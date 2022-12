Infinix выпускает смартфон ZERO 5G 2023 с улучшенной производительностью и объемом памяти

Компания Infinix впервые представляет новый смартфон 5G ZERO для эффективной связи нового поколения и с существенным увеличением памяти всего за 239 долларов.

ШАНХАЙ, 1 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Infinix сегодня объявила о выпуске смартфона ZERO 5G 2023 с улучшенной производительностью и повышенным объемом памяти. Новый смартфон лидирует в своем ценовом сегменте с чипсетом MediaTek Dimensity 1080 Power Monster и достаточным объемом памяти 256 ГБ и ОЗУ до 13 ГБ, обеспечивая бесперебойность работы или игрового процесса.

«Infinix открывает новые преимущества смартфонов, предлагая революционные возможности с расширенными функциями, крайне необходимыми потребителям, по доступной цене, — заявил старший директор по продукции компании Infinix Манфред Хон (Manfred Hong). — Новая модель ZERO 5G 2023 с улучшенной производительностью, повышенным объемом памяти, эффективным временем работы аккумулятора, прекрасным изогнутым дизайном, плавной работой экрана и камерами высокого разрешения, дает ее покупателям огромные возможности».

Почувствуйте скорости будущего

ZERO 5G 2023 открывает пользователям новые горизонты в плане скорости и производительности в качестве одного из первых на рынке телефонов, использующих 6-нм чипсеты MediaTek Dimensity 1080 5G. Восьмиядерный ЦП Dimensity 1080 оснащен двумя процессорами Arm Cortex-A78 частотой до 2,6 ГГц, что обеспечивает исключительную производительность, быстрое реагирование приложений и более удобное игровое взаимодействие. Этот смартфон, общая производительность которого повышена на 10%, а скорость ЦП на 8% по сравнению с его предшественником [1], обеспечивает революционные обновления и повышенную надежность функций, наиболее важных для пользователя. Будь то загрузка файлов, просмотр, трансляция или игра, новая модель эффективно справляется с этими скоростями. Это достигается за счет интеллектуального распределения сетей и режима Clever 5G, который автоматически поддерживает пониженное энергопотребление за счет подключения к соседним сетям 4G и Wi-Fi для увеличения пропускной способности сети.

ZERO 5G 2023 обеспечивает большой объем оперативной памяти до 13 ГБ (8 ГБ плюс 5 ГБ расширенной оперативной памяти) и интеграцию оперативной памяти RAM в ROM, что повышает скорость обработки данных и увеличивает производительность. Такое сочетание обеспечивает максимально возможный объем памяти по доступной цене.

Передовой дизайн экрана — интеллектуальное погружение

ZERO 5G 2023 оснащен большим иммерсивным экраном размером 6,78 дюймов с высоким разрешением FHD и улучшенной цветопередачей с максимальной яркостью 500 нитов. Частота дискретизации 240 Гц и супербыстрая частота обновления 120 Гц позволяют создавать динамические визуальные изображения за счет интеллектуального переключения на основе уникальных сценариев, идеально подходящих для интенсивного игрового процесса. Пользователи могут выбрать различные режимы частоты обновления экрана (60 Гц, 120 Гц или автоматическое переключение частоты обновления), переходя от увеличения к просмотру с исключительной плавностью. Пользователи могут снизить энергопотребление экрана за счет переключения режимов частоты обновления в зависимости от вида деятельности, что обеспечивает продление времени работы аккумулятора. В режиме автоматического переключения частоты обновления смартфон интеллектуально переключает частоту обновления в зависимости от того, что делает пользователь: просматривает что-то в Интернете или увеличивает любимые фотографии.

ZERO 5G 2023 с дизайном Uni-Curve представляет собой исключительно привлекательный и очень удобный смартфон с приятной графикой. Классический дизайн Uni-Curve сочетается с дизайном предыдущего поколения ZERO 5G, подчеркивая классическую направленность новых устройств. Дизайнерская команда Infinix брала вдохновение в обтекаемых изгибах модели G2, подобных контурам элитных спортивных автомобилей. Элегантность чистого гладкого корпуса и геометрических линий сочетается с рациональностью технологий, воплощенной в виде уникальных изгибов.

Запечатлевая лучшие моменты жизни

Компания Infinix оснастила ZERO 5G 2023 50-мегапиксельной камерой с искусственным интеллектом, 2-мегапиксельной камерой глубины и 2-мегапиксельной микро-камерой. Кроме того, функции улучшения цвета обеспечивают яркие высококачественные фотографии при съемке как пейзажей или зданий, так и портретов. Снимки при слабом освещении не представляют проблем для ZERO 5G 2023 благодаря суперночному режиму и функциям ночного фильтра для получения изображений с резкостью, сохраняющей детали в ночное время, с фильтрами на любой случай. Помимо фотографий, смартфон также предлагает видеорежим, облегчающий процесс редактирования видео и повышающий его эффективность, что позволяет пользователям создавать фильмы профессионального уровня на собственной ладони. Благодаря функции автоматического обнаружения сцены модель ZERO 5G 2023 автоматически генерирует более насыщенные цвета для съемки портретов и ландшафтов с повышенной цветопередачей и яркостью. В модели ZERO 5G 2023 применяется технология замедления движения 960 кадров в секунду для замедления на профессиональном уровне и выполнения более интересной видеосъемки. Пользователи могут превращать пасмурный день в голубое небо всего несколькими щелчками с помощью функции редактирования неба ZERO 5G 2023 Sky Remap.

Дополнительные ключевые характеристики

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч: аккумулятор емкостью 5000 МмА·ч с безопасной технологией быстрой зарядки 33 Вт обеспечивает пользователям заряд в течение целого дня.

аккумулятор емкостью 5000 МмА·ч с безопасной технологией быстрой зарядки 33 Вт обеспечивает пользователям заряд в течение целого дня. XOS 12: ZERO 5G 2023 демонстрирует принципиально новый пользовательский интерфейс, позволяющий сделать воображение реальностью за счет сочетания смелого дизайна и простоты использования.

ZERO 5G 2023 демонстрирует принципиально новый пользовательский интерфейс, позволяющий сделать воображение реальностью за счет сочетания смелого дизайна и простоты использования. Erdal Engine 3.0: для интеллектуального распределения сетей модель ZERO 5G 2023 использует интеллектуальную систему Erdal Engine 3.0, распределяя приоритеты активных приложений при слабом сигнале и сокращая перегруженность при ограниченных сетевых настройках.

для интеллектуального распределения сетей модель ZERO 5G 2023 использует интеллектуальную систему Erdal Engine 3.0, распределяя приоритеты активных приложений при слабом сигнале и сокращая перегруженность при ограниченных сетевых настройках. Сертифицированный звук Hi-Res: исключительное качество звучания, подтвержденное профессиональным сертификатом Hi-Res соответствия модели ZERO 5G 2023 всем необходимым параметрам работы динамиков и наушников.

исключительное качество звучания, подтвержденное профессиональным сертификатом Hi-Res соответствия модели ZERO 5G 2023 всем необходимым параметрам работы динамиков и наушников. Галерея с искусственным интеллектом: новая версия галереи с искусственным интеллектом полностью регулируется за счет оптимизации опыта и обновления алгоритмов изображения.

Цены и наличие

ZERO 5G 2023 обойдется примерно в 239 долларов и будет доступен в расцветках Жемчужно-белый, Оранжевый коралл и Подводный черный. Цены и наличие ZERO 5G 2023 зависят от региона.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу: https://www.infinixmobility.com/smartphone/zero-5g-2023

Информация о компании Infinix:

Infinix Mobility — это стремительно развивающийся технологический бренд, специализирующийся на разработке, изготовлении и реализации увеличивающегося ассортимента «умных» устройств для мирового рынка под брендом Infinix, основанным в 2013 году. Ориентируясь на сегодняшнюю молодежь и предлагая ей передовые технологии, компания Infinix создает модные, мощные и выгодные по цене «умные» устройства, которые выводят новейшие технологии на рынок и делают их доступными для пользователей по всему миру в то время, когда они нуждаются в них, и по подходящей цене.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.infinixmobility.com/

[1] Все данные являются теоретическими значениями, полученными внутренними лабораториями Infinix в ходе испытаний, проведенных при определенных условиях. Фактические данные могут отличаться в зависимости от конкретных изделий, версий программного обеспечения, условий применения и факторов окружающей среды.

