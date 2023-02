HONOR anuncia el lanzamiento internacional de la serie HONOR Magic5 y HONOR Magic Vs en el MWC 2023

La marca de tecnología presenta a nivel mundial sus últimas novedades con un enfoque centrado en las personas para ofrecer soluciones tecnológicas intuitivas que mejoren la vida diaria de todo el mundo

HONOR Magic Vs es el primer teléfono plegable de la marca en el mercado internacional

HONOR Magic5 Pro se ha hecho con el primer puesto en la clasificación global de cámaras de DXOMARK

BARCELONA, España, 28 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Hoy, la marca internacional de tecnología HONOR ha presentado "Tech to Inspire", su nuevo enfoque centrado en las personas, en el Mobile World Congress 2023. Durante el evento, HONOR anunció la estrategia de su buque insignia en el mercado mundial, y también anunció la disponibilidad mundial de la serie HONOR Magic5 y HONOR Magic Vs, últimas incorporaciones a la popular línea de la serie HONOR Magic, centrada en ofrecer una verdadera experiencia a los usuarios de todo el mundo.

Durante la keynote europea que ha tenido lugar en Barcelona, HONOR ha presentado el último miembro de la familia HONOR Magic Series, el modelo HONOR Magic5 Lite. Un dispositivo que ha sido galardonado recientemente por DXOMARK como el Smartphone número 1 del mundo en rendimiento de batería, lo que reafirma la posición de la serie HONOR Magic como líder en calidad, rendimiento e innovación en la industria de los smartphones.

Un merecido galardón que la marca puso a prueba a través de un reto social de 2 días de batería, en el que influencers de toda Europa pudieron recorrer la ciudad y realizar exigentes tareas de agotamiento de batería durante 48h sin necesidad de una sola carga. En el caso de España, Enrique Alex, creador de contenidos y Youtuber de viajes participó en este reto.

Además, la compañía ha dado un paso más hacia la sostenibilidad anunciando que une fuerzas con Re-Commerce para reciclar smartphones de segunda mano. Esta colaboración no sólo ayudará a proteger el medio ambiente, sino que también reducirá significativamente las emisiones de CO2, convirtiendo a HONOR en un actor importante de la tecnología responsable.

"HONOR tiene el firme propósito de atender las necesidades reales de los clientes. Por eso, al trabajar en la innovación de los productos, adoptamos un enfoque centrado en las personas para ofrecer soluciones tecnológicas intuitivas que mejoren la vida diaria de todo el mundo", afirmó George Zhao, CEO de HONOR Device Co, Ltd. "HONOR Magic5 Pro, nuestro último dispositivo insignia, y HONOR Magic Vs, el primer teléfono plegable que lanzamos al mercado internacional, marcan nuevos puntos de referencia en todos los aspectos de la experiencia como usuario de un smartphone, en consonancia con nuestra visión de ofrecer una vida más inteligente a todo el mundo".

Presentación del nuevo HONOR Magic5 Pro

Cargado de un buen número de notables mejoras, HONOR Magic5 Pro presenta innovaciones impresionantes en cuanto a diseño, visualización, fotografía y rendimiento, con lo que supera ya a varios referentes del sector y brinda la mejor experiencia de usuario de su categoría.

La nueva estética Star Wheel con curva Gaudí

Adhiriéndose al diseño icónico de Eye of Muse, HONOR Magic5 Pro evoluciona el concepto, rediseñando e introduciendo el sistema de triple cámara Star Wheel.

En homenaje a Antonio Gaudí, HONOR Magic5 Pro presenta la simetría de dos biseles curvos ultradelgados a ambos lados y un sistema de triple cámara, el elemento protagonista de la parte posterior, fusionando el concepto de curvas que encontramos en los paisajes naturales y la arquitectura moderna en el diseño de este dispositivo vanguardista que luce una armoniosa combinación de arte y tecnología.

Una pantalla premium debuta en lo más alto de la clasificación DXOMARK

Con una pantalla curva flotante única[1] tipo LTPO de 6,81 pulgadas, HONOR Magic5 Pro garantiza una experiencia visual inmersiva para los usuarios que utilizan el dispositivo para navegar, jugar o leer. Dotado de una novedosa tecnología de mejora de la luminosidad de la pantalla, la serie HONOR Magic5 ofrece niveles de brillo de hasta 1800 nits[2], lo que garantiza una buena visualización incluso con luz solar muy brillante. Gracias a la doble calibración de la luz para un brillo típico de 120 nits en interiores y de 800 nits en exteriores, HONOR Magic5 Pro proporciona la mejor precisión cromática del sector.

Además, HONOR Magic5 Pro también presenta un discreto chip en la pantalla[3] para mejorar la calidad visual de las imágenes en movimiento. Además de ofrecer un efecto de alto rango dinámico (HDR) siempre activo para mejorar la claridad de vídeo, el chip integrado proporciona una mayor frecuencia de imagen, con menos consumo de energía y una experiencia de juego más larga y mejor. Certificado con HDR10+ e IMAX Enhanced, HONOR Magic5 Pro logra que los usuarios disfruten de vídeos y películas con una calidad de imagen optimizada.

Cuidado ocular sin precedentes

HONOR Magic5 Pro minimiza el cansancio ocular de los usuarios gracias a sus bajas emisiones de luz azul, conforme a la certificación TÜV Rheinland[4], y presenta una atenuación dinámica que imita la luz natural para aliviar la fatiga ocular. Otras funciones innovadoras concebidas para cuidar la vista incluyen la pantalla nocturna circadiana, que busca mejorar la calidad del sueño, y una pantalla LTPO, la primera de la industria, con una tecnología de atenuación [5] con modulación por ancho de pulsos (PWM) de 2160 Hz que minimiza el parpadeo de la pantalla, perfecto para quienes pasan muchas horas mirando su smartphone.

En esta línea, HONOR Magic5 Pro obtuvo un excelente rendimiento general de la pantalla, alcanzando el primer puesto de la clasificación de pantallas de smartphones de DXOMARK con una puntuación máxima de 151.

En el pódium de DXOMARK por un sistema de cámaras inigualable

HONOR Magic5 Pro también se ha hecho con el primer puesto en la clasificación global de cámaras de DXOMARK con una puntuación de 152, lo que lo convierte en el smartphone con mejor puntuación en cámaras probado hasta la fecha. Y es que este modelo ofrece una experiencia de fotografía excepcional al contar con una potente combinación de tres cámaras principales que incluye una cámara gran angular de 50 MP, una cámara ultra gran angular de 50 MP y una cámara con teleobjetivo de 50 MP[6]. Con un sensor de mayor tamaño que permite captar mejor la luz, el sistema de cámaras siempre toma fotos muy detalladas, independientemente de las condiciones de luz. También cuenta con fotografía computacional ultra fusión, un algoritmo de fotografía computacional que complementa al sistema de cámaras y mejora notablemente la nitidez de las imágenes con un zoom de 3,5x-100x, lo que diferencia a este dispositivo de otros smartphones del mercado.

Dotado del nuevo procesador de imágenes HONOR Image Engine, HONOR Magic5 Pro estrena el flamante algoritmo de capturas al milisegundo Falcon, con el que los usuarios pueden captar escenas complicadas con sorprendente facilidad y nitidez. Los usuarios también pueden hacer grabaciones o tomar fotos de escenas con poca luz de forma nítida y rápida gracias a las potentes funciones de captura nocturna. Por otro lado, la serie HONOR Magic5 presenta la función de captura con detección de movimiento por IA [7], que es capaz de identificar automáticamente el punto más alto de un salto y captar el fotograma en definición ultra alta. Para poner a prueba esta tecnología HONOR ha colaborado con GUINNESS WORLD RECORDS TM para captar un intento de batir el récord mundial oficial del mate entre las piernas más alto del mundo.

Para que los creadores de contenido hagan grabaciones dignas de cine, la serie HONOR Magic5 presenta IMAX Enhanced Movie Master, que permite a los usuarios grabar y editar vídeos increíbles con su smartphone.

Mayor privacidad y seguridad para una protección integral

HONOR Magic5 Pro presenta un sistema de seguridad dual TEE (entorno de ejecución seguro), desarrollado junto con Qualcomm, que protege los datos de los usuarios en el hardware. Dotada de un discreto chip de seguridad, la serie HONOR Magic5 ofrece máxima seguridad para contraseñas y datos biométricos, por ejemplo, datos de reconocimiento facial y huellas dactilares.

Con unas notables mejoras de AI Privacy Call 2.0[8], la innovadora solución de HONOR a la filtración de sonido, HONOR Magic5 Pro introduce una tecnología de control de sonido direccional pionera en el sector que genera ondas sonoras opuestas para evitar la filtración de sonido y tener conversaciones telefónicas privadas. Con una mejora integral[9] del volumen de la llamada para disfrutar de una comunicación más nítida, AI Privacy Call 2.0 garantiza que incluso si el usuario está en un sitio tranquilo pero rodeado de gente, como puede ser un ascensor, las personas que lo rodean no oirán la voz de su interlocutor.

Rendimiento estrella de la mano de una tecnología puntera

Equipado con la última plataforma móvil Snapdragon® 8 Gen 2 , HONOR Magic5 Pro ofrece un rendimiento sin igual que brinda mejor productividad y entretenimiento en todo momento. Con la primera arquitectura de antena Wi-Fi y Bluetooth independiente de la industria, HONOR Magic5 Pro mejora el rendimiento del Wi-Fi en un 200 %[10] y reduce su latencia en un 30 %[11] en comparación con el tradicional diseño de antena del sector, lo que da a los usuarios máxima flexibilidad y movilidad para trabajar y jugar.

Compatible con el cargador HONOR SuperCharge, con carga por cable de 66 W e inalámbrica de 50 W[12], HONOR Magic5 Pro cuenta con súper batería de 5100 mAh[13] para ofrecer un día completo de uso ininterrumpido.

HONOR Magic5 Pro incorpora el reciente MagicOS 7.1, basado en Android 13, y ofrece un abanico de funciones inteligentes, tales como MagicRing para la colaboración entre múltiples dispositivos y Magic Text para el reconocimiento inteligente de texto, lo que ayuda a los usuarios a seguir mejorando su productividad.

HONOR Magic5 Lite: La potencia de larga duración

Como última incorporación a la gama Magic Series de HONOR, HONOR Magic5 Lite viene con diferentes mejoras que incluyen una pantalla curva OLED de 6,67 pulgadas con una impresionante relación pantalla-cuerpo del 93% y una resolución de 2400x1080 píxeles, tecnología de hardware de baja luz azul y una gran batería de 5100mAh que soporta hasta 3 días de uso diario moderado y hasta 2 días de uso intenso (probado por DXOMARK). Está impulsado por la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 695 5G y funciona con la última versión de Android12 basada en Magic UI 6.1, que ofrece productividad y entretenimiento sin interrupciones. Con su diseño delgado, su gran batería y su excepcional pantalla, HONOR Magic5 Lite es una gran elección para la generación actual, siempre activa, que exige una experiencia de smartphone de alta calidad a un precio asequible.

HONOR Magic Vs, primer plegable de la marca fuera de China

HONOR Magic Vs es el primer dispositivo plegable de HONOR en estrenarse fuera de China. Es excepcional en cuanto a diseño, visualización y mejoras del rendimiento, y lleva la experiencia de un smartphone plegable a otro nivel. Se trata del compañero perfecto para los que dependen del teléfono tanto para trabajar como para entretenerse.

Lo robusto se funde con lo portátil: presentación de un diseño de bisagra rompedor

HONOR Magic Vs es increíblemente delgado y ligero: tiene un grosor de tan solo 12,9 mm[14] cuando está plegado y pesa 267 g[15]. A pesar de su diseño compacto, HONOR Magic Vs incluye una batería de 5000 mAh[16], lo que se traduce en la mayor capacidad de batería disponible a día de hoy entre los smartphones plegables de menos de 270 g.

Un elemento que ayuda a que HONOR Magic Vs pese tan poco es una revolucionaria bisagra ultraligera y sin engranajes, cuidadosamente creada con una tecnología de fundición de una sola pieza que reduce el número de componentes estructurales del mecanismo de la bisagra de 92 en la generación anterior a tan solo 4[17]. De gran durabilidad, la bisagra soporta que el dispositivo se abra y cierre hasta 400 000 veces[18], según los ensayos de TÜV Rheinland, lo que equivale a más de diez años de uso suponiendo que el dispositivo se cierre 100 veces al día, lo que marca un nuevo punto de referencia en el diseño de teléfonos móviles plegables.

Gracias a la elegante estructura de la bisagra, HONOR Magic Vs se pliega de forma hermética, sin dejar espacios, y presenta una pantalla prácticamente plana cuando está abierto, una característica que otros dispositivos plegables del mercado no ofrecen.

Pantalla dual que ofrece una experiencia de visualización excepcional

Para ayudar a impulsar la productividad al máximo, HONOR Magic Vs presenta una intuitiva pantalla externa de 6,45 pulgadas [19] con una relación de aspecto de 21:9 y una relación pantalla-cuerpo del 90 %[20]. Al abrirse, HONOR Magic Vs ofrece una experiencia similar a la de una tablet, con una pantalla interna extra ancha de 7,9 pulgadas[21], ideal para que los usuarios hagan varias tareas a la vez y vean contenido con facilidad.

Repleto de soluciones profesionales para cuidar la vista, HONOR Magic Vs presenta atenuación dinámica, pantalla nocturna circadiana y atenuación con modulación por ancho de pulsos (PWM) de 1920 Hz, la mayor frecuencia jamás alcanzada en el mercado de smartphones plegables, para reducir la fatiga y el cansancio ocular ocasionados por el uso de pantallas.

Mejores configuraciones para una experiencia de usuario excepcional

HONOR Magic Vs cuenta con un impresionante sistema de tres cámaras que incluye una cámara principal IMX800 de 54 MP, una cámara principal macro ultra gran angular de 50 MP y una cámara con zoom óptico 3X de 8 MP, para ofrecer una experiencia fotográfica excepcional en cualquier escenario[22].

Equipado con la plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1[23], HONOR Magic Vs mejora el rendimiento y la eficiencia energética, lo que conduce a una experiencia de usuario más rápida y ágil. Con los motores Turbo X de HONOR, busca brindarle una mayor duración de la batería y una experiencia más fluida.

HONOR Magic Vs funciona con el último HONOR MagicOS 7.1, basado en Android 13. Aparte de HONOR Connect para la colaboración entre múltiples dispositivos y Magic Text para el reconocimiento inteligente de texto, este gran dispositivo plegable incluye la función de multiventana inteligente y APP Extender para facilitar la realización de varias tareas a la vez entre aplicaciones o dentro de la misma aplicación, respectivamente, lo que ayuda a los usuarios a ahorrar tiempo.

Color, precio y disponibilidad

HONOR Magic5 Pro estará disponible en los colores Black y Meadow Green[24]. El dispositivo saldrá a la venta en España a partir de Mayo. El precio inicial de HONOR Magic5 Pro será de 1199 € para la versión de 12G+512GB.

Disponible en Cyan y Black[25], el precio del HONOR Magic Vs es de 1599 € para la versión de 12G+512GB.

Más información en la tienda online de HONOR: https://www.hihonor.com/es/

Acerca de HONOR

HONOR es un proveedor global líder de dispositivos inteligentes que opera en España desde 2021. Nuestro compromiso es desarrollar un ecosistema de productos inteligentes de primer nivel en todos los escenarios y todos los canales, para todas las personas. Con una estrategia basada en tres pilares fundamentales - innovación, calidad y servicio - HONOR concibe la tecnología como herramienta que permite a las personas revelar el talento que llevan dentro y convertirse en la mejor versión de ellas mismas para lograr sus objetivos y mejorar su vida.

También, pude visitar la página web www.hihonor.com

Honor en redes sociales

Instagram - @honor_es

Twitter - @Honor_ES

Facebook - @HonorEs

TikTok - @honor_es

Telegram - honor_es_grupo

1Solo disponible en la versión Pro. La versión estándar incluye una pantalla OLED de 6,73 pulgadas. Con un diseño de pantalla de esquinas redondeadas, la longitud diagonal de la pantalla es de 6,81 pulgadas cuando se mide como un rectángulo estándar (el campo de visión real es ligeramente menor).

2 Solo disponible en la versión Pro. La versión estándar tiene un nivel de brillo máximo de 1600 nits.

3 Solo disponible en la versión Pro.

4 La pantalla ha superado la certificación TÜV Rheinland de baja luz azul. Este producto no está destinado al uso médico y no tiene funciones terapéuticas.

5La pantalla incluye una atenuación PWM de alta frecuencia de hasta 2160 Hz, que actúa en entornos con poco brillo. Tenga en cuenta la experiencia real. El teléfono no es un *equipo médico y no está diseñado para tratamientos.

6Combinación de cámaras solo disponible en la versión Pro. La versión estándar está equipada con una cámara principal gran angular de 54 MP, una cámara ultra gran angular de 50 MP y una cámara con teleobjetivo de 32 MP. Los píxeles de las fotos y los vídeos pueden variar según los modos. Tenga en cuenta la situación real.

7La función de captura con detección de movimiento por IA incluye un inteligente obturador de gran velocidad que capta rápidamente los fantásticos momentos en los que la gente sonríe, salta, corre, etc., o los movimientos de gatos y perros. El efecto real puede variar según los escenarios.

8AI Privacy Call surte efecto cuando hay un volumen de 8 bares o menos. Esta función reduce la filtración de sonido, pero no está totalmente insonorizada, sino que la sensación de filtración de sonido guarda relación con el nivel de ruido que haya en el entorno. Tenga en cuenta su experiencia real.

9Datos de los laboratorios HONOR comparados con la generación anterior.

10Datos de los laboratorios HONOR

11Datos de los laboratorios HONOR

12Carga inalámbrica de 50 W con el cargador HONOR SuperCharge solo disponible en la versión Pro. La potencia de carga por cable máxima admitida es de 66 W con el cable y el cargador HONOR SuperCharge original. Y la potencia de carga inalámbrica máxima es de 50 W, con un adaptador de carga de 50 W. Los datos reales pueden variar debido a diferencias entre los productos individuales, las versiones de software, las condiciones de aplicación y los factores ambientales. El cargador inalámbrico se compra por separado.

13Valor típico. La capacidad nominal de la batería no extraíble es de 5000 mAh.

14HONOR Magic Vs tiene un grosor de 12,9 mm (pantalla plegada) y 6,1 mm (pantalla desplegada). El tamaño del producto puede variar según su configuración, proceso de fabricación y métodos de medición. Los datos de las especificaciones se ofrecen solo a modo de referencia.

15Datos de los laboratorios HONOR La versión más ligera pesa 261 gramos y viene con una parte trasera de cuero vegano. El peso total incluye la batería. El peso real puede variar según la configuración del producto, el proceso de fabricación y los métodos de medición.

16Capacidad típica. La capacidad nominal es de 4900 mAh.

17Datos de los laboratorios HONOR comparados con el HONOR Magic V.

18Datos de los laboratorios HONOR

19Con un diseño de pantalla de esquinas redondeadas, la longitud diagonal de la pantalla exterior es de 6,45 pulgadas cuando se mide como un rectángulo estándar (el campo visual real es ligeramente menor).

20Datos de los laboratorios HONOR

21Con un diseño de pantalla de esquinas redondeadas, la longitud diagonal de la pantalla principal es de 7,9 pulgadas cuando se mide como un rectángulo estándar (el campo visual real es ligeramente menor).

22La cámara frontal tiene 16 MP. Cámaras disponibles en la pantalla interior y en la exterior. Los píxeles pueden variar con los diferentes modos de fotografía. Tenga en cuenta las situaciones reales.

23Qualcomm y Snapdragon son marcas de Qualcomm Incorporated, con registro en Estados Unidos y otros países.

24La disponibilidad de las opciones de color puede variar según el mercado.

25La disponibilidad de las opciones de color puede variar según el mercado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2010080/MWC_KV_ID_3db63fc0b559.jpg

SOURCE HONOR