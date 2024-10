Un regard sur l'avenir au GITEX : la vision d'e& UAE pour un avenir plus intelligent et optimisé par l'IA

DUBAÏ, É.A.U., 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Alors qu'e& UAE se prépare pour le GITEX Global, la dynamique de la société est indéniable. Tout juste couronné par Ookla du titre de « réseau 5G le plus rapide du monde », e& UAE s'apprête à présenter les innovations de pointe issues de son activité télécoms ultramoderne.

e& UAE offre la 5G à 12 millions d'utilisateurs actifs chaque jour, ce qui lui permet d'être à l'avant-garde de la connectivité mondiale. « Les réseaux à haut débit sont essentiels pour relier les composants de l'IA, y compris le transfert de données et l'accès aux ressources basées sur le cloud », explique M. Masood. « Par essence, l'IA est le produit d'une infrastructure sophistiquée qui combine le matériel, les logiciels et les réseaux pour permettre le développement et le déploiement de systèmes intelligents », explique Masood.

Pour e& UAE, cela signifie adopter sans relâche l'IA comme un élément clé de sa stratégie d'innovation. L'entreprise a déjà mis en œuvre avec succès des solutions d'IA pour stimuler la productivité et optimiser l'expérience des clients et, comme le dit Masood, « l'IA est le domaine où nous voyons le véritable potentiel de transformation ».

C'est avec cette vision à l'esprit qu'e& UAE prévoit de se démarquer au GITEX, en présentant ses dernières innovations en matière d'IA et en démontrant son leadership dans l'écosystème numérique.

Plus qu'une entreprise de télécoms : le bond en avant numérique d'e& UAE

« L'IA est intégrée à l'ensemble de nos opérations, permettant une prise de décision plus intelligente et plus rapide et entraînant de nouvelles efficiences dans les affaires et le service à la clientèle », dit-il. e& UAE a été un pionnier dans l'adoption de l'IA en interne, mais son véritable impact réside dans la fourniture d'expériences numériques exceptionnelles aux clients. L'un des meilleurs exemples est EASE, la première expérience autonome de vente au détail de télécommunications au monde, lancée à GITEX l'année dernière. Depuis, e& UAE a rapidement étendu la portée et les capacités de ce concept innovant, démontrant ainsi son engagement à exploiter l'IA pour des solutions centrées sur le client.

L'entreprise bâtit activement sa réputation de chef de file numérique, en proposant des solutions de connectivité de pointe alimentées par la 5G et des intégrations AI et IdO. Ce changement stratégique est au cœur de la participation d'e& UAE au GITEX, où l'entreprise présentera ses offres numériques innovantes et sa vision de l'avenir.

Pleins feux sur le GITEX

« Nous sommes ravis de participer au GITEX, une vitrine passionnante de l'avenir où les plus grands esprits du monde se réunissent pour imaginer et façonner la technologie d'un avenir meilleur », déclare Masood.

Outre les dernières solutions de maison intelligente et la technologie des drones, sa vitrine comprendra des applications avancées en matière d'IA, de réalité augmentée et de technologie 5G, reflétant ainsi son engagement en faveur de la transformation numérique. L'une des caractéristiques les plus remarquables sera l'avatar holographique de service client, qui vise à offrir une expérience interactive. Cet avatar utilisera des capacités intelligentes en ultra haute définition pour faciliter les interactions en temps réel, ce qui permettra aux utilisateurs de s'engager dans des services de manière plus immersive. L'intégration de la technologie 5G New Calling améliorera encore l'expérience de l'utilisateur en offrant des appels vocaux visualisés, une traduction en temps réel et des contenus multimédias pendant les appels.

Poursuivant la tradition d'annonce des étapes de la 5G lors des précédents événements du GITEX, e& UAE a annoncé des mises à niveau de la vitesse du réseau, y compris la vitesse agrégée la plus rapide de la 5G-Advanced, soit 62 Go/s. Pour démontrer son leadership dans la 5G, e& UAE soulignera également sa réussite en tant que plus grand réseau commercial 5G-Advanced dans la région MENA, avec plus de 1 000 sites opérationnels. Cette étape marque l'avènement de l'ère 10G, qui offre des vitesses inégalées et une latence ultra-faible qui redéfiniront les expériences numériques. Au GITEX, la société présentera non seulement ses impressionnantes avancées technologiques, mais dévoilera également des partenariats stratégiques qui s'inscrivent dans sa vision d'un avenir numérique. Forte du succès du déploiement de son réseau privé 5G dans le secteur du pétrole et du gaz avec ADNOC, l'entreprise étend désormais son champ d'action à d'autres secteurs.

« Le succès de l'IA, de l'IdO et de la 5G dépend de la construction d'un écosystème d'innovation. Cela signifie que nous devons travailler en étroite collaboration avec les géants technologiques, les startups et les agences gouvernementales pour nous assurer que nous élaborons les bonnes solutions pour l'avenir », explique Masood.

Préparer les réseaux à l'IA

Au cœur de la mission d'e& UAE, qui consiste à se placer à l'avant-garde du numérique aux É.A.U., se trouve un engagement ferme en faveur de la connectivité haut débit. Par exemple, 50G-PON, la prochaine génération de connectivité haut débit, promet de révolutionner la connectivité internet, en offrant une capacité sans précédent et en accélérant considérablement les choses pour les particuliers et les entreprises.

« Notre stratégie est ancrée dans la conviction profonde que nous pouvons faire plus pour les personnes et les communautés que nous servons - générer davantage de croissance, créer plus d'opportunités et avoir un plus grand impact - en s'appuyant sur notre passion pour l'excellence. En évoluant au-delà des télécommunications traditionnelles, nous améliorons nos services et adaptons nos offres pour répondre aux divers besoins de nos clients.

Tel que reconnu par Ookla, le leadership mondial des É.A.U. en matière de haut débit et de vitesse mobile est largement attribué aux contributions d'e& UAE. « Nous faisons partie du tissu des É.A.U. et nous sommes aux côtés du pays pour aider à construire une société plus forte et plus connectée », conclut Masood.

