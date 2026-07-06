- El XIV Foro Mundial por la Paz hace un llamamiento a la cooperación internacional en materia de seguridad para lograr la paz mundial

PEKÍN, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Diplomáticos, académicos y responsables políticos de más de 80 países se han reunido esta semana en Pekín para la celebración del XIV Foro Mundial por la Paz, donde los ponentes hicieron un llamamiento a una mayor cooperación internacional para abordar las crecientes tensiones geopolíticas y los nuevos desafíos de seguridad.

On July 3, Chinese Vice President Han Zheng attended the opening ceremony of the 14th World Peace Forum at Tsinghua University and delivered a keynote speech. Photo by Ding Lin/Xinhua News Agency.

Celebrado bajo el lema "Gobernanza global y cooperación internacional en materia de seguridad: integridad, innovación e inclusión", el foro congregó a más de 400 participantes para debatir temas como los conflictos en Oriente Medio, la reforma de la gobernanza global, las relaciones entre las grandes potencias y las implicaciones para la seguridad de las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, en los conflictos armados. Esto subraya el enfoque del foro tanto en las tensiones geopolíticas actuales como en los dilemas de seguridad contemporáneos.

Organizado de forma conjunta por medio de la Universidad de Tsinghua y el Instituto Popular de Asuntos Exteriores de China, el foro se ha convertido en una de las principales plataformas no gubernamentales de China para el diálogo internacional sobre seguridad.

El vicepresidente chino, Han Zheng, pronunció un discurso de apertura el pasado 3 de julio. El rector de la Universidad de Tsinghua, Li Luming, se encargó de dar la bienvenida a los asistentes. La ceremonia fue moderada por Yang Bin, vicerrector del Consejo de la Universidad de Tsinghua y secretario general del Foro Mundial por la Paz.

Entre los ponentes principales se encontraban Mushahid Hussain Sayed, ex presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Pakistán y ex presidente del Comité de Defensa del Senado de Pakistán; Kim Sung-Hwan, ex ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de la República de Corea; Hina Rabbani Khar, ex ministra de Asuntos Exteriores de Pakistán; Abdel Elah Al Khatib, ex ministro de Asuntos Exteriores de Jordania; y Gareth Evans, ex ministro de Asuntos Exteriores de Australia.

Como plataforma líder para el diálogo internacional destinada a la seguridad, el Foro Mundial por la Paz promueve el entendimiento mutuo y las respuestas colectivas a los desafíos globales. Su énfasis en la responsabilidad compartida refleja la importancia perdurable de la cooperación multilateral, especialmente en medio de la cambiante dinámica del poder mundial.

El evento atrajo una importante atención mediática, con la asistencia de más de 200 periodistas que representaban a más de 70 medios nacionales e internacionales. Mediante una participación internacional abierta y constructiva, el Foro Mundial por la Paz continúa siendo una plataforma vital para el avance de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible a nivel mundial.

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