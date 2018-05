Moderne fransk hus ved Genèvesøen, der er designet som et stykke installationskunst, sælges til højestbydende via Concierge Auctions

Ejendommen ligger blot seks meter fra vandkanten, og har katedralvinduer, skydedøre i glas og høje lofter for at få det meste ud af udsigten over søen. Hjemmet, som er bygget på en 2.000 kvadratmeter stor grund, består af 720 kvadratmeter med fem soveværelser, fire badeværelser, en rummelig stue, spisestue, hjemmekontor, en kælder på 215 kvadratmeter og garage på 180 kvadratmeter. Udvendigt byder ejendommen på en anløbsbro og en stor skyggefuld terrasse med plataner. Man har udelukkende brugt genbrugsmaterialer til at bygge ejendommen, der desuden kræver et meget lavt energiforbrug. Boligindretningen er en stor del af hjemmets identitet med indbyggede møbler, som er designet til at afspejle og komplementere det omkringliggende landskab.

Thonon-les-Bains er en charmerende kurby på Genèvesøens sydlige side. Med færgen til Schweiz, som indskiber og udskiber passagerer blot få minutter fra Casa 26, er ejendommens beliggenhed ideel for dem, der har behov for en nem rejse til Lausanne og dens mange virksomhedshovedkvarterer og globale institutioner. Genève Aéroport kan nås på en time med bil, den franske by, Lyon, på to og en halv time og Italien på halvanden time.

Charlie Smith, europæisk rådgiver for Concierge Auctions, udtaler: "Dette hjem, som ligger i nærheden af den verdenskendte by, Evian og tæt på en række europæiske virksomhedscentrummer, er det ideelle hjem for en professionel, der elsker kunst. Selv om det er yderst nemt at nå frem til, er huset og dets omgivelserne ved søen meget fredelige og rolige. Salget af dette hus byder på alletiders forretning, da hjemmet drager fordel af beliggenheden på Genèvesøens bredder uden det tillæg, der normalt følger med et schweizisk postnummer."

Ejendommen kan besigtiges dagligt fra klokken 13-16 eller efter aftale. Gå ind på www.conciergeauctions.com for at bestille tid eller registrere dig for at deltage i salget.

