowerGlow, ładowarkę do pojazdów elektrycznych PowerPulse oraz szereg inteligentnych urządzeń, takich jak inteligentne termostaty i wtyczki. Dzięki wszechstronnej gamie produktów EcoFlow Home Energy Ecosystem pozwala sprostać zróżnicowanym wymaganiom właścicieli domów, umożliwiając łatwe dostosowywanie rozwiązań energetycznych do indywidualnych preferencji przy jednoczesnej maksymalizacji oszczędności w ramach ujednoliconego systemu.

Dzięki przyjaznej w obsłudze aplikacji EcoFlow użytkownicy mogą płynnie integrować i zarządzać wszystkimi komponentami EcoFlow Home Energy Ecosystem za pośrednictwem pojedynczego interfejsu. Aplikacja obejmuje zestaw nowych funkcji, w tym Solar Energy Predictor - do prognozowania zużycia energii słonecznej w czasie rzeczywistym, Energy Command - do automatyzacji konfiguracji systemu PowerOcean w oparciu o warunki energetyczne oraz Dynamic Tariff Dashboard - do podejmowania wydajnych pod względem kosztów decyzji dotyczących zakupu energii za pomocą platform takich jak Tibber. Dodatkowo EcoFlow rozszerza swoje wsparcie o PowerInsight Home Energy Monitor i EcoFlow Web Portal, stworzone z myślą o usprawnionym nadzorze i kontroli zużycia energii w domu. Te zaawansowane narzędzia zapewniają ogromne możliwości w zakresie zarządzania energią, umożliwiając właścicielom domów śledzenie zużycia, optymalizację wydajności systemu i podejmowanie świadomych decyzji w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów.

Strategiczne partnerstwo z firmą Tibber: zwiększenie spersonalizowanej niezależności energetycznej

W oparciu o wspólną wizję technologii dostosowanej do potrzeb użytkowników firmy EcoFlow i Tibber podejmują współpracę, aby przyspieszyć spersonalizowaną niezależność energetyczną i zoptymalizować rachunki za energię opłacane przez właścicieli domów. Dzięki płynnej integracji systemu PowerOcean z algorytmami dynamicznego ustalania cen i optymalizacji energii firmy Tibber, EcoFlow umożliwia użytkownikom inteligentne wykorzystanie wahań cen energii i maksymalizację oszczędności.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do dynamicznego pakietu taryfowego (Dynamic Tariff Dashboard) za pośrednictwem aplikacji EcoFlow, która pobiera dane cenowe w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to umożliwia użytkownikom strategiczne ustawienie optymalnych czasów zakupu energii z sieci w oparciu o najkorzystniejsze stawki. Aplikacja Tibber już wkrótce będzie oferować dodatkowe funkcje i głębszą integrację z systemem PowerOcean. Godne uwagi funkcje obejmują inteligentny plan wykorzystania baterii, dynamicznie dostosowywany każdego dnia w oparciu o prognozowane ceny energii i produkcję energii słonecznej, w celu optymalizacji oszczędności lub zysków. Dzięki trybom pracy baterii, takim jak „Samozużycie" i „Zarobki", użytkownicy mogą dostosować preferencje w zakresie zarządzania energią do własnych potrzeb. Ponadto aplikacja oferuje całodobowe monitorowanie i zapis danych, zapewniając alerty w czasie rzeczywistym i ciągłe aktualizacje statusu energetycznego użytkowników, dzięki czemu są oni informowani na bieżąco i mogą dostosować własne zużycie energii.

„Ponieważ świat coraz bardziej dąży do zmniejszania stopnia uzależnienia od sieci, współpraca między EcoFlow i Tibber stanowi przełomowy krok w kierunku inteligentnego zarządzania energią domową" - powiedział Ryan Xing, dyrektor EcoFlow na region europejski. „To partnerstwo łączy najnowocześniejszą technologię baterii EcoFlow z dynamicznymi cenami energii i możliwościami zarządzania energią firmy Tibber, dostarczając rewolucyjne rozwiązanie, które umożliwia użytkownikom optymalizację zużycia energii z niespotykaną dotąd precyzją i łatwością".

„Nasz nowy krajobraz energetyczny, w którym odnawialne źródła energii mają coraz większy udział, funkcjonuje zupełnie inaczej niż w przeszłości, kiedy świat polegał na paliwach kopalnych. Coraz ważniejsze staje się kupowanie energii elektrycznej, która jest ekologiczna i przystępna cenowo. Wspólnie z EcoFlow opracowaliśmy przyszłościowe rozwiązanie, aby zaspokoić potrzeby w tym zakresie" - powiedział Merlin Lauenburg, dyrektor zarządzający niemieckim oddziałem firmy Tibber.

PowerOcean Plus: odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania energetyczne

Według IHS, na rynku energii dla gospodarstw domowych odnotowano znaczący wzrost o 43% rok do roku w zakresie zastosowania falowników hybrydowych o mocy 15-30 kW w latach 2022-2023, co odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie właścicieli domów na rozwiązania energetyczne, które mogą skutecznie zasilać wszystkie urządzenia gospodarstwa domowego, w tym ładowarki pojazdów elektrycznych i pompy ciepła. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na systemy, które mogą dostosować się do złożonych konstrukcji dachowych i skutecznie wykorzystywać energię słoneczną przy zapewnieniu optymalnej wydajności. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, firma EcoFlow wprowadziła na rynek system PowerOcean Plus jako kluczowy element Ekosystemu Energii Domowej.

Dzięki stabilnym możliwościom dostarczania maksymalnej mocy wyjściowej na poziomie 29,9 kW AC, PowerOcean Plus umożliwia właścicielom domów jednoczesne zasilanie całych budynków, maksymalizując w ten sposób wykorzystanie energii słonecznej. Obsługując do czterech łańcuchów fotowoltaicznych i oferując maksymalną moc wejściową o wartości 40 kW, system PowerOcean Plus został zaprojektowany z myślą o złożonych układach dachowych i zapewnieniu optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni przy jednoczesnym wychwyceniu każdego promienia słońca. Co ważne, unikalna konstrukcja inwertera posiada wbudowany licznik energii elektrycznej, eliminując potrzebę instalowania oddzielnych inteligentnych liczników przez elektryków i skracając czas instalacji nawet o 40%. Pojedynczy falownik hybrydowy może obsługiwać baterię o pojemności do 60 kWh. Bezpieczeństwo było kluczowym aspektem przy projektowaniu systemu PowerOcean Plus, a każdy zestaw baterii posiada moduł przeciwpożarowy, aluminiową obudowę z certyfikatem IP65 oraz zaawansowany system zarządzania baterią (BMS), który gwarantuje optymalny poziom bezpieczeństwa, ochronę przeciwpożarową i odporność na uderzenia mechaniczne, ustanawiając najwyższy w branży standard bezpieczeństwa. PowerOcean Plus obsługuje również dynamiczne taryfy, aby pomóc użytkownikom zmaksymalizować oszczędności, jednocześnie płynnie integrując się z ekosystemem EcoFlow Home Energy Ecosystem w celu optymalnego wykorzystania energii w domu.

Dostępność i korzyści dla instalatorów

Firma EcoFlow dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompleksowe wsparcie dla instalatorów, oferując 15-letnią oficjalną gwarancję na baterie PowerOcean LFP, a także intuicyjną aplikację EcoFlow Pro, która usprawnia procesy rozruchu i zwiększa możliwości diagnostyczne. Ponadto wsparcie posprzedażowe EcoFlow dla instalatorów obejmuje dedykowaną, czynną przez 12 godzin na dobę infolinię, spersonalizowaną pomoc poprzez chat internetowy oraz ulgi serwisowe. EcoFlow Home Energy Ecosystem oraz seria PowerOcean są już dostępne, a zamówienia na PowerOcean Plus będzie można składać od października 2024 r. Zainteresowanych dystrybutorów i instalatorów firma zaprasza na stronę internetową EcoFlow w celu uzyskania szczegółowych informacji o ofertach i możliwościach współpracy.

EcoFlow

EcoFlow jest producentem ekologicznych rozwiązań energetycznych, któremu przyświeca wizja zapewnienia zasilania nowemu światu. Od czasu założenia firmy w 2017 r. EcoFlow jest niezawodnym i zaufanym partnerem energetycznym dla klientów i ich rodzin z całego świata, zapewniając dostępne i odnawialne rozwiązania energetyczne do użytku w domu, na zewnątrz i w ruchu. Obecnie Ecoflow posiada centrale operacyjne w USA, Niemczech i Japonii, dostarczając produkty dla przeszło 3 mln użytkowników na ponad 100 rynkach całego świata.

Tibber

Firma Tibber, założona w 2016 r. przez Norwega Edgeira Aksnesa i Szweda Daniela Lindéna, to dostawca inteligentnych rozwiązań z zakresu energii cyfrowej. Aplikacja Tibber zastępuje tradycyjne media cyfrowe pakietem energetycznym i technologią zapewniającą inteligentniejsze zużycie energii. Wizją Tibber jest uczynienie zrównoważonego zużycia energii prostym i przystępnym cenowo dla wszystkich gospodarstw domowych. Jest to możliwe dzięki oferowanej przez firmę aplikacji i inteligentnej technologii, która zapewnia konsumentom analizę zużycia energii w czasie rzeczywistym i która może być sparowana z szeroką gamą inteligentnych urządzeń domowych w celu zmniejszenia zużycia energii www.tribber.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2439853/image_5016319_8311064.jpg