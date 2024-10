Ein Blick ins Morgen auf der GITEX: die Vision von e& UAE für eine intelligentere, KI-gestützte Zukunft

DUBAI, VAE, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Das Unternehmen e& UAE bereitet sich auf seinen einflussreichen Auftritt auf der GITEX Global vor und die Dynamik des Unternehmens ist unverkennbar. Nachdem e& UAE von Ookla zum „schnellsten 5G-Netz der Welt" gekürt wurde, ist das Unternehmen bereit, die bahnbrechenden Innovationen seines hochmodernen Telekommunikationskerns vorzustellen.

CEO of e& UAE, Masood M. Sharif Mahmood, and CEO of e& life and e& international Khalifa Al Shamsi, with His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and Ruler of Dubai at GITEX Global e& stand at GITEX Global.

e& UAE versorgt täglich 12 Millionen aktive Nutzer mit 5G und rückt damit an die Spitze der globalen Konnektivität. „Hochgeschwindigkeitsnetze sind entscheidend für die Verbindung zwischen den KI-Komponenten, einschließlich der Datenübertragung und des Zugriffs auf Cloud-basierte Ressourcen", sagt Masood. „Im Wesentlichen ist KI ein Produkt einer hochentwickelten Infrastruktur, die Hardware, Software und Netzwerke kombiniert, um die Entwicklung und den Einsatz intelligenter Systeme zu ermöglichen", sagt Masood.

Für e& UAE bedeutet dies, dass das Unternehmen KI kontinuierlich als Schlüsselkomponente seiner Innovationsstrategie einsetzt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit erfolgreich KI-Lösungen implementiert, um die Produktivität zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern, und, wie Masood es ausdrückt, „KI ist der Bereich, in dem wir das wahre Potenzial für Veränderungen sehen".

Mit dieser Vision will e& UAE sich auf der GITEX profilieren, seine neuesten KI-Innovationen präsentieren und seine Führungsrolle in der digitalen Landschaft demonstrieren.

Mehr als ein Telekommunikationsunternehmen: der digitale Sprung von e& UAE

„KI ist in alle unsere Geschäftsabläufe eingebettet und ermöglicht intelligentere, schnellere Entscheidungen und neue Effizienzsteigerungen im Geschäft und im Kundenservice", sagt er. Bei der internen Einführung von KI war e& UAE ein Pionier, aber die wahre Wirkung liegt in der Bereitstellung außergewöhnlicher digitaler Erlebnisse für Kunden. Ein gutes Beispiel dafür ist EASE, das weltweit erste autonome Telekommunikations-Einzelhandelserlebnis, das letztes Jahr auf der GITEX vorgestellt wurde. Seitdem hat e& UAE die Reichweite und die Fähigkeiten dieses innovativen Konzepts schnell erweitert und damit sein Engagement für die Nutzung von KI für kundenorientierte Lösungen unter Beweis gestellt.

Das Unternehmen baut seinen Ruf als digitaler Marktführer aktiv aus und bietet modernste Konnektivitätslösungen mit 5G sowie KI- und IoT-Integrationen. Dieser strategische Wandel steht im Mittelpunkt der Teilnahme von e& UAE an der GITEX, wo das Unternehmen seine innovativen digitalen Angebote und seine Vision für die Zukunft vorstellen wird.

Auftritt auf der GITEX

„Wir sind begeistert, Teil der GITEX zu sein – einer aufregenden Show der Zukunft, auf die großartigsten Denker der Welt zusammenkommen, um die Technologie für eine bessere Zukunft zu entwerfen und zu gestalten", sagt Masood.

Neben den neuesten Smart-Home-Lösungen und Drohnentechnologien werden auch fortschrittliche Anwendungen in den Bereichen KI, Augmented Reality und 5G-Technologie vorgestellt, die das Engagement des Unternehmens für die digitale Transformation widerspiegeln. Eines der herausragenden Merkmale wird der Hologramm-Kundendienst-Avatar sein, der ein interaktives Kundenerlebnis bieten soll. Dieser Avatar wird intelligente Ultra-HD-Funktionen nutzen, um Interaktionen in Echtzeit zu ermöglichen, so dass die Nutzer auf eine immersive Art und Weise mit den Diensten in Kontakt treten können. Die Integration der 5G-New-Calling-Technologie wird das Nutzererlebnis weiter verbessern, indem sie visualisierte Sprachanrufe, Echtzeitübersetzung und Multimedia-Inhalte während der Gespräche bietet.

e& UAE setzt die Tradition der Ankündigung von 5G-Meilensteinen auf früheren GITEX-Veranstaltungen fort und kündigte Netzgeschwindigkeits-Upgrades an, darunter die schnellste aggregierte 5G-Advanced-Geschwindigkeit von 62 Gbps. Als Zeichen seines Engagements für die 5G-Führerschaft wird e& UAE auch seine Leistung als größtes kommerzielles 5G-Advanced-Netz in der MENA-Region mit über 1.000 operativen Standorten hervorheben. Dieser Meilenstein markiert den Beginn der 10G-Ära, die beispiellose Geschwindigkeiten und extrem niedrige Latenzzeiten bietet, die das digitale Erlebnis neu definieren werden. Auf der GITEX wird das Unternehmen nicht nur seine beeindruckenden technologischen Fortschritte präsentieren, sondern auch strategische Partnerschaften vorstellen, die mit seiner Vision einer digitalen Zukunft übereinstimmen. Aufbauend auf dem Erfolg seiner 5G-Privatnetzbereitstellung im Öl- und Gassektor mit ADNOC erweitert das Unternehmen nun seine Reichweite auf weitere Branchen.

„Der Erfolg von KI, IoT und 5G hängt vom Aufbau eines Ökosystems der Innovation ab. Das bedeutet, dass wir eng mit Tech-Giganten, Start-ups und staatlichen Stellen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Lösungen für die Zukunft entwickeln", sagt Masood.

Netze KI-fähig machen

Das Herzstück der Mission von e& UAE, die digitale Grenze in den VAE voranzutreiben, ist ein festes Engagement für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. So verspricht beispielsweise 50G-PON, die nächste Generation von Hochgeschwindigkeitsverbindungen, die Internetkonnektivität zu revolutionieren, indem es eine noch nie dagewesene Kapazität bietet und die Abläufe für Verbraucher und Unternehmen erheblich beschleunigt.

„Unsere Strategie beruht auf der tiefen Überzeugung, dass wir für die Menschen und Gemeinschaften, für die wir tätig sind, mehr erreichen können – mehr Wachstum, mehr Chancen und mehr Wirkung – und das mit einer Leidenschaft für Spitzenleistungen. Da wir uns über die traditionelle Telekommunikation hinaus entwickeln, verbessern wir unsere Dienstleistungen und passen unsere Angebote an die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden an.

Die von Ookla anerkannte weltweite Führungsposition der VAE bei Breitband- und Mobilfunkgeschwindigkeiten ist maßgeblich auf die Beiträge von e& UAE zurückzuführen. „Wir sind Teil des Gefüges der VAE und wir unterstützen das Land beim Aufbau einer stärkeren, besser vernetzten Gesellschaft", so Masood abschließend.

