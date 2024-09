Envision Energy vybuduje v partnerstve so španielskou vládou a priemyselnými lídrami integrovaný priemyselný park so zameraním na zelený vodík a nulové čisté emisie

Významné partnerstvo so španielskou vládou s cieľom urýchliť vedúce postavenie Španielska v oblasti elektrolyzérov, zeleného vodíka a inovácií pre čisté nulové emisie v rámci Európy.

Spoločnosť Envision vybuduje v partnerstve so španielskou vládou a lokálnymi lídrami integrovaný priemyselný park zameraný na zelený vodík a nulové čisté emisie s cieľom dekarbonizovať náročné priemyselné odvetvia.

MADRID, 12. september 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Envision Energy (ďalej len „Envision"), globálny líder v oblasti technológií zeleného vodíka a nulových čistých emisií s prevádzkou na piatich kontinentoch, oznámil významnú investíciu do budúcnosti obnoviteľnej energie v Španielsku.

Signing Ceremony of Cooperation between The Government of Spain and Envision Energy

V spolupráci so španielskou vládou a kľúčovými španielskymi a európskymi priemyselnými a finančnými lídrami vybuduje Envision prvý integrovaný priemyselný park zelenej vodíkovej siete s nulovými čistými emisiami v Európe. Bude slúžiť ako konštrukčné, výskumné, výrobné a servisné zariadenie pre zelený vodík vrátane elektrolýzy, separačnej jednotky vzduchu (ASU), syntézy amoniaku a kompletného modulového zariadenia na výrobu škálovateľného zeleného amoniaku. Projekt podporí inovácie v oblasti obnoviteľnej energie pri dekarbonizácii náročných priemyselných odvetví v Španielsku.

Priemyselný park s nulovými čistými emisiami, ktorý bol ratifikovaný v rámci memoranda o porozumení (MOU) podpísaného počas nedávnej návštevy španielskeho premiéra v Číne, výrazne urýchli plány na prijatie zeleného vodíka v Španielsku a podporí jeho pokrok smerom k znižovaniu emisií skleníkových plynov (GHG) v krajine o 23 percent do roku 2030.

Envision tiež zriadi najmodernejšie Green Hydrogen Centre of Excellence, čím posilní svoj záväzok voči regiónu a svojim partnerom v rámci spolupráce na implementácii špičkových riešení nulových čistých emisií.

Nový nástroj na podporu cieľov Španielska v oblasti obnoviteľnej energie a klímy

Závod bude vyrábať vysokokapacitné elektrolyzéry s protónovou výmennou membránou, nízkotlakové alkalické a vysokotlakové alkalické elektrolyzéry – rozhodujúce pre proces elektrolýzy potrebný pri výrobe zeleného vodíka a ďalšie modulové zariadenia.

Bude zohrávať kľúčovú rolu pri dodávaní 5 gigawattov elektrolýznej kapacity, čo výrazne prispeje k cieľom španielskeho vodíkového plánu výroby jedenástich gigawattov do roku 2030. Pri počiatočnej investícii spoločnosti Envision a jej partnerov vo výške 1 miliardy USD sa očakáva vytvorenie 1 000 nových zelených pracovných miest.

Vychádzajúc z celosvetového úspechu Envision, ktorá je priekopníkom prvých priemyselných parkov na svete s nulovými čistými emisiami, bude zariadenie poháňané lokálnou čistou energiou vrátane biomasy, solárnej a veternej energie, čím sa vytvorí plne ekologický a udržateľný priemyselný ekosystém.

Začiatok výstavby zariadenia je naplánovaný na prvú polovicu roku 2026, pričom Envision bude úzko spolupracovať so španielskou vládou na hľadaní optimálneho miesta pre výstavbu na zelenej lúke. Ide o významný krok smerom od plánu k realizácii. Po dokončení sa stane zariadenie priemyselným parkom s nulovými čistými emisiami certifikovaným úradom Bureau Veritas.

Pedro Sanchez, španielsky premiér dnes povedal: „Dnes – s vaším aktuálnym záväzkom investovať v partnerstve s priemyslom miliardu dolárov do výstavby továrne na elektrolyzéry v Španielsku – nielen prispievate do našej ekonomiky. Pomáhate nám formovať budúcnosť, formovať lepšiu budúcnosť."

Lei Zhang, zakladateľ a predseda predstavenstva Envision Energy povedal: „So svojimi ideálnymi zdrojmi, trhovým rozsahom a odbornými znalosťami má Španielsko dobré postavenie na to, aby sa stalo európskym lídrom v odvetví zeleného vodíka. Spoločnosť Envision, spolu s našimi partnermi zameranými na technológie nulových emisií, sa tešia, že môžu hrať úlohu pri zabezpečovaní budúcnosti zelenej energie v Španielsku."

Centrum excelentnosti na podporu kritických inovácií v hodnotovom reťazci zeleného vodíka

Centrum excelentnosti ďalej posilní národný ekologický priemyselný ekosystém založený na vodíku. Centrum bude slúžiť ako uzol na formovanie lokálnych zručností a talentov, urýchľovanie inovácií a prilákanie priemyselnej spolupráce v celom Španielsku. Integráciou výroby energie z obnoviteľných zdrojov, skladovania energie a digitálnej technológie s nulovými čistými emisiami sa Envision snaží pomôcť zabezpečiť stálu a čistú dodávku energie, znížiť náklady na výrobu vodíka a preukázať komerčnú životaschopnosť tejto „novej ropy" pre globálnu energetickú transformáciu.

O spoločnosti Envision Energy

Envision Energy je popredná svetová spoločnosť v oblasti ekologických technológií, ktorá poskytuje riešenia obnoviteľnej energie pre globálne podniky, vlády a inštitúcie. Spoločnosť Envision Energy, ktorá zahŕňa tri hlavné obchodné sektory – inteligentné veterné turbíny, uskladňovanie energie a riešenia pre zelený vodík, spoločne vytvára komplexné riešenia pre transformáciu energie.

Envision Energy získala niekoľko ocenení za svoje úspechy v oblasti udržateľnosti, vrátane zlatej medaily EcoVadis a CDP „A-List". Bola tiež ocenená v zozname Fortune „Change the World" a zaradená medzi 10 najinteligentnejších spoločností podľa MIT Technology Review.

Envision Energy dnes využíva svoju globálnu sieť výskumných, vývojových a inžinierskych centier v Spojených štátoch, Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, Dánsku, Číne, atď., aby neustále viedla globálny vývoj ekologických technológií. Spoločnosť Envision Energy sa pripojila k iniciatíve Science Based Targets (Ciele na vedeckom základe) a zaviazala sa v roku 2021 dosiahnuť „Business Ambition for 1.5°C" (iniciatíva na obmedzenie nárastu globálnej teploty o 1,5 °C). Do roku 2022 dosiahla uhlíkovú neutralitu vo všetkých svojich globálnych prevádzkach a do roku 2028 dosiahne uhlíkovú neutralitu v celom svojom hodnotovom reťazci.

