RevitaLash® Cosmetics présente les nouveautés de sa campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein

À travers le soutien continu apporté par la marque à la cause de la sensibilisation au cancer du sein, le fondateur et PDG de RevitaLash Cosmetics, le Dr Michael Brinkenhoff, honore et poursuit l'œuvre de sa défunte épouse, Gayle, à qui l'on a diagnostiqué un cancer du sein métastatique à l'âge de 32 ans et pour qui la société a été créée. La société RevitaLash Cosmetics s'est donnée pour mission de reverser une partie du produit des ventes de ses produits à la cause de la sensibilisation au cancer du sein tout au long de l'année.

« En tant que marque mondiale présente dans plus de 70 pays, nous sommes fiers de développer encore davantage nos activités philanthropiques dans le cadre de l'édition 2020 de notre campagne Pink Program », a déclaré Dariel Sidney, directrice adjointe des activités philanthropiques de la société et fille aînée de Gayle Brinkenhoff. « La famille RevitaLash Cosmetics considère la sensibilisation au cancer du sein comme un travail permanent dont le but commun est d'améliorer directement la vie de celles qui sont confrontées à ce diagnostic difficile et d'éradiquer le cancer du sein. »

Par ailleurs, RevitaLash Cosmetics ne cesse d'étendre son empreinte philanthropique, soutenant les activités de recherche mondiale de la marque qui travaillent sans relâche à longueur d'année afin de trouver un traitement aux cancers féminins. Pour chaque revitalisant RevitaLash® Advanced (3,5 ml/2,0 ml) et RevitaBrow® Advanced (3,0 ml) conditionné dans un étui rose acheté entre le 1er septembre et le 31 octobre 2020, RevitaLash Cosmetics fera un don de 2 $ à des associations caritatives luttant contre le cancer du sein à travers le monde, jusqu'à un maximum de 120 000 $. Ces produits primés proposés en édition limitée seront conditionnés dans des étuis roses de qualité supérieure spécialement conçus pour l'occasion.

Dans le cadre de cette initiative mondiale, RevitaLash Cosmetics lancera l'International Greater Giving Program, un programme international visant à encourager les dons. En collaboration avec ses partenaires de distribution, RevitaLash Cosmetics s'appuiera sur un réseau d'autres philanthropes partageant les mêmes valeurs pour faire des dons à la recherche sur le cancer du sein et soutenir des associations caritatives du monde entier. RevitaLash Cosmetics s'engage à verser 7 000 $ à la cause de chaque association que les partenaires du programme choisissent d'aider.

De plus, en octobre, la marque lancera sa 5e campagne annuelle One4One, qui voit ses dons croître de 32 % chaque année depuis sa création. Pour l'achat de tout revitalisant pour cils ou sourcils sur Revitalash.com, la marque fera don d'un RevitaBrow Advanced (3,0 ml) au Centre d'image positive de City of Hope, jusqu'à atteindre 1600 unités.

Les produits en édition limitée seront disponibles dans une série de spas, salons de beauté et détaillants spécialisés ainsi qu'en ligne sur Revitalash.com à compter du 1er septembre.

À propos de RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics est un leader mondial dans la création de produits sophistiqués destinés à mettre en valeur la beauté des cils, sourcils et cheveux. Lancée en 2006, sa collection comprend le revitalisant pour cils RevitaLash® Advanced et le revitalisant pour sourcils RevitaBrow® Advanced. Ses produits sont disponibles auprès de cabinets médicaux, de spas, de salons de beauté et de détaillants spécialisés dans 70 pays. Investie dans des initiatives à but non lucratif pour la lutte contre le cancer du sein, RevitaLash Cosmetics fait don d'une partie de ses recettes à des projets de recherche et d'éducation, redonnant à la communauté du cancer du sein tout au long l'année, pas seulement en octobre. Pour plus d'information : www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced n'est pas disponible en Californie]

