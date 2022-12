Infinix uvádí na trh výkonný telefon ZERO 5G 2023 s rozšířeným úložištěm

Nový smartphone 5G ZERO se představuje s působivými funkcemi nové generace a vydatně rozšířeným prostorem pro data za pouhých 239 dolarů.

ŠANGHAJ, 1. prosince 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Infinix dnes představila chytrý telefon ZERO 5G 2023 s ještě lepším výkonem a skutečně masivní kapacitou úložiště. Nový model je díky čipové sadě MediaTek Dimensity 1080 5G Power Monster Processor, 256 GB úložiště a až 13 GB RAM pro ničím nerušené fungování a herní zážitky jedničkou ve svém cenovém segmentu.

Infinix ZERO 5G 2023 Infinix ZERO 5G 2023

„Infinix přináší do oboru smartphonů novou hodnotu díky revolučním zážitkům se zdokonalením těch funkcí, které uživatelé potřebují nejvíce, a to vše za dostupnou cenu," říká senior produktový ředitel společnosti Infinix Manfred Hong. „Nový ZERO 5G 2023 nadupaný působivým výkonem a kapacitou, vysokou výdrží baterie, elegantním zaobleným designem, plynulým obrazem a fotoaparáty s ultra vysokým rozlišením vkládá spotřebitelům do rukou skutečnou sílu."

Zažijte tempo budoucnosti

ZERO 5G 2023 využívá jako jeden z prvních telefonů na trhu 6nm 5G čipovou sadu MediaTek Dimensity 1080 a umožňuje tak uživatelům zažít novou úroveň rychlosti a výkonu. Osmijádrový procesor Dimensity 1080 je vybaven dvěma procesory Arm Cortex-A78 taktovanými až na 2,6 GHz pro výjimečný výkon, rychlou odezvu aplikací a plynulejší hraní her. Telefon se může pochlubit 10% nárůstem celkového výkonu a 8% posílením výkonu procesoru oproti svému předchůdci [1] pro průlomové inovace a ještě vyšší spolehlivost funkcí, které tvoří nejdůležitější část uživatelské zkušenosti. Stahování souborů, surfování, streamování či hraní her tak nemá nejmenší problém s rychlostí. Hladké fungování zajišťuje inteligentní přidělování sítí a režim Clever 5G, který dosahuje zvýšení přenosové rychlosti a automaticky udržuje nižší spotřebu energie díky agregaci s okolními 4G sítěmi či Wi-Fi.

ZERO 5G 2023 nabízí prostorné úložiště s až 13 GB RAM (8 GB plus 5 GB Extended RAM) a integraci RAM do ROM, což zvyšuje rychlost zpracování a akceleruje výkon. Tato kombinace nabízí maximální možné úložiště za příznivou cenu.

Špičkový design displeje pro inteligentní zážitek

ZERO 5G 2023 je vybaven obrovským, 6,78" FHD displejem s maximálním jasem 500 nitů, který vás díky působivému zvýraznění barev skutečně pohltí. Vzorkovací frekvence 240 Hz a superplynulá obnovovací frekvence 120 Hz s inteligentním přepínáním podle specifických scénářů společně vytvářejí dynamický obraz, ideální pro náročné hraní. Výběr z několika možností obnovovací frekvence (60 Hz, 120 Hz nebo režim automatického přepínání) umožňuje přepínat mezi zoomem a prohlížením s neuvěřitelnou plynulostí. Díky nastavení obnovovací frekvence podle činnosti, na kterou se právě soustředí, mohou uživatelé snížit spotřebu energie a vydržet déle bez nabíjení baterie. Tento úkol mohou také přenechat režimu automatického přepínání, který dokáže inteligentně nastavit optimální frekvenci pro jakoukoli aktivitu od surfování po internetu po zoomování na oblíbené fotografie.

Vyvážený design telefonu ZERO 5G 2023 se zaoblenými hranami zaujme na první pohled a plynulá grafika se postará o nezapomenutelný zážitek. Klasický zaoblený Uni-Curve design se inspiruje předchozí generací telefonů ZERO 5G a zdůrazňuje poctu nových zařízení klasice. Designový tým společnosti Infinix se zde inspiroval G2 návazností křivek vycházející z tvaru luxusních sportovních aut. Racionalita technologie tak ožívá jedinečnými tvary s novým nádechem elegance v jednoduchém, štíhlém těle a hladkých liniích telefonu.

Zachyťte nejkrásnější okamžiky

Infinix vypouští ZERO 5G 2023 vybavený 50 MPx fotoaparátem s umělou inteligencí, 2 MPx fotoaparátem pro hloubku ostrosti a 2 MPx makro fotoaparátem. Funkce pro vylepšení barev se postarají o živé a mimořádně kvalitní snímky, ať už se jedná o krajinu, budovy či portréty. ZERO 5G 2023 si snadno poradí i s fotografováním za nízkého osvětlení díky funkcím Super Night Mode a Night Filter, které slibují ostré noční snímky bez ztráty detailů s filtry pro každou příležitost. Kromě statických snímků nabídne nový telefon i režim pro snadné a efektivní stříhání videa Film Mode, se kterým mohou uživatelé tvořit profesionální filmová díla kdykoli a kdekoli. Díky funkci autodetekce scény generuje ZERO 5G 2023 automaticky sytější barvy pro fotografování barevnějších a živějších portrétů nebo krajin. Profesionální slow motion technologie s 960 snímky za sekundu se zase postará o zajímavé zpomalené záběry. A konečně díky funkci Sky Remap dokáže ZERO 5G 2023 změnit v pouhých několika kliknutích zamračený den na slunečný.

Další klíčové funkce

Baterie s kapacitou 5000 mAh: Baterie s kapacitou 5000 mAh a bezpečnou technologií 33W rychlého nabíjení FastCharge zajistí uživatelům energii po celý den.

Baterie s kapacitou 5000 mAh a bezpečnou technologií 33W rychlého nabíjení FastCharge zajistí uživatelům energii po celý den. XOS 12: ZERO 5G 2023 přináší zcela nové uživatelské rozhraní, které mění fantazii ve skutečnost spojením odvážného designu se snadným ovládáním.

ZERO 5G 2023 přináší zcela nové uživatelské rozhraní, které mění fantazii ve skutečnost spojením odvážného designu se snadným ovládáním. Erdal Engine 3.0: ZERO 5G 2023 s inteligentním přidělováním sítě využívá v situacích se slabým signálem umělou inteligenci Erdal Engine 3.0 k řazení aktivních aplikací do popředí ,aby tak snížil přetížení při omezené dostupnosti sítě.

ZERO 5G 2023 s inteligentním přidělováním sítě využívá v situacích se slabým signálem umělou inteligenci Erdal Engine řazení aktivních aplikací do popředí ,aby tak snížil přetížení při omezené dostupnosti sítě. Zvuk s certifikací Hi-Res Audio: Výjimečnou kvalitu zvuku telefonu ZERO 5G 2023 dokládá profesionální certifikace Hi-Res, udělovaná za naplnění specifických parametrů pro reproduktory a sluchátka.

Výjimečnou kvalitu zvuku telefonu ZERO 5G 2023 dokládá profesionální certifikace Hi-Res, udělovaná za naplnění specifických parametrů pro reproduktory a sluchátka. Galerie s umělou inteligencí: Nová verze galerie s umělou inteligencí je plně nastavitelná, nabízí optimalizaci prohlížení a obnovu obrazového algoritmu.

Ceny a dostupnost

Telefon ZERO 5G 2023 bude k dispozici ve verzích Pearly White, Coral Orange a Submariner Black přibližně za 239 dolarů. Ceny a dostupnost modelu ZERO 5G 2023 se budou lišit v závislosti na regionu.

Další informace najdete na webových stránkách https://www.infinixmobility.com/smartphone/zero-5g-2023

O společnosti Infinix:

Rychle rostoucí technologická společnost Infinix Mobility byla založena v roce 2013 a pod značkou Infinix navrhuje, vyrábí a po celém světě nabízí stále širší portfolio chytrých zařízení. Se svou technologicky vyspělou nabídkou trendových, výkonných a cenově dostupných chytrých telefonů, které přinášejí uživatelům z celého světa nejnovější technologické pokroky za lákavé ceny, oslovuje především dnešní mladou generaci.

Další informace najdete na webových stránkách: http://www.infinixmobility.com/

[1] Veškerá data reprezentují teoretické hodnoty získané v interních laboratořích společnosti Infinix na základě testů provedených za specifických podmínek. Skutečné výsledky se mohou lišit v důsledku rozdílů mezi jednotlivými produkty a verzemi softwaru, rozdílů v podmínkách použití a faktorech prostředí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1952027/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1952028/image_2.jpg

SOURCE INFINIX MOBILITY