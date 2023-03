Targi MWC 2023: HONOR zaprasza na międzynarodową premierę serii HONOR Magic5 i HONOR Magic Vs

Wprowadzając na światowy rynek swoje najnowsze modele flagowe, HONOR prezentuje użytkownikom smartfonów innowacje ukierunkowane na człowieka.

BARCELONA, 1 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowa marka technologiczna HONOR zaprezentowała dziś na Mobile World Congress 2023 swoje nowe, ukierunkowane na człowieka podejście do technologii – „Technologia, która inspiruje". Przy okazji tego wydarzenia marka wprowadziła strategię podwójnego projektu flagowego na rynek międzynarodowy, a także zapowiedziała globalną dostępność modeli HONOR Magic5 Series i HONOR Magic Vs, które są najnowszymi wersjami odnoszącej sukcesy serii HONOR Magic Series, zapewniającymi użytkownikom na całym świecie prawdziwie luksusowe wrażenia z użytkowania najnowszych smartfonów.

„Zobowiązując się do zaspokajania rzeczywistych potrzeb klientów, HONOR przyjmuje podejście do innowacji produktów ukierunkowane na człowieka, oferując intuicyjne rozwiązania technologiczne, które udoskonalają codzienne życie każdego użytkownika" – powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR Device Co, Ltd. „HONOR Magic5 Pro, nasz najnowszy, wszechstronny produkt flagowy, oraz HONOR Magic Vs, pierwszy składany model wprowadzony na rynek światowy, przekraczają branżowe standardy w każdym aspekcie obsługi smartfona, zgodnie z naszą wizją umożliwienia wszystkim prowadzenia jeszcze bardziej inteligentnego życia'.

Prezentacja zupełnie nowego HONOR Magic5 Pro

Wyposażony w szereg znaczących modernizacji, wszechstronny model HONOR Magic5 Pro może poszczycić się imponującymi rozwiązaniami w zakresie wzornictwa, wyświetlacza, fotografii i wydajności, bijąc na głowę szereg branżowych standardów i zapewniając najlepsze w swojej klasie wrażenia z użytkowania.

Zupełnie nowa estetyka Star Wheel inspirowana krzywizną Gaudiego

Nawiązując do ikonicznego projektu „Oko Muzy", HONOR Magic5 Pro rozwija koncepcję, przeprojektowując i wprowadzając system potrójnej kamery Star Wheel. W nawiązaniu do stylu Antoniego Gaudiego, model ten posiada symetryczne, podwójnie zakrzywione, ultrawąskie ramki po obu stronach i potrójny aparat fotograficzny Star Wheel, stanowiący centralny punkt tylnej części obudowy. W ten sposób przepiękne krzywizny charakterystyczne dla naturalnych krajobrazów i nowoczesnej architektury zostały wkomponowane w design najnowocześniejszego urządzenia, stanowiąc harmonijne połączenie sztuki i technologii.

Wyświetlacz Premium pojawia się na szczycie rankingów DXOMARK

HONOR Magic5 Pro, wyposażony w 6,81-calowy wyświetlacz LTPO1 z wyjątkowym, poczwórnie zakrzywionym, płynnie przesuwającym się ekranem, gwarantuje pochłaniające wrażenia podczas przeglądania stron internetowych, grania czy czytania. Dzięki nowatorskiej technologii zwiększania jasności wyświetlacza seria HONOR Magic5 zapewnia szczytową jasność HDR na poziomie 1800 nitów2, co gwarantuje wyraźny obraz nawet w pełnym słońcu. Dzięki podwójnej kalibracji jasności dla typowej jasności 120 nitów w pomieszczeniach i 800 nitów na zewnątrz HONOR Magic5 Pro jest liderem w branży pod względem dokładności odwzorowania kolorów.

Prezentowany model posiada również odrębny układ scalony wyświetlacza3, który poprawia jakość wizualną ruchomych obrazów. Oferując zawsze włączony efekt HDR (High Dynamic Range), zwiększający wyrazistość obrazu, procesor zapewnia wyższą częstotliwość odświeżania przy niższym zużyciu energii, co gwarantuje płynniejszą i wydłużoną rozgrywkę. Dzięki certyfikatom HDR10+ i IMAX Enhanced, urządzenie to pozwala użytkownikom oglądać filmy z optymalną jakością obrazu.

HONOR Magic5 Pro może poszczycić się niską emisją światła niebieskiego, potwierdzoną certyfikatem TÜV Rheinland4, oraz dynamicznym przyciemnianiem, które symuluje naturalne światło, aby złagodzić zmęczenie oczu. Wśród innych innowacyjnych funkcji zapewniających komfort oczu należy wymienić Circadian Night Display, wyświetlanie nocne dostosowane do rytmu dobowego, który poprawia jakość snu, oraz pierwszy w branży wyświetlacz LTPO z technologią PWM (Pulse Width Modulation) 2160Hz5, która minimalizuje migotanie ekranu, idealny dla osób spędzających długie godziny przed smartfonem.

Model HONOR Magic5 Pro charakteryzuje się doskonałą ogólną wydajnością wyświetlacza, plasując się na 1. miejscu rankingu wyświetlaczy DXOMARK z wynikiem 151 punktów.

Bezkonkurencyjny system aparatów fotograficznych wyróżniony pierwszym miejscem w DXOMARK

Smartfon HONOR Magic5 Pro zajął również pierwsze miejsce w ogólnoświatowym rankingu aparatów fotograficznych DXOMARK z wynikiem 152, co czyni go najwyżej ocenianym telefonem z aparatami fotograficznymi. Urządzenie zostało wyposażone w potrójny aparat główny o rozdzielczości 50 MP, ultraszeroki aparat o rozdzielczości 50 MP oraz teleobiektyw o rozdzielczości 50 MP6. Dzięki zwiększonemu rozmiarowi czujnika zapewniającemu doskonałą wydajność w zakresie wykrywania światła system aparatu fotograficznego za każdym razem tworzy zdjęcia o wyrafinowanej szczegółowości niezależnie od warunków oświetleniowych. Funkcja Ultra Fusion Computational Optics, obliczeniowy algorytm optyczny uzupełniający system aparatu, zdecydowanie poprawia wyrazistość obrazu przy 3,5-krotnym powiększeniu, wyraźnie odróżniając urządzenie od innych smartfonów na rynku.

HONOR Magic5 Pro, oparty na całkowicie nowatorskim mechanizmie HONOR Image Engine, demonstruje innowacyjny algorytm Millisecond Falcon Capture, umożliwiający użytkownikom uchwycenie złożonych scen z niezwykłą łatwością i wyrazistością. Dzięki możliwościom Super Night Capture można również z dużą szybkością fotografować sceny przy niedostatecznym oświetleniu. Co więcej, model ten może pochwalić się technologią AI Motion Sensing Capture7, pozwalającą na automatyczne wykrycie najwyższego punktu skoku i uchwycenie kadru w ultrawysokiej rozdzielczości. Aby przetestować tę technologię, firma HONOR nawiązała współpracę z GUINNESS WORLD RECORDS™, wykorzystując HONOR Magic5 Pro do zautomatyzowanego uchwycenia niesamowitego momentu oficjalnej próby bicia rekordu świata w kategorii najwyższego na świecie wsadu spomiędzy nóg.

Urządzenie jest wyposażone w funkcję IMAX Enhanced Movie Master, umożliwiającą użytkownikom nagrywanie i edytowanie wspaniałych filmów wideo za pomocą smartfonu.

Zwiększona prywatność i bezpieczeństwo dla wszechstronnej ochrony

HONOR Magic5 Pro wykorzystuje system zabezpieczeń Dual-TEE opracowany wspólnie z Qualcomm®, oferując sprzętową ochronę danych użytkowników. Wyposażony w odrębny układ zabezpieczający, smartfon ten zapewnia maksymalne bezpieczeństwo haseł i danych biometrycznych, takich jak identyfikatory twarzy i odciski palców.

Wprowadzając atrakcyjne modernizacje do AI Privacy Call 2.08, przełomowego rozwiązania HONOR w zakresie eliminacji wycieków dźwięku, model HONOR Magic5 Pro wprowadza pierwszą w branży technologię Sound Energy Spatial Control wytwarzającą przeciwne fale dźwiękowe, aby zapobiec przenikaniu dźwięku podczas prywatnych rozmów telefonicznych. Zapewniając poprawę głośności rozmowy o 100%9 dla wyraźniejszego doświadczenia komunikacyjnego, AI Privacy Call 2.0 gwarantuje, że nawet jeśli użytkownik znajduje się w zatłoczonym, a jednocześnie cichym miejscu, takim jak winda, osoby znajdujące się w pobliżu nie mogą wyraźnie wychwycić głosu rozmówcy.

Znakomite osiągi dzięki najnowocześniejszej technologii

Obsługiwany przez najnowszą platformę mobilną Snapdragon® 8 Gen 2 firmy Qualcomm®, HONOR Magic5 Pro charakteryzuje się niezrównaną flagową wydajnością, umożliwiając zwiększenie produktywności i rozrywki w każdym momencie. Dzięki pierwszej w branży architekturze samodzielnej anteny Wi-Fi i Bluetooth, model ten zwiększa wydajność Wi-Fi o 200%10 i zmniejsza opóźnienia sieci o 30%11 w porównaniu z tradycyjną konstrukcją antenową, zapewniając użytkownikom najwyższą elastyczność i mobilność zarówno podczas pracy, jak i zabawy.

Dzięki obsłudze 66W przewodowego i 50W bezprzewodowego ładowania HONOR SuperCharge12, urządzenie zostało wyposażone w wyjątkowo pojemną baterię 5100mAh13, która zapewnia cały dzień nieprzerwanego użytkowania.

Działający na najnowszym systemie MagicOS 7.1 opartym na systemie Android 13, HONOR Magic5 Pro oferuje szereg inteligentnych funkcji, takich jak MagicRing, umożliwiającą współpracę wielu urządzeń, oraz Magic Text, pozwalającą na inteligentne rozpoznawanie tekstu, co pomaga użytkownikom jeszcze bardziej zwiększyć produktywność.

Składany telefon HONOR Magic V wkracza na rynek międzynarodowy

Jako pierwszy składany flagowiec firmy HONOR, który zadebiutował poza Chinami, HONOR Magic Vs może poszczycić się wyjątkowym wzornictwem, wyświetlaczem i wydajnością, wynosząc składane smartfony na wyższy poziom. Idealny towarzysz dla podróżujących przedsiębiorców i tych, którzy stawiają mobilną rozrywkę ponad wszystko, urządzenie to stanowi doskonałe połączenie stylu i treści.

Wytrzymałość spotyka się z mobilnością: Przełomowa konstrukcja mechanizmu przegubowego

HONOR Magic Vs jest nadzwyczaj smukły i lekki, mierzy zaledwie 12,9 mm14 po złożeniu i waży 267 g15. Pomimo swojej kompaktowej formy model ten wyposażono w baterię o pojemności 5000mAh16, co stanowi największą pojemność baterii wśród dostępnych obecnie składanych smartfonów o wadze poniżej 270 g.

Do uzyskania tak niskiej wagi produktu przyczynia się rewolucyjny superlekki zawias bezzębny, który został starannie wykonany w technologii odlewu jednoczęściowego, dzięki czemu liczba elementów konstrukcyjnych została zredukowana z 92 w poprzedniej generacji do zaledwie 417. Przegub ten charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością - według testów TÜV Rheinland może wytrzymać do 400 tys. złożeń18, co odpowiada ponad dziesięciu latom użytkowania przy 100 złożeniach dziennie.

Dzięki zaawansowanej strukturze zawiasu HONOR Magic Vs składa się dokładnie, bez powstania szczeliny, a po rozłożeniu ma prawie całkowicie płaski ekran, czego nie oferują konkurencyjne składane urządzenia na rynku.

Podwójny wyświetlacz pozwala uzyskać wyjątkowe wrażenia podczas oglądania

Aby maksymalnie zwiększyć produktywność, HONOR Magic Vs wyposażony został w przyjazny dla użytkownika 6,45-calowy wyświetlacz zewnętrzny19 o proporcjach 21:9 i stosunku ekranu do korpusu wynoszącym 90%20. Po rozłożeniu model ten zapewnia wrażenia jak z tabletu dzięki bardzo szerokiemu 7,9-calowemu wyświetlaczowi wewnętrznemu21, umożliwiając wielozadaniowość i przeglądanie treści z niezwykłą łatwością.

Wyposażony w profesjonalne rozwiązania zapewniające komfort dla oczu, HONOR Magic Vs posiada funkcję dynamicznego przyciemniania, Circadian Night Display oraz możliwość przyciemniania 1920Hz Pulse Width Modulation (PWM), najwyższą częstotliwość, jaką kiedykolwiek osiągnięto na rynku składanych smartfonów, aby z powodzeniem ograniczyć skutki zmęczenia oczu spowodowanego korzystaniem z urządzeń cyfrowych.

Wyjątkowe konfiguracje zapewniające maksymalne zadowolenie użytkownika

HONOR Magic Vs został wyposażony w imponujący system potrójnego tylnego aparatu, składający się z aparatu głównego 54 MP IMX800, aparatu głównego 50 MP Ultra-Wide & Macro oraz aparatu 8 MP z 3-krotnym zoomem optycznym, zapewniający nadzwyczajne warunki fotografowania, niezależnie od sytuacji22.

Smartfon HONOR Magic Vs, wykorzystujący mobilną platformę Snapdragon® 8+ Gen 123 firmy Qualcomm, zapewnia zwiększoną wydajność i zwiększoną sprawność energetyczną, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z niego szybciej i płynniej. Wykorzystując silniki Turbo X firmy HONOR, urządzenie stara się zapewnić dłuższą żywotność baterii i jeszcze lepsze funkcjonowanie.

HONOR Magic Vs wykorzystuje najnowszy system HONOR MagicOS 7.1 oparty na systemie Android 13. Oprócz MagicRing do współpracy między urządzeniami i Magic Text do inteligentnego rozpoznawania tekstu, ten składany model flagowy wyposażono w Smart Multi-window i APP Extender, które umożliwiają wielozadaniowość między aplikacjami i w obrębie tej samej aplikacji, pozwalając użytkownikom zaoszczędzić czas i zwiększyć swoje możliwości.

Kolor, cena i dostępność

Skonstruowany z myślą o miłośnikach przygód, HONOR Magic5 Pro będzie dostępny w kolorach niebieskim Glacier Blue, zielonym Meadow Green, fioletowym Coral Purple, pomarańczowym i czarnym24, natomiast model HONOR Magic5 oferowany jest w kolorach czarnym i niebieskim25, inspirowanych pięknem natury.

Seria HONOR Magic5 będzie dostępna od drugiego kwartału 2023 roku. Cena smartfonu HONOR Magic5 będzie wynosiła 899 euro (8G+256GB), a HONOR Magic5 Pro - 1199 euro (12G+512GB).

Urządzenie HONOR Magic Vs w dwóch olśniewających wersjach kolorystycznych, turkus i czerń26, będzie dostępne w cenie 1599 euro (12GB+512GB). Dostępność zostanie podana w najbliższym czasie.

HONOR

HONOR jest czołowym światowym dostawcą urządzeń inteligentnych. Firma dąży do stania się legendarną globalną marką technologiczną i dzięki swoim potężnym produktom i usługom tworzy nowy inteligentny świat dla każdego. Nieprzerwanie skupiając się na badaniach i rozwoju, HONOR z zaangażowaniem rozwija technologie, które pozwalają ludziom z całego świata przekraczać swoje możliwości i dają im wolność osiągania więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Wysokiej jakości smartfony, tablety, laptopy i urządzenia noszone na każdą kieszeń oferowane przez HONOR stanowią innowacyjne i niezawodne produkty, dzięki którym ludzie mogą stawać się lepszą wersją siebie.

Więcej informacji na stronie HONOR www.hihonor.com .

1 Dostępne tylko w wersji Pro. Wersja Standard jest wyposażona w 6,73-calowy wyświetlacz OLED. Dzięki zaokrąglonym narożnikom wyświetlacza przekątna ekranu wynosi 6,81 cala, gdy mierzony jest, jako standardowy prostokąt (rzeczywiste pole widzenia jest nieco mniejsze).

2 Dostępne tylko w wersji Pro. Wersja Standard charakteryzuje się szczytową jasnością HDR na poziomie 1600 nitów.

3 Dostępne tylko w wersji Pro.

4 Ekran posiada certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light Certification. Wyrób ten nie jest przeznaczony do użytku medycznego i nie pełni funkcji terapeutycznej.

5 Ekran obsługuje maksymalne przyciemnianie PWM o wysokiej częstotliwości 2160Hz, które ma zastosowanie w warunkach niskiej jasności. Należy odnieść się do rzeczywistych warunków. Urządzenie nie jest sprzętem medycznym i nie jest przystosowane do leczenia.

6 Taka kombinacja aparatów jest dostępna tylko w wersji Pro. Wersja Standardowa posiada szeroki aparat główny o rozdzielczości 54MP, ultraszeroki aparat o rozdzielczości 50MP i teleobiektyw o rozdzielczości 32MP. Rozdzielczość zdjęć i filmów może się różnić w zależności od różnych trybów. Należy uwzględnić rzeczywistą sytuację.

7 Funkcja AI Motion Sensing Capture obsługuje inteligentną, szybką migawkę, która szybko uchwyci fantastyczne momenty ludzi uśmiechających się, skaczących itp. lub ruchy kotów i psów. Rzeczywisty efekt może się różnić w zależności od warunków. Wersja standardowa również obsługuje tę funkcję.

8 Funkcja AI Privacy Call działa przy głośności 8 barów i niższej. Ta funkcja zmniejsza wycieki dźwięku, jednakże nie jest całkowicie dźwiękoszczelna, odczucie przenikania dźwięku jest związane z poziomem hałasu w otoczeniu. Należy uwzględnić rzeczywiste warunki.

9 Dane z laboratoriów HONOR, w porównaniu z poprzednimi wersjami.

10 Dane z laboratoriów HONOR.

11 Dane z laboratoriów HONOR.

12 Bezprzewodowe ładowanie 50W HONOR SuperCharge jest dostępne tylko w wersji Pro. Maksymalna obsługiwana moc ładowania przewodowego wynosi 66 W przy użyciu oryginalnego HONOR SuperCharge i przewodu. Maksymalna moc ładowania bezprzewodowego wynosi 50W przy użyciu adaptera ładującego 50W. Rzeczywiste wartości mogą się różnić ze względu na różnice w poszczególnych produktach, wersjach oprogramowania, warunkach zastosowania i czynnikach środowiskowych. Ładowarka bezprzewodowa jest przedmiotem osobnego zakupu.

13 Wartość standardowa. Pojemność znamionowa niewymiennej baterii wynosi 5000mAh.

14 Model HONOR Magic Vs cechuje się grubością 12,9 mm (ekran złożony) i 6,1 mm (ekran rozłożony). Rozmiar produktu może się różnić w zależności od konfiguracji, procesu produkcyjnego i metod pomiaru. Szczegóły specyfikacji mają charakter poglądowy.

15 Dane z laboratoriów HONOR. Najlżejsza wersja waży 261 g i jest wyposażona w tylną część obudowy z wegańskiej skóry. Waga całkowita wraz z baterią. Rzeczywista waga może się różnić ze względu na konfiguracje produktów, procesy produkcyjne i metody pomiaru.

16 Standardowa pojemność. Pojemność znamionowa wynosi 4900 mAh.

17 Dane z laboratoriów HONOR w porównaniu z HONOR Magic V.

18 Dane z laboratoriów HONOR.

19 Dzięki zastosowaniu zaokrąglonych narożników na wyświetlaczu, przekątna ekranu pokrywy wynosi 6,45 cala, mierząc według standardowego prostokąta (rzeczywisty obszar roboczy jest nieco mniejszy).

20 Dane z laboratoriów HONOR.

21 Dzięki zastosowaniu zaokrąglonych narożników na wyświetlaczu, długość przekątnej głównego ekranu wynosi 7,9 cala, mierząc według standardowego prostokąta (rzeczywisty obszar roboczy jest nieco mniejszy).

22 Przednia kamera ma rozdzielczość 16MP. Kamery są dostępne zarówno na ekranie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Liczba pikseli może się różnić w zależności od trybu fotografowania. Należy uwzględnić rzeczywiste sytuacje.

23 Qualcomm i Snapdragon są znakami towarowymi firmy Qualcomm Incorporated, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

24 Dostępność kolorów może się różnić w zależności od regionu.

25 Dostępność kolorów może się różnić w zależności od regionu.

26 Dostępność kolorów może się różnić w zależności od regionu.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2010080/MWC_KV_ID_3db63fc0b559.jpg

