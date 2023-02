HONOR объявила о выпуске серии HONOR Magic5 и HONOR Magic Vs на выставке MWC 2023

На выставке MWC 2023 компания HONOR объявила о глобальном выпуске серии HONOR Magic5 и HONOR Magic Vs

Выводя свои новейшие флагманы на мировой рынок, HONOR расширяет возможности пользователей смартфонов за счет внедрения ориентированных на людей инноваций

БАРСЕЛОНА, 1 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на Всемирном мобильном конгрессе 2023 (MWC 2023) международный технологический бренд HONOR представил свой новый, ориентированный на людей подход к технологиям под названием «Технологии для вдохновения». В ходе этого мероприятия компания HONOR реализовала на мировом рынке свою двухфлагманскую стратегию, а также объявила о продажах по всему миру серии смартфонов HONOR Magic5 и HONOR Magic Vs, являющихся последними доработками успешной линейки HONOR Magic, чтобы предоставить пользователям по всему миру возможность использования по-настоящему флагманского смартфона.

«В своем стремлении удовлетворить реальные потребности клиентов, компания HONOR применяет ориентированный на людей подход к инновациям продукции, предлагая интуитивно понятные технологические решения для улучшения повседневной жизни, — заявил Джордж Чжао, генеральный директор компании HONOR Device Co, Ltd. — HONOR Magic5 Pro, наш последний универсальный флагман, и HONOR Magic Vs, наш первый складной флагман на мировом рынке, расширяют отраслевые стандарты во всех аспектах использования смартфонов в соответствии с нашим видением, заключающемся в обеспечении более рациональной жизни для всех».

Представляем совершенно новый HONOR Magic5 Pro

Универсальный флагманский смартфон HONOR Magic5 Pro, оснащенный целым рядом значительных обновлений, может похвастаться впечатляющим прорывом в области дизайна, дисплея, фотографии и производительности, превзойдя несколько отраслевых стандартов для обеспечения лучшего в своем классе пользовательского опыта.

Совершенно новая эстетика модуля с тремя камерами и изогнутых линий Гауди

Придерживаясь легендарного дизайна «Глаз музы», HONOR Magic5 Pro развивает эту концепцию, модернизировав и представив систему модуля с тремя камерами. В качестве дани уважения Антонио Гауди, HONOR Magic5 Pro имеет симметричные двойные изогнутые ультраузкие рамки с обеих сторон и модуль с тремя камерами, находящийся в качестве центрального элемента на задней крышке, благодаря чему в дизайне этого современного устройства смешиваются красивые изгибы природных ландшафтов и современной архитектуры, а также демонстрируется гармоничное сочетание искусства и технологий.

Дебют премиум-дисплея на вершине рейтинга DXOMARK

Благодаря 6,81-дюймовому LTPO-дисплею 1 с уникальным четырехугольным плавающим экраном, модель HONOR Magic5 Pro гарантирует пользователям эффект погружения, будь то просмотр, игры или чтение. Серия смартфонов HONOR Magic5, оснащенная новой технологией улучшения яркости дисплея, имеет пиковую яркость HDR 1800 нит 2, обеспечивая четкое изображение даже при ярком солнечном свете. Благодаря двойной калибровке яркости для типичной яркости 120 нит в помещении и 800 нит на улице, HONOR Magic5 Pro обеспечивает лучшую в отрасли точность цветопередачи дисплея.

Кроме того, модель HONOR Magic5 Pro оснащена дискретным чипсетом дисплея 3, повышающим визуальное качество движущихся изображений. С непрерывным эффектом расширенного динамического диапазона (HDR) для повышения четкости видео, чипсет обеспечивает более высокую частоту кадров при пониженном энергопотреблении для более плавного и длительного игрового процесса. Модель HONOR Magic5 Pro, сертифицированная по стандартам HDR10+ и IMAX Enhanced, позволяет пользователям наслаждаться видеороликами и фильмами с оптимальным качеством изображения.

Смартфон HONOR Magic5 Pro, снимающий напряжение глаз, отличается низким уровнем излучения синего света, сертифицированным по стандарту TÜV Rheinland 4, а также технологией динамического регулирования яркости Dynamic Dimming, имитирующей естественное освещение для снижения усталости глаз. К числу других инновационных функций комфорта для глаз относятся циркадный ночной дисплей для улучшения качества сна и первый в отрасли LTPO-дисплей с технологией ШИМ-затемнения 2160 Гц 5 для минимизации мерцания экрана, идеально подходящей для тех, кто проводит много времени перед смартфоном.

HONOR Magic5 Pro продемонстрировал превосходную общую производительность дисплея, заняв 1-е место в рейтинге дисплеев смартфонов DXOMARK с наивысшим баллом 151.

Непревзойденная система камер на 1-ом месте в рейтинге DXOMARK

Модель HONOR Magic5 Pro также заняла первое место в глобальном рейтинге камер DXOMARK с результатом в 152 балла, что является самым высоким показателем среди камер смартфонов, протестированных на сегодняшний день. HONOR Magic5 Pro оснащен комбинацией, состоящей из трех мощных основных камер: 50-мегапиксельной широкоугольной камеры, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 50-мегапиксельной телефотокамеры 6. Благодаря увеличению размера датчиков для обеспечения превосходных характеристик светочувствительности, система камер каждый раз производит точные снимки независимо от условий освещения. Дополняющий систему камер вычислительный оптический алгоритм Ultra Fusion Computational Optics существенно повышает четкость изображения при зуме 3,5x-100x, выгодно выделяя данное устройство на фоне других представленных на рынке смартфонов.

В модели HONOR Magic5 Pro, оснащенной совершенно новой технологией HONOR Image Engine, впервые представлен новейший алгоритм Millisecond Falcon Capture, позволяющий пользователям снимать сложные сцены с невероятной легкостью и четкостью. Благодаря возможностям режима Super Night Capture пользователи также могут снимать четкие сцены при слабом освещении. Кроме того, HONOR Magic5 Pro может похвастаться технологией захвата движения на базе ИИ 7, которая способная автоматически обнаруживать самую высокую точку прыжка и захватывать кадр в сверхвысоком разрешении. Для испытания этой технологии компания HONOR установила партнерские отношения с КНИГОЙ РЕКОРДОВ ГИННЕССА ™, используя HONOR Magic5 Pro для автоматического захвата потрясающего момента официальной попытки побить мировой рекорд в самом высоком в мире баскетбольном броске в прыжке.

Модель HONOR Magic5 Pro, позволяющая начинающим создателям создавать кадры кинематографического уровня, оснащена функцией IMAX Enhanced Movie Master для съемок и редактирования потрясающих видеороликов на этом смартфоне.

Повышенная конфиденциальность и безопасность для всесторонней защиты

Смартфон HONOR Magic5 Pro оснащен системой безопасности Dual-TEE, разработанной совместно с Qualcomm ®, обеспечивающей защиту пользовательских данных на аппаратном уровне. Оснащенный дискретным чипсетом безопасности, HONOR Magic5 Pro обеспечивает максимальную защиту паролей и биометрических данных, таких как идентификаторы лиц и отпечатки пальцев.

С привлекательными обновлениями в революционной системе против утечки звука во время звонков Privacy Call 2.0 на базе ИИ 8 от HONOR, в этом смартфоне представлена первая в отрасли технология пространственного управления звуком, которая генерирует противоположные звуковые волны для предотвращения утечки звука во время личных телефонных звонков. Обеспечивая 100-процентное 9 улучшение громкости звонка для более четкого общения, технология Privacy Call 2.0 на базе ИИ гарантирует, что даже если пользователь находится в переполненной, но тихой обстановке (например, в лифте), люди поблизости не смогут четко расслышать голос звонящего.

Благодаря флагманской производительности передовых технологий на базе

новейшей мобильной платформы Snapdragon ® 8 Gen 2 от Qualcomm ®, модель HONOR Magic5 Pro имеет непревзойденные флагманские характеристики, постоянно обеспечивая повышенную производительность и развлечения в любое время. Благодаря наличию первой в отрасли автономной антенной архитектуры Wi-Fi и Bluetooth, HONOR Magic5 Pro повышает производительность Wi-Fi на 200% 10 и сокращает задержки Wi-Fi на 30% 11 по сравнению с традиционной в отрасли конструкцией антенн, предоставляя пользователям высочайшую гибкость и мобильность для работы и развлечений.

Устройства серии HONOR Magic5 Pro, поддерживающие супербыструю проводную зарядку HONOR мощностью в 66 Вт 12 и беспроводную в 50 Вт, оснащены сверхбольшой батареей емкостью 5100 мАч 13 для непрерывного использования в течение всего дня.

Модель HONOR Magic5 Pro, оснащенная новейшей версией MagicOS 7.1 на базе Android 13, предлагает ряд интеллектуальных функций, таких как MagicRing для совместной работы на нескольких устройствах и Magic Text для интеллектуального распознавания текста, что помогает пользователям еще больше повысить свою продуктивность работы.

Представление смартфона-книжки HONOR Magic V s на мировом рынке

Будучи первым складным флагманом HONOR, дебютировавшим за пределами Китая, HONOR Magic Vs может похвастаться исключительным дизайном, дисплеем и улучшенными характеристиками, что выводит возможности складных смартфонов на новый уровень. Являясь идеальным компаньоном для путешествующих предпринимателей, а также для тех, кто ставит мобильные развлечения превыше всего, это устройство предлагает идеальное сочетание стиля и содержания.

Сочетание надежности и портативности: принципиально новая конструкция шарниров

HONOR Magic Vs отличается исключительной тонкостью и легкостью, с размером всего 12,9 мм 14 в сложенном виде и с весом в 267 г 15. Несмотря на компактный форм-фактор, модель HONOR Magic Vs оснащена батареей емкостью 5000 мАч 16 — самой большой емкостью батареи среди складных смартфонов весом до 270 г, доступных на сегодняшний день.

Легкий вес HONOR Magic Vs достигается революционным суперлегким бесступенчатым шарниром, который был тщательно разработан с использованием технологии цельного литья, сократив количество структурных компонентов с 92 в предыдущем поколении до 4 17. Как было протестировано организацией TÜV Rheinland, этот обладающий исключительной долговечностью шарнир может выдерживать до 400 000 сгибов 18, что эквивалентно более чем десяти годам использования на основе 100 сгибов в день и устанавливает новый стандарт для разработки складных смартфонов.

Благодаря утонченной конструкции шарнира, HONOR Magic Vs плотно складывается без зазора и имеет почти полностью плоский экран в развернутом виде, что является особенностью, которую не могут предоставить конкурирующие на рынке складные устройства.

Исключительное качество просмотра благодаря двойному дисплею

Чтобы повысить производительность до максимума, HONOR Magic Vs оснащен удобным 6,45-дюймовым внешним дисплеем 19 с соотношением сторон 21:9 и соотношением экрана к корпусу 90% 20. В развернутом состоянии HONOR Magic Vs обеспечивает планшетный интерфейс со сверхшироким 7,9-дюймовым внутренним дисплеем 21, что позволяет пользователям легко выполнять различные задачи и просматривать контент.

Модель HONOR Magic Vs, оснащенная профессиональными системами комфорта для глаз, имеет функции динамического регулирования яркости Dynamic Dimming, циркадного ночного дисплея и ШИМ-затемнения 1920 Гц — с самой высокой частотой на современных рынках складных смартфонов — что позволяет эффективно снизить эффект цифрового напряжения глаз и усталости.

Превосходные конфигурации для эффективного пользовательского опыта

Смартфон HONOR Magic Vs оснащен впечатляющей системой, состоящей из трех задних камер: 54-мегапиксельной основной камеры IMX800, 50-мегапиксельной сверхширокоуголной основной макрокамеры, и 8-мегапиксельной камеры с 3-кратным оптическим зумом, что обеспечивает исключительный опыт съемки независимо от условий 22.

Функционируя на базе мобильной платформой Snapdragon ® 8+ Gen 1 23 от Qualcomm, смартфон HONOR Magic Vs имеет повышенную производительность с высокой энергоэффективностью для более быстрого и плавного пользовательского опыта. Благодаря движкам Turbo X от HONOR смартфон имеет более длительное время работы аккумулятора и предоставляет приятные впечатления от использования.

Модель HONOR Magic Vs работает под управлением последней версии HONOR MagicOS 7.1 на базе Android 13. Помимо функций MagicRing для совместной работы на нескольких устройствах и Magic Text для интеллектуального распознавания текста, складной флагман имеет интеллектуальный многооконный режим и APP Extender для поддержки многозадачности между разными приложениями и в рамках одного и того же приложения, что помогает пользователям экономить время и достигать большего в жизни.

Цвет, расценки и наличие

Модель HONOR Magic5 Pro, разработанная специально для любителей активного отдыха, будет доступна в следующих вариантах цветов: ледниковый синий, луговой зеленый, коралловый фиолетовый, оранжевый и черный; 24 в то время как модель HONOR Magic5 выпускается в черном и синем цветах 25, все из которых были вдохновлены чудесами природы.

Серия HONOR Magic5 будет доступна со второго квартала 2023 года. Стартовая цена модели HONOR Magic5 будет составлять 899 € (8G+256 ГБ), в то время как модель HONOR Magic5 Pro будет стоить 1199 € (12G+512GB).

Модель HONOR Magic Vs в двух потрясающих цветах — голубом и черном 26 — будет стоить 1599 € (12GB+512GB). Дата начала продаж будет объявлена позднее.

Информация о компании HONOR

HONOR является одной из ведущих мировых компаний-поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать для всех новый интеллектуальный мир за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится разрабатывать технологии, позволяющие людям по всему миру выходить за рамки привычного, предоставляя им свободу в достижении своих целей и раскрытии собственных возможностей. Предлагая ассортимент высококачественных смартфонов, планшетов, ноутбуков и носимых устройств на любой бюджет, HONOR предоставляет инновационные, премиальные и надежные продукты, позволяющие людям стать лучшей версией самих себя.

1 Доступно только в версии Pro. Стандартная версия оснащена 6,73-дюймовым OLED-дисплеем. Благодаря закругленной конструкции дисплея диагональ экрана составляет 6,81 дюйма при измерении в виде стандартного прямоугольника (фактическое поле обзора немного меньше).

2 Доступно только в версии Pro. Стандартная версия имеет пиковую яркость HDR 1600 нит.

3 Доступно только в версии Pro.

4 Экран прошел сертификацию TÜV Rheinland на низкий уровень синего света. Этот продукт не предназначен для медицинского использования и не имеет терапевтической функции.

5 Экран поддерживает максимальное высокочастотное ШИМ-затемнение 2160 Гц, которое действует в ситуациях низкой яркости. Пожалуйста, ориентируйтесь на реальную ситуацию. Телефон не является медицинским оборудованием и не предназначен для лечения.

6 Комбинация камер доступна только в версии Pro. Стандартная версия оснащена 54-мегапиксельной широкоугольной основной камерой, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 32-мегапиксельной телефотокамерой. Пиксели фотографий и видео могут отличаться в зависимости от различных режимов. Пожалуйста, ориентируйтесь на реальную ситуацию.

7 Функция захвата движения на базе ИИ поддерживает интеллектуальный высокоскоростной затвор, который быстро фиксирует прекрасные моменты улыбающихся или прыгающих людей и т. д., а также движения кошек и собак. Фактический эффект может варьироваться в зависимости от ситуации. Стандартная версия также поддерживает эту функцию.

8 Функция технологии Privacy Call на базе ИИ начинает работать при 8 барах громкости и ниже. Данная функция уменьшает утечку звука, но не гарантирует полную звуконепроницаемость; ощущение утечки звука связано с уровнем шума окружающей среды. Пожалуйста, ориентируйтесь на реальную ситуацию.

9 Данные лабораторий HONOR в сравнении с предыдущим поколением.

10 Данные лабораторий HONOR.

11 Данные лабораторий HONOR.

12 Беспроводная супербыстрая зарядка HONOR мощностью 50 Вт доступна только в версии Pro. Поддерживаемая максимальная мощность проводной зарядки составляет 66 Вт с оригинальной супербыстрой зарядкой HONOR и кабелем. Максимальная мощность беспроводной зарядки составляет 50 Вт с адаптером для зарядки 50 Вт. Фактические данные могут отличаться в зависимости от конкретных изделий, версий программного обеспечения, условий применения и факторов окружающей среды. Беспроводная зарядка приобретается отдельно.

13 Типичное значение. Номинальная емкость несъемного аккумулятора составляет 5000 мАч.

14 Модель HONOR Magic Vs имеет толщину 12,9 мм (свернутый экран) и 6,1 мм (развернутый экран). Размер устройства может отличаться в зависимости от его конфигурации, процесса производства и методов измерения. Подробная информация о технических характеристиках приводится исключительно в справочных целях.

15 Данные лабораторий HONOR. Самая легкая версия весит 261 г и поставляется с задней крышкой из веганской кожи. Общий вес включает в себя аккумулятор. Фактический вес может варьироваться в зависимости от конфигурации изделия, процессов производства и методов измерения.

16 Обычная емкость. Номинальная емкость составляет 4900 мАч.

17 Данные лабораторий HONOR в сравнении с HONOR Magic V.

18 Данные лабораторий HONOR.

19 Благодаря закругленной конструкции дисплея диагональ крышки экрана составляет 6,45 дюйма при измерении в соответствии со стандартным прямоугольником (фактическая видимая площадь немного меньше).

20 Данные лабораторий HONOR.

21 Благодаря закругленной конструкции дисплея диагональ основного экрана составляет 7,9 дюйма при измерении в соответствии со стандартным прямоугольником (фактическая видимая площадь немного меньше).

22 Фронтальная камера 16 Мп. Камеры доступны как на внутреннем, так и на внешнем экране. Пиксели могут различаться в разных режимах съемки. Пожалуйста, ориентируйтесь на реальную ситуацию.

23 Qualcomm и Snapdragon являются товарными знаками компании Qualcomm Incorporated, зарегистрированными в США и других странах.

24 Наличие цветов зависит от региона.

25 Наличие цветов зависит от региона.

26 Наличие цветов зависит от региона.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2010080/MWC_KV_ID_3db63fc0b559.jpg

HONOR