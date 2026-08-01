Le groupe GAC figure au classement Fortune Global 500 pour la 14e année consécutive, signe de la continuation de sa croissance mondiale

GUANGZHOU, Chine, 1er août 2026 /PRNewswire/ -- Fortune, a récemment publié son classement « Global 500 » 2026 dans lequel le groupe GAC y figure pour la 14e année consécutive, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans son développement international.

L'entreprise figure dans ce classement depuis 14 ans sans interruption, ce qui témoigne de son engagement de longue date à développer des produits de haut de gamme et à offrir de la valeur ajoutée à ses clients. Cette distinction souligne la contribution de GAC au développement de l'industrie automobile chinoise et illustre son évolution, en passant de constructeur automobile national de premier plan à celui d'entreprise automobile de plus en plus présente au niveau mondial.

L'année 2026 est une étape importante pour GAC. Le 16 juillet, le 30-millionième véhicule est sorti de la chaîne de production de son usine. En seulement 29 ans, GAC est passé de son tout premier véhicule à la livraison au 30 millionième modèle produit, affichant ainsi une « vitesse GAC » impressionnante. Cette réussite incontestable est le résultat des choix et de la confiance de dizaines de millions de clients, de l'engagement de longue date de GAC en faveur de la qualité et de la sécurité, ainsi que de sa détermination à poursuivre son parcours vers l'électrification et la transformation intelligente. Elle reflète également l'évolution plus générale de l'industrie automobile chinoise, qui passe d'une croissance axée sur le volume à une croissance axée sur la valeur.

Les activités à l'international de GAC ont continué sur leur lancée au premier semestre 2026, les exportations cumulées atteignant 121 483 véhicules, soit une hausse de 132 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'entreprise est aujourd'hui présente dans plus de 110 pays et régions, avec 746 points de vente et de service après-vente, 7 usines de production à l'étranger et des exportations cumulées dépassant les 540 000 véhicules. Les marchés de toutes les régions ont affiché une croissance soutenue : dans la région Asie-Pacifique, Hong Kong (Chine) s'est classé en tête des ventes de voitures particulières électriques et la Thaïlande domine le marché des taxis électriques ; dans les Amériques, le Mexique et la Bolivie ont enregistré des résultats exceptionnels ; plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique ont enregistré une croissance à trois chiffres ; et GAC a fait son entrée sur des marchés tels que le Royaume-Uni et l'Espagne, tandis que la production en série a démarré à l'usine de Graz, en Autriche, accélérant ainsi la localisation à l'échelle mondiale.

Avec ses 14 années consécutives au classement Fortune Global 500, GAC va poursuivre sur sa lancée de développement de haute qualité et de transformation mondiale du secteur, en assumant ses responsabilités et ses engagements d'entreprise, et en avançant aux côtés de ses clients à travers le monde.

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