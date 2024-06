EcoFlow představuje na veletrhu Intersolar novinky Home Energy Ecosystem a PowerOcean Plus a oznamuje strategické partnerství se společností Tibber

Společnost EcoFlow, přední výrobce přenosných zdrojů energie a řešení pro obnovitelné zdroje, představuje nový systém EcoFlow Home Energy Ecosystem, se kterým mohou domácnosti spravovat více aplikací pro jednoduché přizpůsobení energetických řešení podle preferencí, a tím i maximalizovat úspory v rámci jednotného systému.

Kromě toho zařazuje společnost EcoFlow do ekosystému EcoFlow Home Energy Ecosystem nový energetický produkt PowerOcean Plus, který uživatelům umožňuje současně napájet celou domácnost a získat maximální užitek ze solární energie.

Díky integraci algoritmů pro dynamické sledování cen a optimalizaci spotřeby energie od společnosti Tibber lze navíc prostřednictvím ekosystému EcoFlow Home Energy Ecosystem dosáhnout ještě vyšších úspor inteligentním využitím kolísajících cen energie.

DÜSSELDORF, Německo, 19. června 2024 /PRNewswire/ -- Společnost EcoFlow , přední výrobce přenosných zdrojů energie a řešení pro obnovitelné zdroje energie, dnes na veletrhu Intersolar představila ekosystém EcoFlow Home Energy Ecosystem . Tento komplexní systém nabízí širokou škálu energetických produktů pro domácnosti – včetně nejnovějšího přírůstku do řady PowerOcean s názvem PowerOcean Plus – a umožňuje uživatelům nastavit si energetická řešení pro domácnost přesně podle svých potřeb. Díky spojení se společností Tibber navíc EcoFlow PowerOcean podporuje využívání dynamických tarifů pro maximalizaci úspor.

EcoFlow Home Energy Ecosystem: komplexní řešení pro energetickou nezávislost

Na dnešním trhu přesyceném nesourodými nabídkami různých značek jsou uživatelé často zatěžováni správou několika různých aplikací a rozhraní, což jim ztěžuje účinný dohled nad spotřebou energie a efektivitou. Jako odpověď na tento problém představuje společnost EcoFlow systém EcoFlow Home Energy Ecosystem. Tato ucelená sada řešení zahrnuje její vlajkové systémy solárních baterií PowerOcean , řešení pro vytápění domácností PowerHeat a PowerGlow, nabíječku pro elektromobily PowerPulse a řadu chytrých zařízení, jako jsou například chytré termostaty a chytré zásuvky. Díky rozmanité sestavě produktů je systém EcoFlow Home Energy Ecosystem připraven vyhovět nejrůznějším požadavkům domácností, umožňuje jednoduše přizpůsobit energetická řešení podle vlastních preferencí a zároveň maximalizovat úspory v rámci jednotného systému.

Všechny prvky ekosystému EcoFlow Home Energy Ecosystem lze jednoduše integrovat a spravovat v jediném rozhraní prostřednictvím uživatelsky přívětivé aplikace EcoFlow App. Aplikace nyní obsahuje řadu nových funkcí, mezi něž patří Solar Energy Predictor pro předpovědi produkce solární energie v reálném čase, Energy Command pro automatickou konfiguraci systému PowerOcean podle energetických podmínek a Dynamic Tariff Dashboard pro ekonomicky výhodná rozhodnutí o nákupu energie na platformách, jako je Tibber. Společnost EcoFlow navíc rozšiřuje svou podporu o PowerInsight Home Energy Monitor a EcoFlow Web Portal, které byly vytvořeny pro zefektivnění dohledu a řízení spotřeby energie v domácnostech. Tyto sofistikované nástroje nabízejí svým uživatelům působivé možnosti řízení a umožňují v domácnostech sledovat spotřebu energie, optimalizovat výkon systému a přijímat informovaná rozhodnutí pro zvýšení účinnosti a snížení nákladů.

Strategické partnerství se společností Tibber: ještě větší energetická nezávislost na míru

Společnosti EcoFlow a Tibber, které sdílejí vizi, že by se technologie měla přizpůsobovat svým uživatelům, spolu uzavřely partnerství s cílem podpořit u domácností individualizovanou energetickou nezávislost a optimalizaci výdajů za energie. Díky přímému propojení produktů řady PowerOcean s algoritmy společnosti Tibber pro dynamické sledování cen a optimalizaci spotřeby energie umožňuje společnost EcoFlow uživatelům inteligentně využívat kolísající ceny energie a maximalizovat své úspory.

Uživatelé aplikace EcoFlow získají přístup k panelu dynamických tarifů Dynamic Tariff Dashboard, který shromažďuje údaje o cenách v reálném čase. Dynamic Tariff Dashboard pak umožňuje uživatelům strategicky nastavit optimální časy nákupu energie ze sítě podle nejvýhodnějších sazeb. Další funkce a hlubší integrace s řadou PowerOcean budou v aplikaci Tibber následovat již brzy. Zajímavým nástrojem je také inteligentní systém Smart Battery Plan s dynamickou denní regulací na základě předpovídaných cen energií a solární produkce pro optimalizaci úspor či výnosů. Výběr z bateriových režimů, jako je např. „Vlastní spotřeba" a „Výdělek" zde umožňuje spotřebitelům nastavit si využití energie přesně podle svých představ. Aplikace navíc nabízí nepřetržité sledování i záznam historie a vydává upozornění v reálném čase či neustálé aktualizace o stavu energie, aby byli uživatelé vždy dostatečně informováni a mohli si sami upravit spotřebu energie.

„Ve světě, který stále intenzivněji směřuje ke snižování závislosti na rozvodné síti, představuje spolupráce mezi společnostmi EcoFlow a Tibber revoluční krok vpřed na poli inteligentní správy energie v domácnostech," uvedl vedoucí evropského oddělení společnosti EcoFlow Ryan Xing. „Toto partnerství kombinuje špičkovou bateriovou technologii společnosti EcoFlow s funkcemi dynamického sledování cen a řízení spotřeby energie společnosti Tibber a přináší tak revoluční řešení, se kterým mohou uživatelé optimalizovat spotřebu energie přesněji a snadněji, než kdy dříve."

„Náš dnešní svět nové energetiky se stále rostoucím podílem obnovitelných zdrojů funguje zásadně jinak, než naše minulost založená na fosilních palivech. Stále důležitější je nakupovat elektřinu tehdy, když je ekologická a cenově dostupná. S partnerem EcoFlow jsme proto vyvinuli pokrokové řešení, které se o tento úkol postará," říká generální ředitel společnosti Tibber pro Německo Merlin Lauenburg.

PowerOcean Plus: odpověď na rostoucí poptávku po moderních energetických řešeních

Podle společnosti IHS zaznamenal trh s energií pro domácnosti v letech 2022 až 2023 pozoruhodný meziroční nárůst využití hybridních střídačů o výkonu 15-30 kW o 43 %, což odráží rostoucí poptávku domácností po energetických řešeních, která dokážou efektivně napájet všechny domácí spotřebiče, včetně nabíječek pro elektromobily a tepelných čerpadel. Současně roste i potřeba systémů, které se dokážou přizpůsobit komplexním střešním sestavám a efektivně využívat solární energii s optimální účinností. V reakci na tuto rostoucí poptávku nasadila společnost EcoFlow jako klíčovou součást systému Home Energy Ecosystem novinku PowerOcean Plus.

Se svou robustní schopností dodávat maximální výkon 29,9 kW střídavého proudu umožňuje PowerOcean Plus domácnostem současně napájet celý dům, a maximalizovat tak využití solární energie. Díky možnosti připojení až čtyř fotovoltaických řetězců (stringů) a maximálnímu příkonu 40 kW se dokáže PowerOcean Plus přizpůsobit i komplexním střešním sestavám a zajistit optimální využití dostupného střešního prostoru, kterému neunikne ani jediný sluneční paprsek. Za zmínku stojí také unikátní konstrukce střídače s vestavěným CT (měřicím transformátorem proudu), která eliminuje potřebu instalace inteligentního elektroměru elektrikáři a zkracuje dobu instalace až o 40 %. Jeden hybridní střídač dokáže obsloužit baterii o kapacitě až 60 kWh. PowerOcean Plus staví bezpečnost na první místo a každý bateriový blok se může pochlubit protipožárním modulem, hliníkovým krytem s certifikací IP65 a sofistikovaným systémem řízení baterií (BMS) pro optimální bezpečnost, odolnost proti požáru a mechanickému nárazu, což představuje nejvyšší bezpečnostní standard v oboru. PowerOcean Plus také podporuje dynamické tarify, které uživatelům pomáhají maximalizovat úspory, přičemž se bezproblémově integruje s domácím energetickým ekosystémem EcoFlow pro optimální využití energie v domácnosti.

Výhody a dostupnost pro instalátory

Společnost EcoFlow zajišťuje instalátorům komplexní podporu, nabízí 15letou oficiální záruku na lithium-železo-fosfátové (LFP) baterie PowerOcean a také intuitivní aplikaci EcoFlow Pro, která zefektivňuje procesy uvádění do provozu a rozšiřuje možnosti diagnostiky. Poprodejní podpora pro instalátory od společnosti EcoFlow zahrnuje speciální horkou linku s 12hodinovým provozem, individuální asistenci na chatu a servisní příplatky. Ekosystém EcoFlow Home Energy včetně řady PowerOcean je již k dispozici a PowerOcean Plus bude možné objednávat od října 2024. Zájemci z řad distributorů a instalačních firem mohou navštívit webové stránky společnosti EcoFlow , kde získají podrobné nabídky a prozkoumají možnosti partnerství.

O společnosti EcoFlow

EcoFlow je přední dodavatel ekologických energetických řešení s vizí přinášet energii novému světu. Od svého založení v roce 2017 si společnost EcoFlow klade za cíl stát se spolehlivým a důvěryhodným energetickým společníkem pro jednotlivce a rodiny po celém světě a poskytovat dostupná a obnovitelná energetická řešení doma, venku i v mobilních prostorách. Dnes má společnost EcoFlow provozní ústředí v USA, Německu a Japonsku a poskytuje služby více než 3 milionům uživatelů na více než 100 trzích po celém světě.

O společnosti Tibber

Tibber je inteligentní digitální poskytovatel energie, kterého v roce 2016 založili Nor Edgeir Aksnes a Švéd Daniel Lindén. Aplikace Tibber nahrazuje tradiční energetické služby digitálními smlouvami a technologiemi pro chytřejší spotřebu energie. Vizí společnosti Tibber je zajistit jednoduchou a dostupnou udržitelnou spotřebu energie pro všechny domácnosti. Toho dosahuje pomocí své aplikace a chytré technologie, která spotřebitelům poskytuje analytické údaje o spotřebě energie v reálném čase a kterou lze spárovat s velkým množstvím chytrých domácích zařízení pro snížení spotřeby energie v domácnosti. www.tibber.com .