Infinix uvádza na trh smartfón ZERO 5G 2023 so silnými vylepšeniami výkonu a úložiska

Infinix predstavuje nový smartfón 5G ZERO so silnými zážitkami novej generácie a obrovským rozšírením úložiska len za 2 39 USD.

ŠANGHAJ, 1. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Infinix dnes predstavila smartfón ZERO 5G 2023 so silnými vylepšeniami výkonu a obrovskou kapacitou úložiska. Nový smartfón vedie vo svojom cenovom segmente vďaka čipovej zostave MediaTek Dimensity 1080 5G Power Monster a veľkému úložisku s kapacitou 256 GB a až 13 GB RAM pre nerušené používanie a herné zážitky.

Infinix ZERO 5G 2023 Infinix ZERO 5G 2023

„Spoločnosť Infinix prináša do smartfónov novú hodnotu, ktorá zahŕňa prelomové zážitky s vylepšenými funkciami, ktoré spotrebitelia najviac potrebujú, a to všetko za dostupnú cenu," povedal Manfred Hong, hlavný produktový riaditeľ spoločnosti Infinix. „Nový model ZERO 5G 2023 s pôsobivým výkonom a kapacitami úložiska, efektívnou výdržou batérie, krásnym zakriveným dizajnom, plynulým zobrazením a fotoaparátmi s mimoriadnym rozlíšením dáva spotrebiteľom do rúk výkon."

Zažite rýchlosť budúcnosti

Model ZERO 5G 2023 umožňuje používateľom zažiť nové obzory, pokiaľ ide o rýchlosti a výkon, ako jeden z prvých telefónov na trhu, ktorý využíva 6nm 5G čipovú zostavu MediaTek Dimensity 1080. Osemjadrový procesor Dimensity 1080 obsahuje dva procesory Arm Cortex-A78 so synchronizáciou až 2,6 GHz pre výnimočný výkon, rýchlu odozvu aplikácií a plynulejší herný zážitok. Tento smartfón sa môže pochváliť 10 % zvýšením celkového výkonu a 8 % zvýšením výkonu procesora v porovnaní so svojím predchodcom [1] a poskytuje prelomové aktualizácie a zvýšenú spoľahlivosť funkcií, ktoré sú pre používateľa najdôležitejšie. Či už ide o sťahovanie súborov, prehliadanie, streamovanie alebo hranie hier, rýchlosť je vyššia. Dosahuje sa to vďaka inteligentnému prideľovaniu siete a režimu Clever 5G, ktorý automaticky udržiava nižšiu spotrebu energie agregáciou s okolitými sieťami 4G a Wi-Fi na zväčšenie šírky pásma siete.

ZERO 5G 2023 poskytuje dostatočné úložisko s až 13 GB RAM (8 GB plus 5 GB rozšírená pamäť RAM) a integráciu RAM do ROM, čo zvyšuje rýchlosť spracovania a zrýchľuje výkon. Táto kombinácia ponúka maximálny možný úložný priestor za prijateľnú cenu.

Špičkový dizajn displeja – inteligentný pohlcujúci zážitok

Model ZERO 5G 2023 je vybavený obrovským 6,78" FHD pohlcujúcim displejom s výrazným vylepšením farieb a maximálnym jasom 500 nitov. Vzorkovacia frekvencia 240 Hz a mimoriadne plynulá obnovovacia frekvencia 120 Hz spoločne vytvárajú dynamický obraz inteligentným prepínaním na základe jedinečných scenárov, čo je ideálne pre hranie náročných hier. Používatelia môžu využívať rôzne možnosti obnovovacej frekvencie obrazovky (60 Hz, 120 Hz a režim automatického prepínania obnovovacej frekvencie) a mimoriadne plynulo prepínať medzi zväčšovaním a prehliadaním. Používatelia môžu znížiť spotrebu energie obrazovky prepínaním medzi možnosťami obnovovacej frekvencie podľa činnosti, na ktorú sa zameriavajú, čo umožňuje dlhšiu výdrž batérie. Režim automatického prepínania obnovovacej frekvencie dokončí túto činnosť za používateľa, takže či už surfuje na internete, alebo si zväčšuje svoje obľúbené fotografie, smartfón inteligentne prepína medzi obnovovacími frekvenciami tak, aby vyhovovali každej činnosti.

Vyvážený dizajn Uni-Curve robí z modelu ZERO 5G 2023 atraktívny smartfón s plynulou grafikou pre dokonalý zážitok. Klasický dizajn Uni-Curve je inšpirovaný predchádzajúcou generáciou ZERO 5G, čo zdôrazňuje, že nové zariadenia vzdávajú hold klasike. Dizajnérsky tím spoločnosti Infinix sa inšpiroval štandardmi plynulého zakrivenia G2, ktoré vychádzajú z luxusných športových vozidiel. Čistý, elegantný rám a geometrické línie dodávajú eleganciu a vďaka jedinečnému zakriveniu oživujú racionalitu technológie.

Zachytenie najväčších okamihov života

Spoločnosť Infinix vybavila model ZERO 5G 2023 50 MP fotoaparátom s umelou inteligenciou, 2 MP hĺbkovým fotoaparátom a 2 MP mikrofotoaparátom. Okrem toho funkcie vylepšenia farieb poskytujú energické fotografie vysokej kvality, či už používatelia fotografujú krajiny, budovy alebo portréty. Snímky pri slabom osvetlení nie sú pre ZERO 5G 2023 žiadnym problémom vďaka funkciám Super Night Mode a Night Filter pre ostré snímky so zachovaním detailov v noci a s filtrami pre každú príležitosť. Okrem statických záberov ponúka smartfón aj filmový režim, ktorý zjednodušuje a zefektívňuje úpravu videa, takže používatelia môžu vytvárať profesionálne filmové zábery na dlani. Vďaka funkcii automatickej detekcie scény fotoaparát ZERO 5G 2023 automaticky generuje plnšie farby na snímanie portrétov alebo krajiny s lepšími a sýtymi farbami. ZERO 5G 2023 využíva technológiu spomaleného pohybu s 960 snímkami za sekundu na dosiahnutie spomalenia na profesionálnej úrovni pre zaujímavé snímanie videa. Používatelia môžu zmeniť hmlistý deň na modrú oblohu len niekoľkými kliknutiami pomocou funkcie ZERO 5G 2023 Sky Remap.

Ďalšie kľúčové funkcie

Batéria s kapacitou 5000 mAh: Batéria s kapacitou 5000 mAh s 33 W bezpečnou technológiou rýchleho nabíjania umožňuje používateľom používať telefón počas celého dňa.

Batéria s kapacitou 5000 mAh s 33 W bezpečnou technológiou rýchleho nabíjania umožňuje používateľom používať telefón počas celého dňa. XOS 12: ZERO 5G 2023 predstavuje úplne nové používateľské rozhranie, ktoré zhmotňuje predstavivosť spojením odvážneho dizajnu s jednoduchosťou používania.

ZERO 5G 2023 predstavuje úplne nové používateľské rozhranie, ktoré zhmotňuje predstavivosť spojením odvážneho dizajnu s jednoduchosťou používania. Erdal Engine 3.0: ZERO 5G 2023 využíva inteligentné prideľovanie siete Erdal Engine 3.0 na prideľovanie aktívnych aplikácií do popredia v prostredí so slabým signálom, aby sa znížilo preťaženie v obmedzených sieťových nastaveniach.

ZERO 5G 2023 využíva inteligentné prideľovanie siete Erdal Engine 3.0 na prideľovanie aktívnych aplikácií do popredia v prostredí so slabým signálom, aby sa znížilo preťaženie v obmedzených sieťových nastaveniach. Zvuk s certifikátom Hi-Res: Výnimočný zvukový zážitok potvrdený profesionálnou certifikáciou Hi-Res, keďže ZERO 5G 2023 spĺňa špecifické parametre výkonu reproduktorov a slúchadiel.

Výnimočný zvukový zážitok potvrdený profesionálnou certifikáciou Hi-Res, keďže ZERO 5G 2023 spĺňa špecifické parametre výkonu reproduktorov a slúchadiel. Galéria s umelou inteligenciou: Nová verzia galérie s umelou inteligenciou je plne nastaviteľná s optimalizáciou skúseností a obnovením algoritmu obrazu.

Cena a dostupnosť

Telefón ZERO 5G 2023 stojí približne 239 dolárov a je k dispozícii v perleťovej bielej, koralovej oranžovej a podmorskej čiernej farbe. Ceny a dostupnosť modelu ZERO 5G 2023 sa budú líšiť v závislosti od regiónu.

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.infinixmobility.com/smartphone/zero-5g-2023

O spoločnosti Infinix:

Infinix Mobility je rýchlo sa rozvíjajúca technologická značka, ktorá navrhuje, vyrába a predáva rozširujúce sa portfólio inteligentných zariadení na celom svete pod značkou Infinix, ktorá bola založená v roku 2013. Spoločnosť Infinix, ktorá sa prvotriednou technológiou zameriava na dnešnú mládež, vytvára trendové, výkonné a cenovo dostupné inteligentné zariadenia, ktoré prinášajú používateľom na celom svete najnovšiu technológiu na trhu v čase, keď ju potrebujú, za cenu, za akú ju chcú.

Viac informácií nájdete na lokalite: http://www.infinixmobility.com/

[1] Všetky údaje sú teoretickými hodnotami získanými v interných laboratóriách spoločnosti Infinix prostredníctvom testov vykonaných za konkrétnych podmienok. Skutočné údaje sa môžu líšiť v dôsledku rozdielov v jednotlivých produktoch, verziách softvéru, podmienkach použitia a faktoroch prostredia.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1952027/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1952028/image_2.jpg

SOURCE INFINIX MOBILITY