Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Melaporkan Total Kepemilikan Sekitar US$378 Juta, Mencakup OpenAI, Beast Industries, Lebih dari 16.000 ETH, dan Hampir 302 Juta Token WLD

Komposisi cadangan aset Eightco per 5 Agustus 2026: Ekuitas OpenAI senilai $90 juta (secara tidak langsung), ekuitas Beast Industries senilai $18 juta, 16.278 ETH, kepemilikan hampir 302 juta WLD, serta kas dan setara kas senilai $142 juta, dengan total sekitar $378 juta

Eightco baru-baru ini berpartisipasi dalam putaran pendanaan World Foundation senilai US$52,5 juta, yang dipimpin oleh Pantera dengan partisipasi dari Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto, serta investor lainnya.

OpenAI baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan Formulir S-1 secara rahasia, sebagai langkah persiapan untuk kemungkinan penawaran umum perdana di masa mendatang

Eightco memberikan eksposur tidak langsung terhadap sejumlah perusahaan swasta paling inovatif, termasuk OpenAI dan Beast Industries.

EASTON, Pennsylvania, 8 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" atau "Perusahaan") hari ini memberikan informasi terbaru mengenai total kepemilikannya, dengan menyoroti posisinya dalam aset digital dan investasi strategis di perusahaan teknologi swasta terkemuka.

ORBS Holdings & Key Metrics The ORBS Portfolio Thesis

Per 5 Agustus 2026 pukul 16.00 ET, kepemilikan ORBS mencakup investasi senilai $90 juta di OpenAI (secara tidak langsung melalui SPV), investasi yang telah didanai senilai $18 juta di Beast Industries, investasi senilai $1 juta di Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) dengan harga $0,32 per WLD (berdasarkan Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH), serta total kas dan stablecoin sekitar $142 juta, sehingga total kepemilikannya mencapai sekitar $378 juta.

Berita Utama yang Menjadi Sorotan:

Manajemen Eightco meyakini bahwa portofolio cadangan Perusahaan mencakup sejumlah komponen paling penting bagi masa depan AI dan sistem keuangan digital. Berita utama minggu ini meliputi:

Pada 2 Agustus, Bank Dunia merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa kecerdasan buatan berpotensi memungkinkan negara-negara berkembang mencapai ‌kemajuan pembangunan yang setara dengan satu abad hanya dalam satu dekade jika mereka segera mengatasi kesenjangan dalam pasokan listrik, konektivitas, dan keterampilan. "AI telah menjadi penyelamat bagi negara-negara berkembang, dan mereka ⁠harus memanfaatkan peluang ini," kata Indermit Gill, Kepala Ekonom Bank Dunia (Reuters).

Pada 29 Juli, dilaporkan bahwa pesatnya perkembangan AI menciptakan ribuan lapangan kerja bergaji tinggi bagi teknisi listrik, tukang kayu, dan pekerja terampil lainnya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang menopang masa depan AI (The New York Times).

Pada 26 Juli, diumumkan bahwa Nvidia sedang berdiskusi dengan OpenAI untuk menyediakan dukungan pendanaan sekitar US$250 miliar bagi OpenAI sebagai bagian dari proyek pembangunan pusat data berskala besar. Kedua perusahaan tersebut sedang menjajaki pembangunan kampus pusat data berkapasitas 10 gigawatt dengan nilai investasi US$500 miliar di wilayah selatan Ohio, yang akan dikelola oleh SB Energy, anak perusahaan SoftBank (WSJ).

Dalam sebuah episode podcast baru-baru ini, Sam Altman menyatakan bahwa kita mungkin sedang mendekati "singularitas", yaitu momen penting ketika kemajuan AI dapat berkembang dengan sangat cepat, membuka berbagai peluang baru bagi penemuan ilmiah, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan umat manusia, sekaligus berpotensi memunculkan sistem AI supercerdas. (Relentless).

Pekan lalu, sejumlah perusahaan, termasuk BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs, dan SoFi, mendesak Kongres untuk mengesahkan Clarity Act. Mereka berpendapat bahwa aturan yang jelas akan melindungi investor, memberikan kepastian regulasi bagi perusahaan, serta membantu Amerika Serikat tetap kompetitif di tengah semakin luasnya adopsi aset digital (Coindesk).

Dalam wawancaranya di acara CNBC Power Lunch pada 27 Juli, Tom Lee, Anggota Dewan Eightco ORBS, mengatakan: "Kripto mengubah uang menjadi perangkat lunak; banyak hal kini dapat dijadikan uang, seperti poin loyalitas, reputasi,... Anda memerlukan lembaga pengawas untuk mengawasi semua ini. Kini, Jepang, Rusia, dan Eropa justru mulai mengesahkan undang-undang yang serupa dengan Clarity Act. Dengan demikian, Amerika Serikat berisiko tertinggal. Itulah sebabnya saya yakin kripto mulai bangkit kembali, karena di luar Amerika Serikat, kripto justru semakin diterima."

Eightco: Eksposur terhadap tren-tren besar utama

Eightco dibangun berdasarkan tiga tren besar yang diperkirakan Perusahaan akan membentuk inovasi dalam satu dekade mendatang: kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekonomi kreator, dengan eksposur terhadap masing-masing tren melalui investasi tidak langsung di OpenAI (24% dari kepemilikan cadangan ORBS), Worldcoin (25%), dan Beast Industries (5%).

Kecerdasan Buatan — OpenAI

Eightco telah menginvestasikan sekitar $90 juta pada entitas bertujuan khusus (SPV) yang memberikan eksposur terhadap kepemilikan saham di perusahaan induk OpenAI, yang mewakili sekitar 24% dari aset cadangannya dan merupakan salah satu konsentrasi investasi tertinggi yang diungkapkan oleh perusahaan tercatat di bursa.

ChatGPT, aplikasi AI untuk konsumen milik OpenAI, merupakan aplikasi AI untuk konsumen nomor satu di dunia (Sensor Tower). Pada 31 Juli 2026, OpenAI mengumumkan bahwa model-model AI-nya kini telah menjangkau lebih dari satu miliar pengguna aktif dan lebih dari dua juta pelaku usaha. Enam bulan setelah mendaftar, pengguna mengirim sekitar 50% lebih banyak pesan setiap hari dan memanfaatkan ChatGPT untuk hampir dua kali lebih banyak jenis pekerjaan.

Identitas Digital — Token WLD

Eightco memiliki hampir 302 juta WLD, sekitar 8,4% dari pasokan yang beredar, yang merupakan kepemilikan institusional terbesar di dunia yang diungkapkan kepada publik dan mencakup sekitar 25% dari aset cadangan Eightco.

Worldcoin adalah token asli World, jaringan Proof of Human global yang dikembangkan oleh Tools for Humanity (didirikan bersama oleh Sam Altman dan Alex Blania) dan dikelola oleh World Foundation. Perangkat Orb miliknya menerbitkan World ID yang menjaga privasi untuk memverifikasi bahwa pengguna adalah manusia unik, bukan agen AI.

Berdasarkan model bisnis yang diumumkan World, aplikasi membayar biaya untuk setiap verifikasi, sementara verifikasi bagi pengguna akhir tetap gratis, dengan penerbit kredensial dan protokol World memperoleh pendapatan dari autentikasi manusia yang telah terverifikasi. World mengidentifikasi peluang pendapatan potensial gabungan senilai $6,35 triliun di 13 industri, yang mencakup perbankan, e-commerce, gaming, media sosial, dan AI agentik (menurut Tools for Humanity).

Ekonomi Kreator — Beast Industries

Eightco telah menginvestasikan $18 juta dalam ekuitas Beast Industries, yang mencakup sekitar 5% dari aset cadangannya.

Beast Industries memiliki salah satu jangkauan langsung ke konsumen terbesar di dunia, dengan total lebih dari 500 juta pengikut di berbagai platform, yang didukung oleh MrBeast sebagai sosok yang paling banyak ditonton di YouTube secara global. Seiring AI membuat produksi konten semakin mudah dan tersedia secara luas, distribusi dan kepercayaan audiens menjadi aset yang semakin langka.

Tentang Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan terbuka yang menerapkan strategi cadangan Worldcoin (WLD) yang pertama di dunia, sehingga investor dapat memperoleh eksposur tidak langsung melalui satu ticker terhadap tiga tren utama pada siklus ini: kecerdasan buatan melalui investasi tidak langsung di OpenAI, identitas digital melalui posisinya sebagai pemegang WLD publik terbesar dan eksposurnya terhadap protokol Proof of Human, serta ekonomi kreator melalui kepemilikan saham di Beast Industries milik MrBeast. Didukung oleh investor institusional terkemuka, termasuk Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera, dan GSR, Eightco tengah membangun lapisan infrastruktur untuk verifikasi manusia di era AI agentik.

Untuk informasi lebih lanjut:

X: @iamhuman_orbs

Situs web: 8co.holdings

Pertanyaan Umum

Apa itu saham ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Nasdaq. ORBS memberikan eksposur tidak langsung terhadap OpenAI dan Beast Industries, serta memiliki salah satu posisi investasi Worldcoin (WLD) terbesar yang diungkapkan kepada publik.

Siapa yang memiliki Worldcoin (WLD) terbanyak?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) memiliki hampir 302 juta WLD, sekitar 8,4% dari pasokan yang beredar, dan merupakan kepemilikan institusional terbesar di dunia yang diungkapkan kepada publik.

Apa itu Proof of Human?

Proof of Human adalah konsep atau protokol untuk membuktikan bahwa seseorang adalah manusia yang unik, bukan bot atau agen AI. Ini merupakan infrastruktur dasar bagi jejaring sosial, perbankan, perdagangan agentik, dan sistem apa pun yang memerlukan prinsip "satu orang, satu akun" di era AI agentik.

Apa hubungan Eightco (ORBS) dengan Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) adalah pemegang institusional Worldcoin (WLD) terbesar yang diungkapkan kepada publik, yaitu token yang mendukung jaringan Proof of Human milik World.

Siapa CEO Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell adalah CEO Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dewan Direksi Perusahaan mencakup Tom Lee (Managing Partner dan Kepala Riset di Fundstrat, serta Chairman Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) dan, sebagai penasihat Dewan Direksi, Brett Winton (Chief Futurist di ARK Invest).

Pernyataan Mengenai Prospek Masa Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan mengenai prospek masa depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Seluruh pernyataan dalam siaran pers ini, selain pernyataan mengenai fakta historis, dapat dianggap sebagai pernyataan mengenai prospek masa depan, termasuk namun tidak terbatas pada: ekspektasi Perseroan bahwa kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekonomi kreator akan membentuk dekade inovasi berikutnya; keyakinan manajemen bahwa portofolio treasury Perseroan mencakup beberapa komponen paling penting bagi masa depan AI dan sistem keuangan digital; pernyataan bahwa OpenAI telah mengajukan dokumen S-1 secara rahasia sebagai langkah persiapan menuju potensi penawaran umum perdana di masa mendatang; pernyataan mengenai potensi peluang pendapatan World yang dapat dijangkau senilai US$6,35 triliun di berbagai industri, termasuk perbankan, e-commerce, gim, media sosial, dan AI agentik; pernyataan bahwa distribusi dan kepercayaan audiens akan menjadi aset yang semakin langka seiring AI menjadikan produksi konten sebagai komoditas; pernyataan bahwa Perseroan sedang membangun lapisan infrastruktur untuk verifikasi manusia pada era AI agentik; pernyataan bahwa Proof of Human merupakan infrastruktur dasar bagi jejaring sosial, perbankan, perdagangan berbasis AI agentik, dan sistem yang memerlukan verifikasi identitas manusia; serta pernyataan mengenai penyediaan eksposur tidak langsung oleh Perseroan terhadap tren-tren utama melalui investasinya di OpenAI, WLD, dan Beast Industries. Kata-kata seperti "merencanakan", "memperkirakan", "akan", "mengantisipasi", "melanjutkan", "memperluas", "memajukan", "mengembangkan", "meyakini", "panduan", "target", "mungkin", "tetap", "memproyeksikan", "prospek", "bermaksud", "mengestimasi", "dapat", "seharusnya", "berada dalam posisi", "pandangan", serta kata dan istilah lain dengan makna dan ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan mengenai prospek masa depan, meskipun tidak semua pernyataan mengenai prospek masa depan memuat istilah-istilah tersebut. Pernyataan mengenai prospek masa depan didasarkan pada keyakinan dan asumsi manajemen saat ini yang mengandung risiko dan ketidakpastian serta bukan merupakan jaminan atas kinerja di masa mendatang. Hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang dinyatakan dalam setiap pernyataan mengenai prospek masa depan akibat berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: ketidakmampuan Perseroan untuk mengarahkan manajemen atau operasional perusahaan swasta yang tidak berada di bawah kendali kepemilikannya, termasuk OpenAI dan Beast Industries; risiko kerugian atau penurunan nilai atas investasi strategis Perseroan, termasuk posisi tidak langsungnya pada ekuitas OpenAI (yang dimiliki melalui entitas bertujuan khusus), kepemilikannya atas WLD, dan kepemilikannya atas ekuitas Beast Industries; kemampuan Perseroan untuk tetap memenuhi persyaratan pencatatan berkelanjutan Nasdaq; biaya, beban, atau pengeluaran tak terduga yang mengurangi sumber daya modal Perseroan atau menunda penempatan modal; ketidakmampuan memperoleh pendanaan yang memadai untuk membiayai atau memperluas operasi bisnis maupun investasi strategisnya; volatilitas harga aset digital, termasuk WLD dan ETH, yang dapat memengaruhi secara material nilai aset treasury Perseroan; perubahan regulasi, peraturan perundang-undangan di masa mendatang, serta pembentukan peraturan yang berdampak negatif terhadap aset digital, adopsi kecerdasan buatan, atau pengumpulan data biometrik; risiko yang terkait dengan pengembangan, adopsi, dan penerimaan pasar terhadap teknologi Proof of Human dan jaringan World; ketidakpastian mengenai kecepatan dan arah perkembangan penerapan AI agentik dalam aplikasi perusahaan maupun konsumen; ketidakpastian mengenai peta jalan produk OpenAI, perkembangan model bisnisnya, serta waktu maupun keberhasilan potensi penawaran umum perdana; risiko yang terkait dengan kemampuan Beast Industries mencapai proyeksi pertumbuhannya; persaingan di pasar identitas digital dan infrastruktur AI; ketergantungan pada sumber pihak ketiga untuk penilaian atas sejumlah investasi; ketidakpastian mengenai keberlanjutan kesuksesan MrBeast dan kinerja model bisnis Beast Industries yang berbasis kreator; risiko yang terkait dengan konsentrasi investasi Perseroan pada aset digital tertentu dan perusahaan swasta; perubahan sikap publik maupun pemerintah terhadap aset digital atau industri yang berkaitan dengan kecerdasan buatan; risiko yang terkait dengan waktu peluncuran, fitur, dan penerimaan komersial atas peluncuran model-model OpenAI; serta risiko bahwa dinamika pasokan WLD mungkin tidak menghasilkan dampak pasar sebagaimana yang diharapkan. Mengingat risiko dan ketidakpastian tersebut, Anda diingatkan untuk tidak terlalu mengandalkan pernyataan mengenai prospek masa depan tersebut. Untuk pembahasan mengenai risiko dan ketidakpastian lainnya, serta faktor penting lainnya yang dapat menyebabkan hasil aktual Eightco berbeda dari yang tercantum dalam pernyataan mengenai prospek masa depan dalam dokumen ini, lihat dokumen Eightco yang diajukan kepada Securities and Exchange Commission ("SEC"), termasuk faktor risiko dan pengungkapan lainnya dalam Laporan Tahunan pada Formulir 10-K yang diajukan kepada SEC pada 15 April 2026 serta dokumen SEC lainnya yang tersedia untuk publik. Seluruh informasi dalam siaran pers ini berlaku per tanggal penerbitannya, dan Eightco tidak berkewajiban untuk memperbarui informasi ini atau mengumumkan kepada publik hasil revisi apa pun atas pernyataan mengenai prospek masa depan yang tercantum dalam dokumen ini untuk mencerminkan hasil aktual atau perubahan apa pun dalam ekspektasinya.

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)