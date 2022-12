Infinix wprowadza na rynek smartfon ZERO 5G 2023 oferujący wysoką wydajność i bardziej pojemną pamięć

Infinix debiutuje z nowym smartfonem 5G ZERO, który gwarantuje niesamowite wrażenia i pojemną pamięć za jedyne 239 USD.

SZANGHAJ, 1 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma Infinix zaprezentowała dzisiaj smartfon ZERO 5G 2023, wyposażony w niezwykle wydajny procesor i dużą pamięć. Nowy model jest liderem w swoim segmencie cenowym dzięki chipsetowi MediaTek Dimensity 1080 5G Power Monster Processor oraz pojemnej pamięci masowej 256 GB i do 13 GB RAM umożliwiającej nieprzerwane korzystanie z urządzenia i gier.

Infinix ZERO 5G 2023 Infinix ZERO 5G 2023

„Infinix oferuje nową wartość w dziedzinie smartfonów obejmującą przełomowe doświadczenia i zaawansowane funkcje, których konsumenci najbardziej potrzebują, przy jednoczesnym zachowaniu przystępnej ceny – powiedział Manfred Hong, starszy dyrektor ds. produktów w firmie Infinix. – Dzięki imponującej wydajności i możliwościom przechowywania danych, efektywnemu czasowi pracy na baterii, atrakcyjnemu, zakrzywionemu kształtowi, gładkiemu wyświetlaczowi i aparatom o wyjątkowo wysokiej rozdzielczości nowy ZERO 5G 2023 przekazuje moc w ręce konsumentów".

Doświadczenie przyszłościowych prędkości

ZERO 5G 2023 zaprasza użytkowników do odkrywania nowych horyzontów w zakresie prędkości i wydajności, ponieważ jest jednym z pierwszych telefonów na rynku, w którym zastosowano chipset MediaTek Dimensity 1080 6nm 5G. Ośmiordzeniowy CPU Dimensity 1080 posiada dwa procesory Arm Cortex-A78 taktowane zegarem do 2,6 GHz, co gwarantuje wyjątkową wydajność, błyskawiczną reakcję aplikacji i płynną grę. Dzięki zwiększeniu ogólnej wydajności o 10% i usprawnieniu procesora o 8% w porównaniu z poprzednikiem [1] urządzenie to oferuje przełomowe aktualizacje i zwiększoną niezawodność w zakresie najważniejszych funkcji. Niezależnie od tego, czy użytkownik pobiera pliki, przegląda strony internetowe, przesyła strumieniowo dane, czy gra, wydajność jest większa. Jest to możliwe dzięki inteligentnej alokacji sieci i trybowi Clever 5G, który automatycznie zapewnia niższe zużycie energii poprzez agregację z otaczającymi sieciami 4G i Wi-Fi w celu zwiększenia przepustowości sieci.

Model ZERO 5G 2023 zapewnia wystarczającą ilość pamięci dzięki zastosowaniu do 13 GB RAM (8 GB plus 5 GB rozszerzonej pamięci RAM) oraz integracji RAM z ROM, co pozwala na zwiększenie prędkości przetwarzania i przyspieszenie wydajności. Takie zestawienie oferuje maksymalną dostępną pamięć w przystępnej cenie.

Innowacyjny wygląd wyświetlacza – inteligentnie wciągający

Model ZERO 5G 2023 wyposażono w imponujący wyświetlacz FHD o przekątnej 6,78" z odważnym wzmocnieniem kolorów i szczytową jasnością 500 nitów. Częstotliwość próbkowania 240 Hz i superpłynna częstotliwość odświeżania 120 Hz współdziałają w tworzeniu dynamicznych obrazów, inteligentnie przełączając się w oparciu o wyjątkowe strategie znakomicie sprawdzające się przy wymagających rozgrywkach. Użytkownicy mają do dyspozycji różnorodne opcje szybkości odświeżania ekranu (60 Hz, 120 Hz i tryb automatyczny), przełączając się między powiększaniem i przeglądaniem z niezwykłą płynnością. Można zmniejszyć zużycie energii, dokonując wyborów pomiędzy opcjami częstotliwości odświeżania w zależności od wybranej czynności, co pozwala na dłuższą pracę baterii. Tryb automatycznego przełączania częstotliwości odświeżania uzupełnia tę czynność za użytkownika, niezależnie od tego, czy przegląda on internet, czy powiększa swoje ulubione zdjęcia, smartfon inteligentnie przełącza się między częstotliwościami odświeżania, aby dostosować się do każdej czynności.

ZERO 5G 2023 z designem Uni-Curve to przyciągający wzrok smartfon o zaawansowanej grafice, zapewniający doskonałe wrażenia wizualne. Klasyczny design Uni-Curve jest inspirowany poprzednią generacją ZERO 5G, akcentując jednocześnie nawiązanie nowych urządzeń do klasyki. Zespół projektowy Infinix czerpał ze standardów wzornictwa luksusowych samochodów sportowych i ciągłości krzywizny G2. Dodając elegancji czystej, gładkiej ramie i geometrycznym liniom, technologia została ożywiona przez wyjątkowy kształt.

Uchwycenie najwspanialszych momentów życia

Infinix wyposażył ZERO 5G 2023 w kamerę 50MP z funkcją sztucznej inteligencji, kamerę głębi 2MP i mikrokamerę 2MP. Dodatkowo tryby poprawy kolorów zapewniają żywą, najwyższą jakość zdjęć, niezależnie od tego, czy użytkownicy fotografują krajobrazy, budynki czy też wykonują portrety. Fotografowanie przy niedostatecznym oświetleniu nie stanowi problemu dla tego modelu, a to dzięki funkcjom Super Night Mode i Night Filter, gwarantującym ostrość obrazu z zachowaniem szczegółów w nocy, z filtrami na każdą okazję. Oprócz zdjęć, smartfon oferuje również tryb filmowy, który ułatwia i usprawnia edycję materiałów, dzięki czemu użytkownicy mogą tworzyć profesjonalnej jakości filmy praktycznie bez wysiłku. Dzięki możliwościom automatycznego wykrywania scen, ZERO 5G 2023 automatycznie generuje pełniejsze kolory, co pozwala na wykonywanie portretów lub zdjęć krajobrazów o wzmocnionych, żywych barwach. Model ten wykorzystuje technologię slow motion 960 klatek na sekundę, aby uzyskać profesjonalne spowolnienie nagrań wideo. Przy pomocy funkcji edycji ZERO 5G 2023 Sky Remap użytkownicy mogą kilkoma kliknięciami zmienić zamglony dzień w błękitne niebo.

Dodatkowe funkcje główne

Bateria 5000mAh: bateria o pojemności 5000 mAh z technologią bezpiecznego szybkiego ładowania 33 W zapewnia użytkownikom zasilanie przez cały dzień.

XOS 12: model ZERO 5G 2023 prezentuje zupełnie nowy interfejs użytkownika, który sprawia, że wizja staje się rzeczywistością, łącząc śmiałe wzornictwo z prostotą obsługi.

Mechanizm Erdal Engine 3.0: dzięki inteligentnemu przyporządkowaniu do sieci ZERO 5G 2023 wykorzystuje inteligencję mechanizmu Erdal Engine 3.0 do przyporządkowania aktywnych aplikacji do pierwszego planu w środowiskach o słabym sygnale, co pozwala zmniejszyć zatory w ograniczonych ustawieniach sieci.

Certyfikowany dźwięk Hi-Res: znakomite wrażenia dźwiękowe potwierdzone przez profesjonalny certyfikat Hi-Res; model ZERO 5G 2023 zachowuje specyficzne parametry głośników i słuchawek.

Galeria SI: n owa wersja Galerii SI jest w pełni regulowana z optymalizacją użytkowania i odświeżeniem algorytmu obrazu.

Cena i dostępność

Model ZERO 5G 2023 kosztuje około 239 dolarów i jest dostępny w kolorach Pearly White, Coral Orange i Submariner Black. Jego ceny i dostępność będą się różnić w zależności od regionu.

Więcej informacji na stronie: https://www.infinixmobility.com/smartphone/zero-5g-2023

Infinix

Infinix Mobility jest dynamicznie rozwijającą się spółką technologiczną, która projektuje, produkuje i wprowadza na globalny rynek coraz bardziej rozbudowaną ofertę urządzeń marki Infinix, założonej w 2013 roku. Kierując swoją ofertę do młodych ludzi, Infinix koncentruje się na opracowywaniu najlepszych w swojej klasie technologii, tworząc modne, wydajne i przystępne cenowo inteligentne urządzenia oferujące użytkownikom z całego świata najnowocześniejsze technologie na rynku wtedy, kiedy ich potrzebują i za taką cenę, jaką są skłonni zapłacić.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.infinixmobility.com/

[1] Wszystkie dane to wartości teoretyczne uzyskane w laboratoriach wewnętrznych Infinix w ramach testów prowadzonych w określonych warunkach. Dane rzeczywiste mogą się od nich różnić z uwagi na różnice między poszczególnymi produktami, wersje oprogramowania, warunki działania aplikacji i czynniki środowiskowe.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1952027/image_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1952028/image_2.jpg

SOURCE INFINIX MOBILITY