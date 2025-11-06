Go Global Travel трансформируется в Yanolja Go Global, открывая новую эру глобальных инноваций в сфере B2B-туризма

Ребрендинг отражает интеграцию компании с Yanolja Group и ее миссию по продвижению инноваций и глобального роста с помощью технологий и данных.

СЕУЛ, Южная Корея, 6 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Go Global Travel, одна из ведущих мировых B2B-платформ туристических услуг, сегодня объявила о своем преобразовании в Yanolja Go Global, открывая новую главу в истории компании и более тесном сотрудничестве с Yanolja Group, одним из мировых лидеров в области туристических технологий, преобразующим будущее туристической индустрии.

Новый бренд отражает стремление Yanolja Go Global опираться на надежный фундамент Go Global Travel, расширяя возможности благодаря технологиям, данным и инновациям в области искусственного интеллекта. Являясь частью растущей экосистемы Yanolja Group, Yanolja Go Global укрепит свое технологическое лидерство и сделает путешествия проще, умнее и удобнее.

Компания Go Global Travel, основанная в 2000 году, является надежным партнером туристических агентств, туроператоров и отелей на более чем 100 рынках. Сегодня компания работает более, чем с 20 000 партнеров, предоставляя доступ к размещению, трансферам и решениям по аренде автомобилей при поддержке местных экспертов и специализированных сервисных команд.

«Сегодняшний день знаменует собой особую веху для Go Global Travel, поскольку мы становимся Yanolja Go Global. Эта эволюция отражает нашу твердую приверженность технологическому лидерству и обеспечению еще большей ценности для наших партнеров и клиентов по всему миру. Как Yanolja Go Global, мы будем продолжать предоставлять те же надежные услуги, которые ценят наши партнеры, открывая вместе с тем новые возможности благодаря инновациям и глобальному опыту Yanolja», — сказал Франческо Деледда (Francesco Deledda), генеральный директор Yanolja Go Global.

Эта трансформация согласуется со стратегией Yanolja Group по объединению своих глобальных брендов под общим крылом, чтобы стать одной из ведущих мировых технологических компаний в сфере туризма, возглавив трансформацию будущего путешествий. Интегрируя свои корпоративные технологические решения и возможности реализации туристических продуктов, Yanolja Group продолжает стимулировать цифровую трансформацию в глобальной экосистеме путешествий.

«Yanolja Go Global является важной частью видения Yanolja Group по созданию ведущей в мире экосистемы туристических технологий. С помощью глобальной B2B-сети Go Global Travel, мы расширяем возможности наших партнеров и клиентов, повышая эффективность и удобство, а также ускоряем цифровую трансформацию всей цепочки создания стоимости в сфере туризма в эпоху ИИ», — сказал Халей Ким (Haley Kim), директор по глобальному развитию бизнеса Yanolja.

Yanolja Go Global официально представит свой новый бренд на WTM London 2025, где компания поделится своим видением следующей эры инноваций в сфере B2B-туризма.

О Yanolja Go Global

Yanolja Go Global, входящая в состав Yanolja Group, является одной из ведущих мировых платформ по организации B2B-туризма, которая объединяет отели, туристические агентства и туроператоров с помощью инновационных технологий и местного опыта. Основанная как Go Global Travel, компания превратилась из локального агента в надежного глобального провайдера. Сегодня Yanolja Go Global дает партнерам возможность более эффективного развития и увеличения продаж на мировых рынках, стимулируя устойчивый рост за счет инноваций. Мы делаем путешествия умнее, проще и удобнее. Для получения дополнительной информации посетите www.goglobal.travel и подпишитесь на Yanolja Go Global в LinkedIn.

О компании Yanolja Group

Yanolja — глобальная технологическая компания, преобразующая будущее путешествий. Мы предоставляем туристическую платформу с информацией для путешественников и туристических компаний на всех этапах путешествия — до поездки, во время поездки и после поездки — обеспечивая эффективность для туристических компаний и беспроблемные, персонализированные впечатления для путешественников. Yanolja революционизирует глобальную экосистему туризма, делая путешествия умнее, проще и удобнее удля всех и везде.

