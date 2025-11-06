Go Global Travel se mění na Yanolja Go Global a vstupuje do nové éry inovací v globálním B2B cestovním ruchu
News provided byYanolja
Nov 06, 2025, 06:48 ET
Přeměna značky odráží začlenění společnosti do skupiny Yanolja a její poslání podporovat inovace a globální růst prostřednictvím technologií a dat.
SOUL, Jižní Korea, 6. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Go Global Travel, přední světová B2B platforma pro distribuci cestovních služeb, dnes oznámila svou transformaci na Yanolja Go Global, čímž zahajuje novou etapu svého působení a posiluje propojení se skupinou Yanolja, globálním lídrem v oblasti cestovních technologií, který mění budoucnost cestovního průmyslu.
Nová značka odráží závazek společnosti Yanolja Go Global navázat na osvědčené základy firmy Go Global Travel a zároveň rozšířit možnosti díky technologiím, datům a inovacím v oblasti umělé inteligence, které přináší Yanolja. Jako součást rozrůstajícího se ekosystému skupiny Yanolja posílí společnost Yanolja Go Global své postavení technologického lídra a usnadní cestování tím, že ho učiní chytřejším a více propojeným.
Společnost Go Global Travel, založená v roce 2000, je dlouhodobě spolehlivým partnerem cestovních kanceláří, cestovních agentur a hotelů ve více než stovce trhů. V současnosti obsluhuje přes 20.000 partnerů a poskytuje přístup k nabídce ubytování, transferů a pronájmu vozidel, která těží z místních odborných znalostí a podpory zkušených týmů.
„Dnešek představuje pro společnost Go Global Travel, která se mění na Yanolja Go Global, významný milník. Tato proměna odráží náš silný závazek k technologickému vedení a snahu přinášet ještě větší hodnotu našim partnerům a zákazníkům po celém světě. Jako Yanolja Go Global budeme i nadále poskytovat spolehlivé služby, kterých si naši partneři cení, a zároveň otevírat nové příležitosti díky inovacím a globálním zkušenostem společnosti Yanolja," uvedl generální ředitel Yanolja Go Global Francesco Deledda.
Tato transformace je v souladu se strategií skupiny Yanolja sjednotit své globální značky pod společnou vizí stát se přední světovou technologickou společností v oblasti cestovního ruchu, která udává směr proměny cestování budoucnosti. Integrací svých podnikových technologických řešení a distribučních možností v cestovním ruchu skupina Yanolja nadále podporuje digitální transformaci celosvětového cestovního ekosystému.
„Yanolja Go Global je důležitou součástí vize skupiny Yanolja vybudovat přední světový technologický ekosystém v oblasti cestovního ruchu. Spojením globální B2B sítě Go Global Travel rozšiřujeme možnosti pro naše partnery a zákazníky, zvyšujeme efektivitu a propojenost a urychlujeme digitální transformaci celého hodnotového řetězce cestovního ruchu v éře umělé inteligence," uvedla Haley Kimová, globální obchodní ředitelka skupiny Yanolja.
Společnost Yanolja Go Global oficiálně představí svou novou značku na veletrhu WTM London 2025, kde se podělí o svou vizi další etapy inovací v oblasti B2B cestovního ruchu.
O společnosti Yanolja Go Global
Yanolja Go Global, součást skupiny Yanolja, je přední světová B2B platforma pro distribuci cestovních služeb, která propojuje hotely, cestovní kanceláře a cestovní agentury prostřednictvím inovativních technologií a místních odborných znalostí. Společnost, původně založená jako Go Global Travel, se vyvinula ze zprostředkovatele cestovních služeb v důvěryhodného globálního poskytovatele. Dnes Yanolja Go Global umožňuje partnerům efektivněji se rozvíjet a rozšiřovat svou nabídku na mezinárodních trzích a podporuje udržitelný růst prostřednictvím inovací. Naším cílem je, aby cestování bylo chytřejší, jednodušší a propojenější. Další informace naleznete na www.goglobal.travel. Společnost Yanolja Go Global můžete také sledovat na LinkedIn.
O společnosti Yanolja Group
Yanolja je globální technologická společnost, která mění budoucnost cestování. Nabízíme platformu Travel Enablement Platform založenou na datech, jež slouží cestovatelům i podnikům v oblasti cestovního ruchu ve všech fázích cesty – před odjezdem, během pobytu i po návratu – a přináší efektivitu firmám a plynulé, personalizované zážitky cestujícím. Yanolja vnáší revoluci do celosvětového cestovního ekosystému – činí cestování chytřejším, jednodušším a propojenějším pro všechny a všude.
Kontakt pro média
Christina Kim
manažerka pro vztahy s veřejností
Yanolja
[email protected] +1 206-245-7392
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2812900/Yanolja_Go_Global.jpg
Share this article