Envision Energy współpracuje z hiszpańskim rządem i liderami z branży w celu stworzenia zintegrowanego parku przemysłowego opartego na zielonym wodorze i zerowej emisji netto

Przełomowe partnerstwo z hiszpańskim rządem w celu przyspieszenia przywództwa Hiszpanii w zakresie elektrolizerów, zielonego wodoru i innowacji w obszarze zerowej emisji netto w całej Europie.

Envision współpracuje z hiszpańskim rządem i lokalnymi liderami w celu opracowania zintegrowanego parku przemysłowego opartego na zielonym wodorze o zerowej emisji netto, w celu dekarbonizacji tych gałęzi przemysłu, które stanowią wyzwanie w kontekście wyeliminowania emisji dwutlenku węgla.

MADRYT, 13 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Envision Energy („Envision"), globalny lider w dziedzinie technologii opartych na zielonym wodorze o zerowej emisji netto, prowadząca działalność na pięciu kontynentach, ogłosiła przełomową inwestycję w hiszpańską energię odnawialną przyszłości.

Signing Ceremony of Cooperation between The Government of Spain and Envision Energy

Envision stworzy projekt pierwszego w Europie, zintegrowanego parku przemysłowego opartego na zielonym wodorze o zerowej emisji netto, we współpracy z hiszpańskim rządem oraz kluczowymi hiszpańskimi i europejskimi liderami przemysłu i finansów. Będzie on pełnił funkcję projektową, badawczą, produkcyjną i usługową w zakresie zielonego wodoru, w tym elektrolizy, jednostki separacji powietrza (ASU) i syntezy amoniaku, a wreszcie ukończonego zakładu modułowego do skalowalnej produkcji zielonego amoniaku. Przyczyni się to do rozwoju innowacji w zakresie energii odnawialnej na rzecz dekarbonizacji tych gałęzi hiszpańskiego przemysłu, które stanowią wyzwanie w kontekście wyeliminowania emisji dwutlenku węgla.

Zatwierdzony w ramach porozumienia podpisanego podczas niedawnej wizyty premiera Hiszpanii w Chinach park przemysłowy o zerowej emisji netto znacznie przyspieszy realizację hiszpańskich planów wdrożenia zielonego wodoru i postępy w kierunku zmniejszenia krajowych emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 23% do 2030 roku.

Envision utworzy również najnowocześniejsze Centrum Doskonałości oparte na zielonym wodorze, wzmacniając swoje działania zarówno na rzecz regionu, jak i partnerów, którzy współpracują przy wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań promujących zerową emisję netto.

Nowy zakład wspierający realizację hiszpańskich celów w zakresie energii odnawialnej i klimatu

Zakład będzie produkował elektrolizery z membraną protonowymienną o wysokiej wydajności, niskociśnieniowe elektrolizery alkaliczne i wysokociśnieniowe elektrolizery alkaliczne - kluczowe dla procesu elektrolizy niezbędnej do produkcji zielonego wodoru oraz innych urządzeń modułowych.

Odegra on kluczową rolę w dostarczeniu pięciu gigawatów mocy elektrolizy, co w znacznym stopniu przyczyni się do realizacji celów hiszpańskiej wodorowej mapy drogowej, która zakłada produkcję jedenastu gigawatów do 2030 roku. Oczekuje się, że dzięki początkowej inwestycji Envision i jej partnerów, wynoszącej miliard dolarów, powstanie tysiąc nowych, ekologicznych miejsc pracy.

Opierając się na globalnym sukcesie Envision w pionierskim tworzeniu pierwszych na świecie parków przemysłowych o zerowej emisji netto, obiekt będzie zasilany lokalnie wytwarzaną czystą energią, w tym biomasą, energią słoneczną i wiatrową, tworząc w pełni zielony, zrównoważony ekosystem przemysłowy.

Budowa obiektu ma rozpocząć się w pierwszej połowie 2026 r., a Envision ściśle współpracuje z hiszpańskim rządem w celu zidentyfikowania optymalnej lokalizacji pod inwestycję typu greenfield. Oznacza to znaczący krok w kierunku przejścia od planu do realizacji budowy. Po ukończeniu obiekt będzie parkiem przemysłowym o zerowej emisji netto, certyfikowanym przez akredytowaną jednostkę Bureau Veritas.

Pedro Sanchez, premier Hiszpanii, powiedział: „Dzisiaj, dzięki waszemu nowemu zobowiązaniu do zainwestowania miliarda dolarów w ramach partnerstwa przemysłowego w budowę fabryki elektrolizerów w Hiszpanii nie tylko przyczyniacie się do rozwoju naszej gospodarki. Pomagacie nam także budować przyszłość, lepszą przyszłość".

Lei Zhang, założyciel i prezes Envision Energy, powiedział: „Ze swoim bogactwem zasobów, skalą rynku i doświadczeniem Hiszpania jest przygotowana do stania się europejskim liderem w dziedzinie zielonego wodoru, a Envision, wraz ze swoimi partnerami w dziedzinie technologii zerowej emisji netto cieszy się z możliwości odegrania roli w zabezpieczeniu zielonej energii przyszłości w Hiszpanii".

Centrum Doskonałości wspierające kluczowe innowacje w łańcuchu wartości zielonego wodoru

Centrum Doskonałości jeszcze bardziej wzmocni krajowy ekosystem przemysłowy oparty na zielonym wodorze. Będzie ono służyć jako ośrodek budowania lokalnych umiejętności i talentów, katalizowania innowacji i tworzenia możliwości współpracy przemysłowej w całej Hiszpanii. Integrując produkcję energii odnawialnej, magazynowanie energii i technologię cyfrową o zerowej emisji netto, Envision ma na celu zapewnienie stałych i czystych dostaw energii, obniżenie kosztów produkcji wodoru i udowodnienie komercyjnej opłacalności „nowej ropy" na rzecz globalnej transformacji energetycznej.

Envision Energy

Envision Energy jest wiodącą na świecie firmą w sektorze zielonych technologii dostarczającą rozwiązania systemowe z zakresu energii odnawialnej przedsiębiorstwom, organom rządowym i instytucjom na całym świecie. Obejmując trzy główne sektory biznesowe - inteligentne turbiny wiatrowe, magazynowanie energii i ekologiczne rozwiązania wodorowe, Envision Energy tworzy kompleksowe rozwiązania w zakresie transformacji energetycznej.

Firma Envision Energy otrzymała szereg wyróżnień za swoją działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym Złoty Medal EcoVadis i CDP„A-List". Została również wyróżniona na liście Fortune „Change the World" i znalazła się w pierwszej dziesiątce w rankingu „50 najbardziej inteligentnych firm na świecie" według MIT Technology Review.

Obecnie Envision Energy wykorzystuje swoją globalną sieć ośrodków badawczo-rozwojowych i inżynieryjnych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Danii, Chinach itp. do utrzymania globalnego przewodnictwa w obszarze rozwoju zielonych technologii. Envision Energy dołączyła do inicjatywy Science Based Targets (SBTi) i zobowiązała się do osiągnięcia celu „Business Ambition for 1,5°C" w 2021 roku. Do roku 2022 firma osiągnęła neutralność węglową w całej swojej globalnej działalności, a do roku 2028 odnotuje neutralność węglową w obrębie całego łańcucha wartości.

