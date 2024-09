Envision Energy s'associe au gouvernement espagnol et à des leaders de l'industrie pour développer un parc industriel à hydrogène vert intégré net zéro

Partenariat historique avec le gouvernement espagnol pour accélérer le leadership de l'Espagne en matière d'électrolyseurs, d'hydrogène vert et d'innovation net zéro dans toute l' Europe .

Envision s'associe au gouvernement espagnol et aux dirigeants locaux pour développer un parc industriel vert intégré à hydrogène net zéro pour décarboner les industries difficiles à atteindre.

MADRID, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Envision Energy (« Envision »), un leader mondial de l'hydrogène vert et des technologies net zéro avec des opérations sur les cinq continents, a annoncé un investissement historique dans l'avenir de l'énergie renouvelable en Espagne.

Signing Ceremony of Cooperation between The Government of Spain and Envision Energy

En partenariat avec le gouvernement espagnol et les principaux leaders industriels et financiers espagnols et européens, Envision développera le premier parc industriel vert intégré à hydrogène net zéro en Europe. Il assurera la conception, la recherche, la fabrication et l'entretien pour l'hydrogène vert, y compris l'électrolyse, l'unité de séparation de l'air (ASU), la synthèse de l'ammoniac et l'installation modulaire complète pour la production évolutive d'ammoniac vert. Cela permettra de faire progresser les innovations dans le domaine des énergies renouvelables et de décarboner les industries espagnoles difficiles à atteindre.

Ratifié dans le cadre d'un protocole d'accord signé lors de la récente visite du Premier ministre espagnol en Chine, le parc industriel net zéro accélérera considérablement les plans d'adoption de l'hydrogène vert de l'Espagne et lui permettra de progresser vers la réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre (GES) de 23 % d'ici à 2030.

Envision établira également un centre d'excellence de pointe pour l'hydrogène vert, renforçant ainsi son engagement envers la région et ses partenaires, qui collaborent à la mise en œuvre de solutions net zéro de pointe.

Nouvelle installation pour stimuler les objectifs de l'Espagne en matière d'énergie renouvelable et de climat

L'usine produira des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons de grande capacité, des électrolyseurs alcalins à basse pression et des électrolyseurs alcalins à haute pression – essentiels au processus d'électrolyse nécessaire à la production d'hydrogène vert – et d'autres équipements modulaires.

Elle jouera un rôle essentiel dans la mise en place d'une capacité d'électrolyse de cinq gigawatts, ce qui contribuera de manière significative aux objectifs de la feuille de route espagnole pour l'hydrogène, qui prévoit la production de onze gigawatts d'ici à 2030. Avec un investissement initial d'un milliard de dollars par Envision et ses partenaires, 1 000 nouveaux emplois verts devraient être créés.

S'appuyant sur le succès mondial d'Envision comme pionnier des premiers parcs industriels net zéro, l'installation sera alimentée par de l'énergie propre produite localement, notamment de la biomasse, de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne, créant ainsi un écosystème industriel entièrement vert et durable.

La construction de l'installation devrait commencer au cours du premier semestre de 2026, Envision travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement espagnol afin d'identifier un site optimal pour le développement de l'installation. Il s'agit d'une étape importante pour passer du plan à la construction. Une fois achevée, l'installation sera un parc industriel net zéro certifié par Bureau Veritas.

Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, a déclaré aujourd'hui : « Aujourd'hui, grâce à votre nouvel engagement d'investir un milliard de dollars en partenariat avec l'industrie, pour construire une usine d'électrolyseurs en Espagne, vous ne contribuez pas seulement à notre économie. Vous nous aidez également à construire l'avenir, à construire un avenir meilleur ».

Lei Zhang, fondateur et président d'Envision Energy a déclaré : « Avec ses ressources idéales, son marché et son expertise, l'Espagne est bien placée pour être le leader européen de l'hydrogène vert et Envision, avec ses partenaires technologiques net zéro, est enthousiaste à l'idée de jouer un rôle dans l'avenir énergétique vert de l'Espagne ».

Un centre d'excellence pour soutenir l'innovation critique dans la chaîne de valeur de l'hydrogène vert

Le centre d'excellence renforcera l'écosystème industriel national basé sur l'hydrogène vert. Le centre servira de plaque tournante pour développer les compétences et les talents locaux, catalyser les innovations, et attirer des collaborations industrielles dans toute l'Espagne. En intégrant la production d'énergie renouvelable, le stockage de l'énergie et la technologie numérique nette zéro, Envision vise à garantir un approvisionnement constant en énergie propre, à réduire les coûts de production de l'hydrogène et à prouver la viabilité commerciale de ce « nouveau pétrole » dans le cadre de la transition énergétique mondiale.

À propos d'Envision Energy

Envision Energy est un leader mondial des technologies vertes qui fournit des solutions d'énergie renouvelable aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions du monde entier. Englobant trois grands secteurs d'activité - les éoliennes intelligentes, le stockage de l'énergie et les solutions d'hydrogène vert - Envision Energy élabore en collaboration des solutions globales pour la transformation de l'énergie.

Envision Energy a reçu plusieurs distinctions pour ses performances en matière de développement durable, notamment la médaille d'or EcoVadis et la « liste A » du CDP. Elle a également été reconnue dans la liste « Change the World » de Fortune et classée parmi les 10 entreprises les plus intelligentes par la MIT Technology Review.

Aujourd'hui, Envision Energy s'appuie sur son réseau mondial de centres de R&D et d'ingénierie aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Danemark, en Chine, etc., pour rester à la pointe du développement mondial des technologies vertes. Envision Energy a rejoint l'initiative Science Based Targets (SBTi) et s'est engagée à atteindre « la Business Ambition for 1,5°C » en 2021. Elle a atteint la neutralité carbone dans l'ensemble de ses activités mondiales en 2022 et atteindra la neutralité carbone dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2028.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site envision-group.com

