Infinix Lanza el Smartphone ZERO 5G 2023 con potentes mejoras de rendimiento y almacenamiento

Infinix estrena el nuevo smartphone 5G ZERO para disfrutar de potentes experiencias de última generación y de enormes actualizaciones de almacenamiento por sólo 239 dólares.

SHANGHAI, 1 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Infinix ha anunciado hoy el smartphone ZERO 5G 2023 con potentes mejoras de rendimiento y enormes capacidades de almacenamiento. El nuevo smartphone es líder en su segmento de precios con un chipset MediaTek Dimensity 1080 5G Power Monster Processor y un montón de almacenamiento con 256 GB y hasta 13 GB de RAM para un uso ininterrumpido y experiencias de juego.

"Infinix aporta un nuevo valor a los smartphones abarcando experiencias rompedoras con las características mejoradas que los consumidores más necesitan, todo ello a un precio accesible", dijo Manfred Hong, Director Senior de Producto de Infinix. "Repleto de impresionantes capacidades de rendimiento y almacenamiento, una eficiente duración de la batería, un hermoso diseño curvo, una pantalla fluida y cámaras de ultra resolución, el nuevo ZERO 5G 2023 pone el poder en manos de los consumidores."

Experimenta las velocidades del futuro

El ZERO 5G 2023 permite a los usuarios experimentar nuevos horizontes en cuanto a velocidad y rendimiento, ya que es uno de los primeros teléfonos del mercado en emplear el chipset MediaTek Dimensity 1080 6nm 5G. La CPU octa-core del Dimensity 1080 cuenta con dos procesadores Arm Cortex-A78 con una frecuencia de 2,6 GHz para un rendimiento excepcional, una respuesta rápida de las aplicaciones y una experiencia de juego más fluida. Con un 10% de mejora del rendimiento general y un 8% de mejora de la CPU en comparación con su predecesor [1], este smartphone ofrece actualizaciones de vanguardia y una mayor fiabilidad en las funciones más importantes para la experiencia del usuario. Tanto si se descargan archivos, como si se navega, se hace streaming o se juega, las velocidades se alcanzan con mayor eficiencia. Esto se consigue gracias a su asignación de red inteligente y al modo Clever 5G, que mantiene automáticamente un menor consumo de energía al agregarse a las redes 4G y Wi-Fi circundantes para aumentar el ancho de banda de la red.

El ZERO 5G 2023 ofrece un amplio almacenamiento con una memoria RAM de hasta 13 GB (8 GB más 5 GB de RAM extendida) y la integración de RAM a ROM, lo que mejora la velocidad de procesamiento y acelera el rendimiento. Esta combinación ofrece el máximo almacenamiento posible a un precio asequible.

Diseño de pantalla líder - Inmersión inteligente

El ZERO 5G 2023 incorpora una enorme pantalla inmersiva FHD de 6,78" con una audaz mejora del color con un brillo máximo de 500 nits. Una frecuencia de muestreo de 240 Hz y una tasa de refresco súper fluida de 120 Hz se combinan para crear visuales dinámicos mediante una conmutación inteligente basada en escenarios únicos, perfecta para el juego duro. Los usuarios pueden aprovechar las diferentes opciones de frecuencia de pantalla (60 Hz, 120 Hz y un modo de frecuencia de actualización automática), cambiando entre el zoom y la navegación con extrema suavidad. Los usuarios pueden reducir el consumo de energía de su pantalla cambiando entre las opciones de frecuencia de refresco, en función de la actividad en la que estén centrados, permitiendo que la duración de la batería sea mayor. El modo Auto-Switch Refresh Rate completa esta acción por el usuario, de modo que tanto si navega por Internet como si hace zoom en sus fotos favoritas, el smartphone cambia inteligentemente entre las tasas de refresco para adaptarse a cada acción.

Equilibrado con su diseño Uni-Curve, el ZERO 5G 2023 es un smartphone llamativo con gráficos suaves para una experiencia definitiva. El diseño clásico Uni-Curve está inspirado en la generación anterior de ZERO 5G, enfatizando la oda de los nuevos dispositivos a los clásicos. El equipo de diseño de Infinix se ha inspirado en los estándares continuos de curvatura del G2 basados en los coches deportivos de lujo. Al añadir elegancia al marco puro y elegante y a las líneas geométricas, la racionalidad de la tecnología cobra vida gracias a la curvatura única.

Capturar los mejores momentos de la vida

Infinix ha equipado el ZERO 5G 2023 con una cámara de IA de 50MP, una cámara de profundidad de 2MP y una microcámara de 2MP. Además, las funciones de mejora del color ofrecen fotos vibrantes de alta calidad, tanto si los usuarios fotografían paisajes, edificios o retratos. Las tomas con poca luz no son un problema para el ZERO 5G 2023 gracias a las funciones de Súper Modo Nocturno y Filtro Nocturno para obtener imágenes nítidas manteniendo los detalles en la noche con filtros para cada ocasión. Además de las imágenes fijas, el smartphone también ofrece un Modo Película para que la edición de vídeo sea más sencilla y eficiente y los usuarios puedan crear una cinematografía de nivel profesional en la palma de su mano. Gracias a su capacidad de detección automática de escenas, el ZERO 5G 2023 genera automáticamente colores más intensos para fotografiar retratos o paisajes con mayor colorido y viveza. El ZERO 5G 2023 utiliza la tecnología de cámara lenta de 960 fps para conseguir ralentizaciones de nivel profesional para una interesante captura de vídeo. Los usuarios pueden convertir un día brumoso en un cielo azul con sólo unos pocos clics con la función de edición ZERO 5G 2023 Sky Remap.

Otras características clave

Batería de 5000mAh: Una batería de 5000MmAh con tecnología de carga rápida segura de 33W mantiene a los usuarios con energía durante todo el día.

Una batería de 5000MmAh con tecnología de carga rápida segura de 33W mantiene a los usuarios con energía durante todo el día. XOS 12: El ZERO 5G 2023 presenta una nueva interfaz de usuario para hacer tangible la imaginación, combinando un diseño audaz con la sencillez de uso.

El ZERO 5G 2023 presenta una nueva interfaz de usuario para hacer tangible la imaginación, combinando un diseño audaz con la sencillez de uso. Erdal Engine 3.0: Con su asignación de red inteligente, el ZERO 5G 2023 utiliza la inteligencia de Erdal Engine 3.0 para asignar las aplicaciones activas al primer plano cuando se experimentan entornos de señal débil para reducir la congestión en entornos de red limitados.

Con su asignación de red inteligente, el ZERO 5G 2023 utiliza la inteligencia de Erdal Engine 3.0 para asignar las aplicaciones activas al primer plano cuando se experimentan entornos de señal débil para reducir la congestión en entornos de red limitados. Hi-Res Certified Audio: Experiencia de audio excepcional demostrada por la certificación profesional Hi-Res ya que el ZERO 5G 2023 cumple con sus parámetros específicos de rendimiento de altavoces y auriculares.

Experiencia de audio excepcional demostrada por la certificación profesional Hi-Res ya que el ZERO 5G 2023 cumple con sus parámetros específicos de rendimiento de altavoces y auriculares. AI Gallery: La nueva versión de AI Gallery es totalmente ajustable con la optimización de la experiencia y una actualización del algoritmo de imagen.

Precio y disponibilidad

El ZERO 5G 2023 costará alrededor de 239 dólares y estará disponible en blanco nacarado, naranja coral y negro submarino. Los precios y la disponibilidad del ZERO 5G 2023 variarán según la región.

Para obtener más información, visite: https://www.infinixmobility.com/smartphone/zero-5g-2023

Acerca de Infinix:

Infinix Mobility es una marca tecnológica emergente que diseña, fabrica y comercializa en todo el mundo una cartera creciente de dispositivos inteligentes bajo la marca Infinix, fundada en 2013. Dirigida a los jóvenes de hoy en día con tecnología de primera clase, Infinix crea dispositivos inteligentes de moda, potentes y a un precio asequible que llevan la última tecnología del mercado a los usuarios de todo el mundo en el momento en que la necesitan y a un precio que desean.

Para obtener más información, visite: http://www.infinixmobility.com/

[1] Todos los datos son valores teóricos obtenidos por los laboratorios internos de Infinix mediante pruebas realizadas en condiciones particulares. Los datos reales pueden variar debido a las diferencias entre productos individuales, versiones de software, condiciones de aplicación y factores ambientales.

