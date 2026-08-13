Farizon franchit la barre des 600 000 véhicules produits et fête son 10e anniversaire avec le déploiement de Homtruck

HANGZHOU, Chine, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Farizon, constructeur de véhicules utilitaires à énergie nouvelle, a fêté ses 10 ans à son usine de fabrication de Ma'anshan, les employés sur place ayant pu assister à la sortie de la chaîne de montage de la 600 000e unité, un poids lourd Homtruck prévu pour satisfaire aux réglementations de l'UE et aux exigences locales en matière d'exploitation de parc automobile. Farizon est bel et bien le premier nouveau constructeur de véhicules commerciaux à énergie nouvelle au monde à atteindre ce niveau de production cumulée.

The 600,000‑Unit Rollout Ceremony

Tracteur électrique grand routier qui fait la fierté de Farizon, le Homtruck intègre la technologie de système central la plus avancée de la marque, conçue pour les opérations logistiques européennes. Doté d'un bloc-batterie de 600 kWh qui offre une autonomie de 500 kilomètres, deux ports de recharge rapide et une durée de vie utile B10 de 1,5 million de kilomètres, le camion améliore l'efficacité opérationnelle, le rendement et la sécurité. Il crée de nouvelles normes industrielles en matière de consommation d'énergie et contribuera à accélérer l'électrification des poids lourds en Europe. Adapté aux demandes du marché européen, le Homtruck arrive bientôt en Europe.

Représentant dix années de forte croissance industrielle, cette barre de la 600 000e unité renforce l'avantage concurrentiel de Farizon à l'échelle mondiale. À l'avenir, la marque continuera de stimuler l'électrification des véhicules commerciaux à l'échelle mondiale grâce à une technologie améliorée et à un soutien à la clientèle local à grande échelle.