IDC MarketScape 2024 : Comarch nommé leader de la facturation électronique conforme aux normes européenne

CRACOVIE, Pologne, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Comarch a été nommé leader dans l'IDC MarketScape 2024 : évaluation des fournisseurs de services de facturation électronique conformes aux normes européennes.

Selon le rapport, « La solution Comarch fonctionne comme un pôle de facturation électronique, rassemblant de nombreux systèmes en un seul service, ce qui permet une approche holistique. Grâce à son propre réseau B2B et à ses offres d'automatisation des comptes fournisseurs et des comptes clients, Comarch fournit des capacités de transmission, de validation, d'enrichissement, de suivi et d'archivage des données sécurisées et fiables, garantissant la conformité de la facturation électronique dans plus de 60 pays ». Le rapport IDC MarketScape évalue divers fournisseurs sur la base de leurs capacités et de leurs méthodes pour répondre aux exigences complexes en matière de conformité.

« Nous sommes ravis que Comarch ait été nommé leader de la facturation électronique conforme à la législation européenne par IDC MarketScape. Il s'agit selon nous d'une preuve de l'excellence continue de Comarch, qui vient renforcer notre position de leader dans la fourniture de solutions de facturation électronique en Europe », a déclaré Adam Beldzik, directeur du sous-secteur de la facturation électronique chez Comarch.

La plateforme de facturation électronique de Comarch est une solution constamment mise à jour conçue pour faciliter les opérations quotidiennes de facturation dans plusieurs pays. Elle reste adaptable aux modifications de la législation, ce qui garantit une utilisabilité continue. La facturation électronique de Comarch rationalise le traitement des factures reçues sous différents formats, en s'appuyant sur de multiples sources d'entrée.

L'expérience de Comarch en matière de saisie de données multicanal et de traitement avancé des documents permet un échange efficace de factures dans le respect de la législation. Elle offre une intégration flexible de tout point à tout point, l'enrichissement des données, des portails pour les fournisseurs ou les clients, et l'archivage électronique, l'établissement de rapports électroniques et le transport électronique conformes. La solution peut être adaptée aux besoins du client en étendant les capacités de la plateforme gouvernementale avec des fonctionnalités supplémentaires (autofacturation, paiements, pièces jointes, rapports).

À propos de l'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. L'étude utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de technologie sont comparés de manière pertinente. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation exhaustive des forces et faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

