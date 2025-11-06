Go Global Travel przekształca się w Yanolja Go Global, rozpoczynając nową erę globalnych innowacji w branży turystycznej B2B

Zmiana marki odzwierciedla integrację firmy z Yanolja Group oraz jej misję promowania innowacji i globalnego rozwoju poprzez technologie i dane.

SEUL, Korea Południowa, 6 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Go Global Travel, wiodąca globalna platforma dystrybucji usług turystycznych B2B, ogłosiła dzisiaj przekształcenie się w Yanolja Go Global, otwierając nowy rozdział w historii firmy i nawiązując bliższą współpracę z Yanolja Group, globalnym liderem w dziedzinie technologii turystycznych, który zmienia przyszłość branży turystycznej.

Nowa marka odzwierciedla dążenie Yanolja Go Global do rozwoju w oparciu o zaufaną podstawę Go Global Travel, przy jednoczesnym poszerzaniu możliwości dzięki technologii, danym i innowacjom w zakresie sztucznej inteligencji Yanolja. Jako część rozwijającego się ekosystemu Yanolja Group, Yanolja Go Global wzmocni swoją pozycję lidera technologicznego i sprawi, że podróże będą łatwiejsze, inteligentniejsze i lepiej zintegrowane.

Założona w 2000 roku firma Go Global Travel jest zaufanym partnerem biur podróży, organizatorów wycieczek i hoteli na ponad 100 rynkach. Obecnie firma obsługuje ponad 20 000 partnerów, zapewniając dostęp do zakwaterowania, transferów i rozwiązań w zakresie wynajmu samochodów, przy wsparciu lokalnych ekspertów i dedykowanych zespołów serwisowych.

„Dziś firma Go Global Travel osiąga szczególny kamień milowy, stając się Yanolja Go Global. Ta ewolucja odzwierciedla nasze silne zaangażowanie w przywództwo technologiczne i dostarczanie jeszcze większej wartości naszym partnerom i klientom na całym świecie. Jako Yanolja Go Global będziemy nadal świadczyć te same sprawdzone usługi, które cenią nasi partnerzy, jednocześnie otwierając nowe możliwości dzięki innowacyjności i globalnej wiedzy specjalistycznej Yanolja" - powiedział Francesco Deledda, dyrektor generalny Yanolja Go Global.

Ta transformacja jest zgodna ze strategią Yanolja Group, która zakłada ujednolicenie jej globalnych marek w ramach jednej wspólnej wizji, aby stać się wiodącą globalną firmą technologiczną w branży turystycznej, która stanie na czele transformacji turystyki przyszłości. Dzięki integracji swoich rozwiązań technologicznych dla przedsiębiorstw i możliwości dystrybucji usług turystycznych Yanolja Group nieustannie napędza cyfrową transformację w globalnym ekosystemie turystycznym.

„Yanolja Go Global jest ważną częścią wizji Yanolja Group, której celem jest zbudowanie wiodącego na świecie ekosystemu technologii turystycznych. Łącząc globalną sieć B2B Go Global Travel, poszerzamy możliwości naszych partnerów i klientów, zwiększając wydajność i łączność oraz przyspieszając cyfrową transformację w całym łańcuchu wartości turystyki w erze sztucznej inteligencji" - powiedziała Haley Kim, Global Chief Business Officer w Yanolja.

Yanolja Go Global oficjalnie zaprezentuje swoją nową tożsamość marki podczas targów WTM London 2025, gdzie firma podzieli się swoją wizją dotyczącą przyszłości innowacji w branży turystycznej B2B.

Yanolja Go Global

Yanolja Go Global, część Yanolja Group, to wiodąca globalna platforma dystrybucji usług turystycznych B2B, która łączy hotele, biura podróży i organizatorów wycieczek dzięki innowacyjnej technologii i lokalnej wiedzy specjalistycznej. Założona jako Go Global Travel, firma przekształciła się z lokalnego konsolidatora w zaufanego globalnego dostawcę. Obecnie Yanolja Go Global umożliwia partnerom skuteczniejsze rozszerzanie działalności i dystrybucję na rynkach globalnych, napędzając zrównoważony wzrost poprzez innowacje. Sprawiamy, że podróże stają się inteligentniejsze, prostsze i lepiej zintegrowane. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.goglobal.travel i śledź Yanolja Go Global na LinkedIn.

Yanolja Group

Yanolja to globalna firma technologiczna, która zmienia przyszłość podróżowania. Oferujemy platformę Travel Enablement Platform opartą na danych dla podróżnych i przedsiębiorstw turystycznych na każdym etapie podróży - przed wyjazdem, w trakcie podróży i po powrocie - zapewniając wydajność przedsiębiorstwom turystycznym oraz płynne, spersonalizowane doświadczenia podróżnych. Yanolja rewolucjonizuje globalny ekosystem turystyczny - sprawiając, że podróże stają się inteligentniejsze, łatwiejsze i lepiej zintegrowane dla wszystkich, wszędzie.

