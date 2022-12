Infinix lance le smartphone ZERO 5G 2023 avec de puissantes améliorations en matière de performances et de stockage

Infinix présente le nouveau smartphone 5G ZERO pour des expériences puissantes de nouvelle génération et des mises à niveau massives de stockage pour seulement 239 $.

SHANGHAI, 1e décembre 2022 /PRNewswire/ -- Infinix a annoncé aujourd'hui le smartphone ZERO 5G 2023 avec de puissantes améliorations des performances et des capacités de stockage importantes. Le nouveau smartphone est en tête dans son segment de prix avec un chipset MediaTek Dimensity 1080 5G Power Monster Processor et beaucoup de stockage avec 256 Go et jusqu'à 13 Go de RAM pour une utilisation et des expériences de jeu ininterrompues.

« Infinix apporte une nouvelle valeur aux smartphones en offrant des expériences inédites et des fonctions améliorées dont les consommateurs ont le plus besoin, le tout à un prix accessible », a déclaré Manfred Hong, directeur principal des produits chez Infinix. « Doté de performances et de capacités de stockage impressionnantes, d'une autonomie efficace, d'un magnifique design incurvé, d'un affichage fluide et de caméras ultra-résolues, le nouveau ZERO 5G 2023 place la puissance entre les mains des consommateurs. »

Découvrez les vitesses du futur

Le ZERO 5G 2023 permet aux utilisateurs de découvrir de nouveaux horizons en matière de vitesse et de performances, car il est l'un des premiers téléphones du marché à utiliser le chipset Dimensity 1080 5G 6 nm de MediaTek. Le processeur octa-core du Dimensity 1080 comprend deux processeurs Arm Cortex-A78 cadencés à 2,6 GHz pour des performances exceptionnelles, une réponse rapide de l'App et une expérience de jeu plus fluide. Avec une amélioration de 10 % des performances globales et de 8 % du processeur par rapport à son prédécesseur [1], ce smartphone offre des mises à jour révolutionnaires et une fiabilité accrue dans les fonctions les plus importantes pour l'utilisateur. Que ce soit pour le téléchargement de fichiers, la navigation, le streaming ou les jeux, les vitesses sont respectées avec une plus grande efficacité. Cela est possible grâce à son allocation intelligente du réseau et au mode 5G Clever, qui maintient automatiquement une consommation d'énergie plus faible en s'agrégeant aux réseaux 4G et Wi-Fi environnants pour augmenter la bande passante du réseau.

Le ZERO 5G 2023 offre une grande capacité de stockage avec une RAM allant jusqu'à 13 Go (8 Go plus 5 Go de RAM étendue) et une intégration de la RAM à la ROM, améliorant les vitesses de traitement et accélérant les performances. Cette combinaison offre le maximum de stockage possible à un prix abordable.

Design d'écran de pointe - Immersion intelligente

Le ZERO 5G 2023 intègre un écran immersif FHD massif de 6,78 pouces avec une amélioration audacieuse des couleurs et une luminosité maximale de 500 nits. Un taux d'échantillonnage de 240 Hz et un taux de rafraîchissement super fluide de 120 Hz s'associent pour créer des visuels dynamiques en basculant intelligemment sur la base de scénarios uniques, ce qui est parfait pour les jeux hardcore. Les utilisateurs peuvent profiter de différentes options de fréquence d'écran (60 Hz, 120 Hz et un mode de fréquence de rafraîchissement Auto-Switch), passant du zoom à la navigation avec une extrême fluidité. Les utilisateurs peuvent réduire la consommation d'énergie de leur écran en passant d'une option de fréquence de rafraîchissement à l'autre, en fonction de l'activité à laquelle ils se consacrent, ce qui permet de prolonger l'autonomie de la batterie. Le mode de changement automatique de la fréquence de rafraîchissement complète cette action pour l'utilisateur. Ainsi, qu'il surfe sur Internet ou qu'il fasse un zoom sur ses photos préférées, le smartphone passe intelligemment d'une fréquence de rafraîchissement à l'autre pour s'adapter à chaque action.

Équilibré avec son design Uni-Curve, le ZERO 5G 2023 est un smartphone qui attire l'attention avec des graphismes fluides pour une expérience ultime. Le design classique Uni-Curve est inspiré de la précédente génération ZERO 5G, soulignant l'ode des nouveaux appareils aux classiques. L'équipe design d'Infinix s'est inspirée des normes continues de la courbure G2 basées sur les voitures de sport de luxe. En ajoutant l'élégance au cadre pur et épuré et aux lignes géométriques, la rationalité de la technologie est mise en valeur par la courbure unique.

Capturer les plus grands moments de la vie

Infinix a équipé le ZERO 5G 2023 d'une caméra IA de 50 MP, d'une caméra de profondeur de 2 MP et d'une micro caméra de 2 MP. De plus, les fonctions d'amélioration des couleurs permettent d'obtenir des photos éclatantes de haute qualité, que les utilisateurs photographient des paysages, des bâtiments ou des portraits. Les prises de vue en basse lumière ne posent aucun problème au ZERO 5G 2023 grâce aux fonctions Super Night Mode et Night Filter pour des images nettes préservant les détails dans la nuit, avec des filtres pour chaque occasion. En plus des photos, le smartphone propose également un mode film qui simplifie et rend plus efficace le montage vidéo afin que les utilisateurs puissent créer des films de qualité professionnelle dans le creux de leur main. Grâce aux fonctions de détection automatique de scène, le ZERO 5G 2023 génère automatiquement des couleurs plus intenses pour réaliser des portraits ou des paysages aux couleurs et à l'éclat améliorés. Le ZERO 5G 2023 utilise la technologie de ralenti à 960 ips pour obtenir des ralentissements de niveau professionnel pour des captures vidéo intéressantes. Les utilisateurs peuvent transformer une journée brumeuse en un ciel bleu en quelques clics grâce à la fonctionnalité d'édition Sky Remap du ZERO 5G 2023.

Caractéristiques principales supplémentaires

Batterie de 5 000 mAh : Une batterie de 5 000 mAh avec la technologie de charge rapide sécurisée de 33 W permet aux utilisateurs de rester alimentés tout au long de la journée.

Une batterie de 5 000 mAh avec la technologie de charge rapide sécurisée de 33 W permet aux utilisateurs de rester alimentés tout au long de la journée. XOS 12 : Le ZERO 5G 2023 présente une toute nouvelle interface utilisateur qui rend l'imagination tangible en associant un design audacieux à une utilisation simple.

Le ZERO 5G 2023 présente une toute nouvelle interface utilisateur qui rend l'imagination tangible en associant un design audacieux à une utilisation simple. Erdal Engine 3.0 : Grâce à son allocation intelligente du réseau, le ZERO 5G 2023 utilise l'intelligence d'Erdal Engine 3.0 pour allouer les applications actives au premier plan dans les environnements à faible signal afin de réduire la congestion dans les configurations de réseau limitées.

Grâce à son allocation intelligente du réseau, le ZERO 5G 2023 utilise l'intelligence d'Erdal Engine 3.0 pour allouer les applications actives au premier plan dans les environnements à faible signal afin de réduire la congestion dans les configurations de réseau limitées. Audio certifié Hi-Res : Une expérience audio exceptionnelle prouvée par la certification professionnelle Hi-Res, car le ZERO 5G 2023 répond aux paramètres de performance spécifiques des haut-parleurs et des écouteurs.

Une expérience audio exceptionnelle prouvée par la certification professionnelle Hi-Res, car le ZERO 5G 2023 répond aux paramètres de performance spécifiques des haut-parleurs et des écouteurs. AI Gallery : La nouvelle version d'AI Gallery est entièrement réglable, avec une optimisation de l'expérience et un rafraîchissement de l'algorithme des images.

Prix et disponibilité

Le ZERO 5G 2023 coûtera environ 239 $ et est disponible en Pearly White, Coral Orange et Submariner Black. Les prix et la disponibilité du ZERO 5G 2023 varient en fonction de la région.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.infinixmobility.com/smartphone/zero-5g-2023

À propos d'Infinix :

Infinix Mobility est une marque technologique en plein essor qui conçoit, fabrique et commercialise un portefeuille croissant d'appareils intelligents dans le monde entier sous la marque Infinix, fondée en 2013. Ciblant les jeunes d'aujourd'hui avec une technologie de first in class, Infinix crée des appareils intelligents tendance, puissants et d'un prix abordable qui apportent la dernière technologie du marché aux utilisateurs du monde entier, au moment où ils en ont besoin et à un prix qui leur convient.

Pour plus d'informations, consultez le site : http://www.infinixmobility.com/

[1] Tous les points de données sont des valeurs théoriques obtenues par les laboratoires internes d'Infinix grâce à des tests effectués dans des conditions particulières. Les données réelles peuvent varier en raison de différences entre les produits individuels, les versions logicielles, les conditions d'application et les facteurs environnementaux.

