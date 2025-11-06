- Go Global Travel se transforma en Yanolja Go Global, marcando una nueva era en la innovación de viajes B2B globales

El cambio de marca refleja la integración de la empresa dentro del Grupo Yanolja y su misión de impulsar la innovación y el crecimiento global a través de la tecnología y los datos.

SEUL, Corea del Sur, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Go Global Travel, una plataforma líder mundial de distribución de viajes B2B, anunció hoy su transformación en Yanolja Go Global, lo que marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la compañía y una mayor alineación con Yanolja Group, líder mundial en tecnología de viajes que está transformando el futuro de la industria de viajes.

La nueva marca refleja el compromiso de Yanolja Go Global de consolidar la sólida base de Go Global Travel y, al mismo tiempo, ampliar las posibilidades mediante la innovación tecnológica, de datos y de IA de Yanolja. Como parte del creciente ecosistema del Grupo Yanolja, Yanolja Go Global fortalecerá su liderazgo tecnológico y hará que viajar sea más fácil, inteligente y conectado.

Fundada en el año 2000, Go Global Travel ha sido un socio de confianza para agencias de viajes, operadores turísticos y hoteles en más de 100 mercados. Actualmente, la compañía presta servicios a más de 20.000 socios, ofreciéndoles acceso a alojamiento, traslados y alquiler de coches, con el respaldo de expertos locales y equipos de servicio especializados.

"Hoy, Go Global Travel marca un hito importante al convertirse en Yanolja Go Global. Esta evolución refleja nuestro firme compromiso con el liderazgo tecnológico y con ofrecer aún mayor valor a nuestros socios y clientes en todo el mundo. Como Yanolja Go Global, seguiremos brindando el mismo servicio de confianza que nuestros socios valoran, a la vez que impulsamos nuevas oportunidades gracias a la innovación y la experiencia global de Yanolja", afirmó Francesco Deledda, consejero delegado de Yanolja Go Global.

Esta transformación se alinea con la estrategia del Grupo Yanolja de unificar sus marcas globales bajo una visión compartida: convertirse en una empresa líder mundial en tecnología de viajes, a la vanguardia de la transformación del futuro del sector. Mediante la integración de sus soluciones tecnológicas empresariales y sus capacidades de distribución de viajes, el Grupo Yanolja continúa impulsando la transformación digital en todo el ecosistema global de viajes.

"Yanolja Go Global es una pieza clave de la visión del Grupo Yanolja de construir el ecosistema tecnológico de viajes líder a nivel mundial. Al combinar la red global B2B de Go Global Travel, ampliamos las posibilidades para nuestros socios y clientes, impulsando una mayor eficiencia y conectividad, y acelerando la transformación digital en toda la cadena de valor de los viajes en la era de la IA", afirmó Haley Kim, Directora Global de Negocios de Yanolja.

Yanolja Go Global presentará oficialmente su nueva identidad de marca en WTM London 2025, donde la compañía compartirá su visión para la próxima era de la innovación en viajes B2B.

Acerca de Yanolja Go Global

Yanolja Go Global, parte de Yanolja Group, es una plataforma líder mundial de distribución de viajes B2B que conecta hoteles, agencias de viajes y operadores turísticos mediante tecnología innovadora y conocimiento local. Fundada como Go Global Travel, la empresa ha evolucionado de un consolidador local a un proveedor global de confianza. Hoy, Yanolja Go Global impulsa a sus socios a expandirse y distribuir de forma más eficaz en los mercados globales, fomentando un crecimiento sostenible a través de la innovación. Hacemos que los viajes sean más inteligentes, sencillos y conectados. Para obtener más información, visite www.goglobal.travel y siga a Yanolja Go Global en LinkedIn.

Acerca de Yanolja Group

Yanolja es una empresa tecnológica global que está transformando el futuro de los viajes. Ofrecemos una plataforma de gestión de viajes basada en datos para viajeros y empresas turísticas en todas las etapas del viaje: antes, durante y después del viaje. De esta forma, logramos mayor eficiencia para las empresas turísticas y experiencias personalizadas y fluidas para los viajeros. Yanolja está revolucionando el ecosistema global de viajes, haciendo que viajar sea más inteligente, fácil y conectado para todos, en cualquier lugar.

Contacto para medios

Christina Kim

PR Manager

Yanolja

[email protected] +1 206-245-7392

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812900/Yanolja_Go_Global.jpg