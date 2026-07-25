GAC Menjadi Rakan Kongsi Automotif Rasmi Melbourne City FC, Perteguh Komitmen kepada Pasaran Australia

MELBOURNE, Australia, 26 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pada 24 Julai 2026, GAC dan kelab bola sepak profesional Australia, Melbourne City FC, mengumumkan secara rasmi jalinan kerjasama strategik di AAMI Park. Sebagai anggota utama City Football Group, Melbourne City FC merupakan salah satu kelab bola sepak profesional terkemuka di Australia yang menunjukkan prestasi kompetitif yang kukuh serta mempunyai kumpulan penyokong yang meluas. Menerusi kerjasama berkenaan, GAC akan menjadi Rakan Kongsi Automotif Rasmi Melbourne City FC, sekali gus mengukuhkan lagi kehadiran dan penglibatan jenama itu dalam pasaran Australia.

Sebagai wakil utama daripada industri mobiliti pintar dan automotif dipacu inovasi China, GAC terus memajukan pembangunan globalnya menerusi inovasi teknologi, kecemerlangan produk serta penyelesaian berteraskan pelanggan. Pada tahun 2026, GAC meraikan pengeluaran kenderaan ke-30 juta sejak penubuhannya pada tahun 1997, sekali gus menyerlahkan peningkatan keupayaan pembuatan global, kekuatan penyelidikan dan pembangunan (R&D), serta pengiktirafan daripada pelanggan di seluruh dunia.

Kevin Shu, Ketua Pegawai Eksekutif GAC International Australia, berkata: "Melbourne City FC mencipta sejarah yang luar biasa dalam semua pertandingan A-League dan seperti kelab ini, kami sentiasa mencurahkan usaha sehabis daya dalam setiap perkara yang kami lakukan. Kami bercita-cita tinggi dalam menetapkan matlamat yang ingin dicapai dalam beberapa tahun akan datang dan sebagaimana pasukan ini menghadapi perlawanan, kami mahukan cara yang menarik namun berkekalan demi memantapkan kedudukan kami di pasaran serta untuk berinteraksi dengan penyokong kelab."

Brad Rowse, Ketua Pegawai Eksekutif Melbourne City FC, berkata: "Kami berbesar hati mengalu-alukan GAC Australia menyertai Melbourne City sebagai Rakan Kongsi Automotif Rasmi. GAC berkongsi cita-cita seperti kami untuk berinovasi, mencabar tanggapan dan melabur dalam tempoh jangka panjang. Kami berharap dapat membantu GAC membina hubungan yang bermakna dengan ahli kami, peminat serta komuniti tempatan yang lebih luas."

Susulan kerjasamanya dengan Sydney FC, GAC terus memperluas kerjasama sukannya di Australia serta memperteguh komitmennya terhadap falsafah "Di Australia, Untuk Australia". Melalui pelbagai aktiviti pengaktifan jenama dan penglibatan komuniti, GAC berhasrat untuk mengukuhkan hubungan dengan pengguna tempatan.

Memandang ke hadapan, GAC akan terus menyediakan penyelesaian mobiliti yang pintar dan mampan kepada pelanggan Australia menerusi produk berkualiti tinggi, teknologi canggih dan perkhidmatan setempat.

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