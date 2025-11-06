Go Global Travel devient Yanolja Go Global pour marquer une nouvelle ère dans l'innovation mondiale en matière de voyages B2B

Le changement de marque reflète l'intégration de la société au sein du groupe Yanolja et sa mission de promouvoir l'innovation et la croissance mondiale grâce à la technologie et aux données.

SÉOUL, Corée du Sud, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Go Global Travel, une plateforme mondiale de distribution de voyages B2B de premier plan, annonce aujourd'hui devenir Yanolja Go Global, marquant un nouveau chapitre dans le parcours de l'entreprise et un alignement plus étroit avec le groupe Yanolja, un leader mondial de la technologie du voyage qui transforme l'avenir de l'industrie du voyage.

La nouvelle marque reflète l'engagement de Yanolja Go Global à s'appuyer sur la base de confiance de Go Global Travel tout en élargissant ce qui est possible grâce à la technologie, aux données et à l'innovation en IA de Yanolja. Dans le cadre de l'écosystème en pleine expansion du groupe Yanolja, Yanolja Go Global renforcera son leadership technologique et rendra les voyages plus faciles, plus intelligents et plus connectés.

Fondé en 2000, Go Global Travel est un partenaire de confiance pour les agences de voyage, les voyagistes et les hôtels sur plus de 100 marchés. Aujourd'hui, la société dessert plus de 20 000 partenaires, leur donnant accès à des solutions d'hébergement, de transfert et de location de voitures, avec l'appui d'une expertise locale et d'équipes de service dévouées.

« Aujourd'hui, Go Global Travel franchit une étape importante en devenant Yanolja Go Global. Cette évolution reflète notre engagement ferme en faveur du leadership technologique et de l'apport d'une valeur ajoutée encore plus grande à nos partenaires et à nos clients dans le monde entier. En tant que Yanolja Go Global, nous continuerons à fournir le même service de confiance que nos partenaires apprécient, tout en ouvrant de nouvelles perspectives grâce à l'innovation et à l'expertise mondiale de Yanolja », déclare Francesco Deledda, CEO de Yanolja Go Global.

Cette transformation s'inscrit dans la stratégie du groupe Yanolja visant à unifier ses marques mondiales dans le cadre d'une vision commune afin de devenir une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la technologie des voyages et de contribuer à la transformation de l'avenir des voyages. En intégrant ses solutions technologiques d'entreprise et ses capacités de distribution de voyages, le groupe Yanolja continue de promouvoir la transformation numérique dans l'écosystème mondial du voyage.

« Yanolja Go Global est un élément important de la vision du groupe Yanolja, qui vise à créer le premier écosystème mondial de technologie du voyage. En combinant le réseau B2B mondial de Go Global Travel, nous élargissons le champ des possibles pour nos partenaires et nos clients, en favorisant une plus grande efficacité et une meilleure connectivité, et en accélérant la transformation numérique dans l'ensemble de la chaîne de valeur du voyage à l'ère de l'IA », déclare Haley Kim, Global Chief Business Officer de Yanolja.

Yanolja Go Global présentera officiellement sa nouvelle identité de marque au salon WTM London 2025, où l'entreprise partagera sa vision de la prochaine ère d'innovation en matière de voyages B2B.

À propos de Yanolja Go Global

Yanolja Go Global, une société du groupe Yanolja, est une plateforme mondiale de distribution de voyages B2B qui met en relation les hôtels, les agences de voyage et les tour-opérateurs grâce à une technologie innovante et à une expertise locale. Fondée sous le nom de Go Global Travel, l'entreprise est passée du statut de consolidateur local à celui de fournisseur mondial de confiance. Aujourd'hui, Yanolja Go Global permet à ses partenaires de se développer et de distribuer plus efficacement leurs produits sur les marchés mondiaux, en favorisant une croissance durable grâce à l'innovation. Nous rendons les voyages plus intelligents, plus simples et plus connectés. Pour plus d'informations, visitez le site www.goglobal.travel et suivez Yanolja Go Global sur LinkedIn.

À propos du groupe Yanolja

Yanolja est une entreprise technologique mondiale qui transforme l'avenir du voyage. Nous fournissons une plateforme d'aide au voyage alimentée par des données pour les voyageurs et les entreprises de voyage à chaque étape du voyage (avant, pendant et après le voyage), offrant ainsi une efficacité pour les entreprises de voyage et des expériences personnalisées et fluides pour les voyageurs. Yanolja révolutionne l'écosystème mondial du voyage - en rendant le voyage plus intelligent, plus facile et plus connecté pour tout le monde, partout.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2812900/Yanolja_Go_Global.jpg