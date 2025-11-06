Go Global Travel sa mení na Yanolja Go Global - nová éra inovácií v oblasti globálneho cestovania B2B
Rebranding odráža integráciu spoločnosti do skupiny Yanolja Group a jej poslanie podporovať inovácie a globálny rast prostredníctvom technológií a dát.
SOUL, Južná Kórea, 6. november 2025 /PRNewswire/ – Go Global Travel, popredná globálna platforma pre distribúciu cestovania B2B, dnes oznámila, že sa mení na Yanolja Go Global. Otvára tak novú kapitolu vývoja spoločnosti a užšie prepojenie so skupinou Yanolja Group, globálnym lídrom v oblasti cestovných technológií, ktorý transformuje budúcnosť cestovného ruchu.
Nová značka odráža záväzok Yanolja Go Global stavať na dôveryhodných základoch Go Global Travel a zároveň rozširovať možnosti, ktoré spoločnosť Yanolja ponúka prostredníctvom svojich technológií, dát a inovácií v oblasti AI. Ako súčasť rastúceho ekosystému skupiny Yanolja Group upevní spoločnosť Yanolja Go Global jej vedúce postavenie v oblasti technológií a prinesie jednoduchšie, inteligentnejšie a prepojenejšie cestovanie.
Spoločnosť Go Global Travel, založená v roku 2000, je dôveryhodným partnerom cestovných kancelárií, prevádzkovateľov zájazdov a hotelov na viac ako 100 trhoch. Spoločnosť dnes poskytuje služby viac ako 20 000 partnerom a ponúka ubytovanie, transfery a prenájom áut s podporou miestnych odborníkov a špecializovaných servisných tímov.
„Dnešok predstavuje pre Go Global Travel mimoriadny míľnik, keďže sa meníme na Yanolja Go Global. Tento vývoj je dôkazom silného odhodlania k technologickému líderstvu a poskytovaniu ešte väčšej hodnoty našim partnerom a zákazníkom po celom svete. Ako Yanolja Go Global budeme naďalej poskytovať rovnaké dôveryhodné služby, ktoré si naši partneri cenia, a zároveň otvoríme nové príležitosti prostredníctvom inovácií a globálnych znalostí spoločnosti Yanolja," povedal Francesco Deledda, generálny riaditeľ spoločnosti Yanolja Go Global.
Táto transformácia je v súlade so stratégiou Yanolja Group zjednotiť svoje globálne značky pod jednou spoločnou víziou – stať sa poprednou globálnou spoločnosťou v oblasti cestovných technológií, ktorá zmení budúcnosť cestovania. Integráciou svojich podnikových technologických riešení a možností distribúcie cestovných služieb Yanolja Group pokračuje v presadzovaní digitálnej transformácie v rámci celého globálneho ekosystému cestovania.
„Yanolja Go Global je dôležitou súčasťou vízie skupiny Yanolja Group vybudovať popredný svetový ekosystém cestovných technológií. Spojením globálnej siete B2B spoločnosti Go Global Travel rozširujeme možnosti pre našich partnerov a zákazníkov, zvyšujeme efektivitu a prepojenie a urýchľujeme digitálnu transformáciu v celom hodnotovom reťazci cestovania v ére AI" povedala Haley Kim, globálna obchodná riaditeľka spoločnosti Yanolja.
Yanolja Go Global oficiálne predstaví novú identitu svojej značky na veľtrhu WTM London 2025, kde sa podelí o svoju víziu do ďalšej éry inovácií v oblasti cestovania B2B.
Yanolja Go Global, člen skupiny Yanolja Group, je popredná globálna platforma pre distribúciu cestovných služieb B2B, ktorá spája hotely, cestovné kancelárie a cestovné kancelárie prostredníctvom inovatívnych technológií a lokálnych znalostí. Spoločnosť bola založená ako Go Global Travel a vyvinula sa z lokálneho konsolidátora na dôveryhodného globálneho poskytovateľa služieb. Dnes umožňuje Yanolja Go Global partnerom efektívnejšie expandovať a distribuovať na globálnych trhoch a podporuje udržateľný rast prostredníctvom inovácií. Cestovanie je vďaka nám inteligentnejšie, jednoduchšie a prepojenejšie. Viac informácií nájdete na stránke www.goglobal.travel a sledujte profil Yanolja Go Global na LinkedIn.
Yanolja je globálna technologická spoločnosť, ktorá transformuje budúcnosť cestovania. Poskytujeme platformu na uľahčenie cestovania, ktorá je založená na dátach pre cestujúcich a cestovné kancelárie v každej fáze cesty – pred cestou, počas cesty aj po nej. Zaisťuje tak efektívnosť pre cestovné kancelárie a bezproblémové a personalizované zážitky pre cestujúcich. Yanolja prináša revolúciu do globálneho cestovného ekosystému – cestovanie je inteligentnejšie, jednoduchšie a prepojenejšie pre každého a všade.
