HONOR anuncia o lançamento global da série HONOR Magic5 e do HONOR Magic Vs no MWC de 2023

Trazendo seus mais recentes flagships para o mercado global, a HONOR capacita os usuários de smartphones com inovações centradas no ser humano

BARCELONA, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A marca global de tecnologia HONOR lançou hoje sua nova abordagem centrada no ser humano para a tecnologia, "Tech to Inspire", no Mobile World Congress de 2023. Durante o evento, a HONOR deu vida à sua estratégia dupla no mercado global e também anunciou a disponibilidade global da série HONOR Magic5 e do HONOR Magic Vs, que são as últimas iterações da bem-sucedida linha Série HONOR Magic, tudo pronto para oferecer uma verdadeira experiência de smartphones flagship para usuários em todo o mundo.

"Comprometida em atender às necessidades reais dos clientes, a HONOR adota uma abordagem centrada no ser humano para a inovação de produtos, oferecendo soluções de tecnologia intuitivas para melhorar o cotidiano de todos", disse George Zhao, CEO da HONOR Device Co, Ltd. "O HONOR Magic5 Pro, nosso mais recente flagship completo, e o HONOR Magic Vs, nosso primeiro flagship dobrável a ser lançado no mercado global, impulsionam as referências do setor em todos os aspectos da experiência do usuário de smartphones, de acordo com nossa visão de permitir uma vida mais inteligente para todos".

Apresentando o novo HONOR Magic5 Pro

Contando com uma série de atualizações significativas, o flagship completo HONOR Magic5 Pro apresenta avanços impressionantes em design, exibição, fotografia e desempenho, superando várias referências do setor para oferecer a melhor experiência de usuário da categoria.

A novíssima estética Star Wheel com curva de Gaudi

Aderindo ao design icônico 'Eye of the Muse', o HONOR Magic5 Pro evolui o conceito, redesenhando e introduzindo o sistema de câmera tripla Star Wheel. Prestando homenagem a Antoni Gaudi, o HONOR Magic5 Pro apresenta bordas ultrafinas simétricas e curvas em ambos os lados e um design de câmera tripla Star Wheel que se destaca na parte traseira, mesclando as belas curvas encontradas em paisagens naturais e na arquitetura moderna no design do dispositivo de última geração, demonstrando a combinação harmoniosa de arte e tecnologia.

Uma tela premium estreia no topo dos rankings DXOMARK

Apresentando uma Tela LTPO de 6,81 polegadas 1 com uma tela flutuante Quad-Curved exclusiva, o HONOR Magic5 Pro garante uma experiência de visualização imersiva, quer os usuários estejam navegando, jogando ou lendo. Equipada com uma tecnologia inovadora de aprimoramento de luminosidade de tela, a série HONOR Magic5 oferece um pico de brilho HDR de 1800 nits 2, garantindo imagens claras mesmo sob a luz intensa do sol. Com a calibração de luminância dupla para o brilho interno típico de 120 nits e brilho externo de 800 nits, o HONOR Magic5 Pro fornece a precisão de cores de exibição líder do setor.

O HONOR Magic5 Pro também possui um chipset de exibição discreta3 para melhorar a qualidade visual das imagens em movimento. Ao oferecer um efeito sempre ativo de alto alcance dinâmico (HDR) para aprimorar a clareza do vídeo, o chipset fornece uma taxa de quadros mais alta com menor consumo de energia para uma experiência de jogo mais suave e prolongada. Certificado com HDR10+ e IMAX Enhanced, o HONOR Magic5 Pro permite que os usuários desfrutem de vídeos e filmes com qualidade de imagem otimizada.

Aliviando a fadiga ocular dos usuários, o HONOR Magic5 Pro conta com baixas emissões de luz azul, conforme certificado pela TÜV Rheinland 4, e Dynamic Dimming que simula a luz natural para aliviar a fadiga ocular. Outros recursos inovadores de conforto para os olhos incluem o Circadian Night Display para melhorar a qualidade do sono e uma tela LTPO inédita no setor com tecnologia de escurecimento de modulação de largura de pulso (PWM) de 2160 Hz 5 para minimizar a tremulação da tela, o que é perfeito para aqueles que passam longas horas na frente de seu smartphone.

O HONOR Magic5 Pro apresentou um excelente desempenho geral de tela, atingindo o primeiro lugar do ranking de telas de smartphones DXOMARK com uma pontuação máxima de 151.

Um sistema de câmera incomparável foi coroado com o 1º lugar no DXOMARK

O HONOR Magic5 Pro também ocupou o primeiro lugar na classificação global de câmeras DXOMARK com uma pontuação de 152, o que o torna o smartphone com pontuação de câmera mais alta testada até o momento. O HONOR Magic5 Pro conta com uma poderosa combinação de câmera principal tripla composta por uma câmera com lente grande-angular de 50 MP, uma câmera ultra-grande-angular de 50 MP e uma câmera com lente teleobjetiva de 50 MP6. Com um tamanho de sensor aumentado para um desempenho superior na detecção de luz, o sistema de câmera produz fotos com detalhes refinados toda vez, independentemente das condições de iluminação. O Ultra Fusion Computational Optics, um algoritmo óptico computacional complementar ao sistema de câmera melhora drasticamente a clareza da imagem em zoom de 3.5x a 100x, diferenciando o dispositivo de outros smartphones do mercado.

Equipado com o novo HONOR Image Engine, o HONOR Magic5 Pro apresenta um novo algoritmo Millisecond Falcon Capture, permitindo que os usuários capturem cenas complexas com notável facilidade e clareza. Os usuários também podem filmar cenas com pouca luz claramente com alta velocidade graças aos recursos de Super Night Capture. Além disso, o HONOR Magic5 Pro possui uma AI Motion Sensing Capture 7, que é capaz de detectar automaticamente o ponto mais alto de um salto e capturar o quadro em definição ultra-alta. Para testar a tecnologia, a HONOR fez parceria com o GUINNESS WORLD RECORDS ™, usando o HONOR Magic5 Pro automaticamente para capturar o momento incrível de uma tentativa de recorde mundial oficial para a enterrada mais alta entre as pernas do mundo.

Permitindo que criadores iniciantes produzam imagens de nível cinematográfico, o HONOR Magic5 Pro possui o IMAX Enhanced Movie Master, capacitando os usuários a gravar e editar vídeos impressionantes, tudo em seus smartphones.

Privacidade e segurança aprimoradas para proteção total

O HONOR Magic5 Pro apresenta um sistema de segurança Dual-TEE desenvolvido em conjunto com a Qualcomm ®, oferecendo proteção em nível de hardware para os dados dos usuários. Equipado com um chipset de segurança discreta, o HONOR Magic5 Pro oferece segurança máxima para senhas e biometria, como identificações faciais e impressões digitais.

Trazendo atualizações atraentes para o AI Privacy Call 2.0 8, a solução inovadora da HONOR para vazamento de som, o HONOR Magic5 Pro apresenta uma tecnologia de controle espacial de energia sonora pioneira no setor, que gera ondas sonoras opostas para evitar vazamento de som para chamadas telefônicas privadas. Ao mesmo tempo em que oferece uma melhoria de 100% 9 no volume de chamadas para uma experiência de comunicação mais clara, o AI Privacy Call 2.0 garante que, mesmo que o usuário esteja em um ambiente lotado, mas silencioso, como um elevador, as pessoas próximas não consigam captar claramente a voz do autor da chamada.

Com o desempenho do flagship habilitado por tecnologia de ponta impulsionada

pela mais recente plataforma móvel Snapdragon® 8 Gen 2 da Qualcomm®, o HONOR Magic5 Pro oferece um desempenho de flagship incomparável, permitindo maior produtividade e entretenimento o tempo todo. Com a primeira arquitetura de antena autônoma com Wi-Fi e Bluetooth do setor, o HONOR Magic5 Pro melhora o desempenho do Wi-Fi em 200% 10 e reduz a latência do Wi-Fi em 30% 11 em comparação com o design tradicional de antena no setor, proporcionando aos usuários flexibilidade e mobilidade máximas para trabalho e diversão.

Com suporte para o HONOR SuperCharge a 66 W com fio e a 50 W sem fio 12, o HONOR Magic5 Pro vem uma com bateria de grande capacidade de 5100mAh 13 para oferecer um dia inteiro de uso ininterrupto.

Executando o mais recente MagicOS 7.1 com base no Android 13, o HONOR Magic5 Pro oferece uma variedade de recursos inteligentes, como o MagicRing para colaboração em vários dispositivos e o Magic Text para reconhecimento de texto inteligente, ajudando os usuários a aumentar ainda mais sua produtividade.

Trazendo o celular dobrável HONOR Magic V s para o mercado global

como o primeiro flagship dobrável da HONOR a ser lançado fora da China, o HONOR Magic Vs conta com atualizações excepcionais de design, exibição e desempenho, elevando o nível da experiência de smartphone dobrável. O companheiro perfeito para empreendedores bem sucedidos, bem como para aqueles que colocam o entretenimento móvel acima de tudo, o dispositivo oferece a melhor combinação de estilo e substância.

Robustez encontra portabilidade: apresentando um design inovador de dobradiça

O HONOR Magic Vs é excepcionalmente fino e leve, medindo apenas 12,9 mm14 de espessura quando dobrado e pesando 267 g 15. Apesar de seu fator de forma compacto, o HONOR Magic Vs conta com uma bateria de5000mAh 16, a maior capacidade de bateria entre smartphones dobráveis abaixo de 270 g disponíveis atualmente.

O que contribui para o peso leve do HONOR Magic Vs é uma revolucionária dobradiça sem engrenagens super leve cuidadosamente desenvolvida usando tecnologia de processamento de moldagem de peça única, reduzindo o número de componentes estruturais de 92 na geração anterior para apenas 4 17. Com durabilidade excepcional, a dobradiça pode suportar até 400.000 dobras 18, conforme testado pela TÜV Rheinland, o que equivale a mais de dez anos de uso com base em 100 dobras por dia, estabelecendo uma nova referência para o design de smartphones dobráveis.

Graças à sofisticada estrutura da dobradiça, o HONOR Magic Vs dobra firmemente sem uma lacuna e tem uma tela quase totalmente plana quando desdobrada, um recurso que os dispositivos dobráveis concorrentes no mercado não oferecem.

A tela dupla oferece uma experiência de visualização excepcional

Para ajudar a aumentar a produtividade ao máximo, o HONOR Magic Vs apresenta uma tela externa de 6,45 polegadas 19 fácil de usar com uma relação de aspecto de 21:9 e uma proporção de 90% entre tela e corpo20. Quando desdobrado, o HONOR Magic Vs oferece uma experiência semelhante a um tablet com um monitor interno de 7,9 polegadas extra-grande 21, permitindo que os usuários executem várias tarefas e visualizem o conteúdo com notável facilidade.

Repleto de soluções profissionais de conforto para os olhos, o HONOR Magic Vs possui Dynamic Dimming, Circadian Night Display e Escurecimento de Modulação de largura de Pulso (PWM) de 1920 Hz, a maior frequência já alcançada nos mercados atuais de smartphones dobráveis, para reduzir efetivamente os efeitos da fadiga ocular causada por dispositivos digitais.

Configurações superiores para uma experiência de usuário poderosa

O HONOR Magic Vs vem equipado com um impressionante sistema de câmera tripla traseira composto por uma câmera principal IMX800 de 54 MP, uma câmera principal macro ultra-ampla de 50 MP e uma câmera com zoom óptico 3x de 8 MP, proporcionando uma experiência de fotografia excepcional, independentemente do cenário de filmagem 22.

Impulsionado pela plataforma móvel Snapdragon ® 8+ Gen 1 23 da Qualcomm, o HONOR Magic Vs oferece desempenho aprimorado com maior eficiência energética para uma experiência de usuário mais rápida e suave. Com os motores Turbo X da HONOR, ele se esforça para oferecer maior vida útil da bateria e uma experiência mais agradável.

O HONOR Magic Vs executa o mais recente HONOR MagicOS 7.1 com base no Android 13. Além do MagicRing para colaboração em vários dispositivos e Magic Text para reconhecimento de texto inteligente, o flagship dobrável apresenta recursos inteligentes de múltiplas janelas e APP Extender para suportar múltiplas tarefas em todas as aplicações e dentro da mesma aplicação, respectivamente, ajudando os usuários a economizar tempo e alcançar mais na vida.

Cor, preço e disponibilidade

Projetado para espíritos aventureiros, o HONOR Magic5 Pro estará disponível nas cores azul glaciar, verde prado, roxo coral, laranja e preto, 24 enquanto o HONOR Magic5 está disponível em preto e azul 25, tudo inspirado nas belezas da natureza.

A série HONOR Magic5 estará disponível a partir do 2º trimestre de 2023. O HONOR Magic5 terá preço a partir de € 899 (8 g +256 GB), enquanto o HONOR Magic5 Pro custará a partir de € 1199 (12G+512GB).

Oferecendo duas cores impressionantes, ciano e preto 26, o HONOR Magic Vs terá preço de € 1599 (12GB+512GB). A disponibilidade será anunciada no momento oportuno.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma das principais provedoras globais de aparelhos inteligentes. Ela se dedica a se tornar uma marca global de tecnologia icônica e a criar um novo mundo inteligente para todos por meio de seus produtos e serviços poderosos. Com foco inabalável em P&D, ela está comprometida em desenvolver tecnologias que capacitem as pessoas em todo o mundo a ir além, dando-lhes a liberdade de alcançar e fazer mais. Com uma linha de smartphones, tablets, laptops e dispositivos vestíveis de alta qualidade que atendem a todo tipo de orçamento, o portfólio da HONOR de produtos inovadores e confiáveis de primeira linha permite que as pessoas se tornem uma versão melhor de si mesmas.

Para mais informações, acesse a HONOR on-line em www.hihonor.com.

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

1 Disponível apenas na versão Pro. A versão padrão é equipada com um monitor OLED de 6,73 polegadas. Com design de canto arredondado na tela, o comprimento diagonal da tela é de 6,81 polegadas quando medido como um retângulo padrão (o campo de visão real é ligeiramente menor).

2 Disponível apenas na versão Pro. A versão padrão tem um pico de brilho HDR de 1600 nits.

3 Disponível apenas na versão Pro.

4 A tela passou pela Certificação de Baixa Emissão de Luz Azul da TÜV Rheinland. Este produto não é para uso médico e não tem uma função terapêutica.

5 A tela suporta um escurecimento PWM máximo de alta frequência de 2160 Hz, que tem efeito em cenários de baixo brilho. Consulte a experiência real. O telefone não é equipamento médico e não está disponível para o tratamento.

6 A combinação de câmera só está disponível na versão Pro. A versão padrão inclui uma Câmera Principal Ampla de 54MP, uma Câmera Ultra-Ampla de 50MP e uma Câmera Teleobjetiva de 32MP. Os pixels de fotos e vídeos podem variar dependendo dos modos diferentes. Consulte a situação real.

7 A AI Motion Sensing Capture suporta um obturador inteligente de alta velocidade, que captura rapidamente os momentos maravilhosos de pessoas sorrindo, pulando, etc., ou movimentos de gatos e cães. O efeito real pode variar dependendo dos cenários. A versão padrão também suporta esse recurso.

8 O AI Privacy Call tem efeito em barras de volume e abaixo. Esse recurso reduz o vazamento de som, mas não é totalmente à prova de som, a sensação de vazamento de som está relacionada ao nível de ruído do meio ambiente. Consulte a sua experiência real.

9 Dados dos laboratórios da HONOR em comparação com a geração anterior.

10 Dados dos laboratórios da HONOR.

11 Dados dos laboratórios da HONOR.

12 O HONOR SuperCharge sem fio a50 W só está disponível na versão Pro. A potência máxima de carregamento com fio suportada é de 66 W com o HONOR SuperCharge original e o cabo. E a potência máxima de carregamento sem fio é de 50 W com um adaptador de carregamento de 50 W. Os dados reais podem variar devido às diferenças de produtos individuais, versões de software, condições de aplicação e fatores ambientais. O Carregador Sem Fio é uma compra separada.

13 Valor típico. A capacidade nominal da bateria não removível é de 5.000 mAh.

14 O HONOR Magic Vs apresenta espessura de 12,9 mm (tela dobrada) e 6,1 mm (tela não dobrada). O tamanho do produto pode variar de acordo com sua configuração, processo de fabricação e métodos de medição. Os detalhes da especificação são apenas para referência.

15 Dados dos laboratórios da HONOR. A versão mais leve pesa 261 g e vem em uma parte traseira em couro vegano. O peso total inclui o peso da bateria. O peso real pode variar devido a configurações do produto, processos de fabricação e métodos de mensuração.

16 Capacidade típica. A capacidade nominal é de 4900mAh.

17 Dados dos laboratórios da HONOR em comparação com o HONOR Magic V.

18 Dados dos laboratórios da HONOR.

19 Com design de cantos arredondados aplicados na tela, o comprimento diagonal da tela principal é de 6,45 polegadas quando medido de acordo com o retângulo padrão (a área visível real é ligeiramente menor).

20 Dados dos laboratórios da HONOR.

21 Com design de cantos arredondados aplicados na tela, o comprimento diagonal da tela principal é de 7,9 polegadas principal quando medido de acordo com o retângulo padrão (a área visível real é ligeiramente menor).

22 A câmera frontal é de 16 MP. As câmeras estão disponíveis na tela interna e na tela externa. Os pixels podem variar de acordo com diferentes modos de foto. Consulte as situações reais.

23 Qualcomm e Snapdragon são marcas comerciais da Qualcomm Incorporated, registradas nos Estados Unidos e em outros países.

24 A disponibilidade de cores pode variar de acordo com a região.

25 A disponibilidade de cores pode variar por região.

26 A disponibilidade de cores de pode variar por região.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2010080/MWC_KV_ID_3db63fc0b559.jpg

FONTE HONOR

SOURCE HONOR