J BALVIN est L'ARTISTE INTERNATIONAL N° 1 SUR SPOTIFY

« J Balvin a démontré en un temps record que la musique en espagnol n'a pas de frontières. Sa musique connaît un succès exponentiel, non seulement sur les plateformes de streaming, mais aussi dans les clubs, en radio, etc., et ce dans tous les milieux sociaux et aux quatre coins du monde. Malgré son jeune âge, cet artiste Universal colombien est en train de devenir une légende vivante de notre musique » – Jesus Lopez, Président-directeur général d'Universal Music Amérique latine et Péninsule Ibérique.

"Vibras", de J Balvin, l'album de musique latine qui a connu le meilleur démarrage cette année, a été salué comme l'"un des meilleurs albums de l'année à ce jour" par les magazines TIME, ROLLING STONE et BILLBOARD

Originaire de Medellín, en Colombie, José Álvaro Osorio Balvin (plus connu par ses très nombreux fans du monde entier sous le nom de J BALVIN, le chanteur aux multiples " Latin Grammy Awards ") a été décrit par Billboard comme "la plus grande étoile montante de la musique latino depuis des lustres ". Il est aussi le seul artiste latino-américain à figurer dans la rubrique des "nouveaux classiques" du magazine Rolling Stone : "des visionnaires inventifs... qui refusent le carcan des règles du passé, car ils dessinent le territoire du futur." Avec un style inimitable et très personnel, rendant hommage à la première vague de stars du reggaeton de Porto Rico en les teintant de rythmes colombiens et de hip-hop mainstream, ses textes plus charmeurs qu'arroguants et sa passion pour la mode, J Balvin est devenu le leader incontestable de la seconde génération des nouveaux pionniers du reggaeton, qui remet le son urbain au goût du jour sur la scène latino mondiale.

Entre son premier album sur un grand label, l'incontournable LA FAMILA, son successeur multiplatine ENERGIA (l'album de musique latine n° 1 en 2016) et les récents singles d'anthologie Mi Gente et Machika, J Balvin a déjà placé neuf de ses singles en tête des ventes de musique latino, compte plus de 50 millions de followers sur les réseaux sociaux et totalise DIX MILLIARDS de vues sur YouTube. L'été dernier, sa chanson "Mi Gente" est devenue le premier titre entièrement en espagnol à atteindre la première place du classement des 50 meilleurs titres mondiaux de Spotify et aujourd'hui, il vient de dépasser Drake, devenant l'artiste Spotify le plus écouté dans le monde. Avec son style précurseur et son succès dans les charts, J Balvin est également devenu l'un des collaborateurs les plus demandés de la musique latine : il a déjà travaillé avec des artistes tels que Beyoncé, Justin Bieber, Cardi B, Liam Payne, Nicky Jam, Pharrell Williams, Ariana Grande, Major Lazer, Poo Bear, Juanes, Daddy Yankee, Camilla Cabelo, et bien d'autres.

Avec la sortie triomphale de VIBRAS, J Balvin ajoute à son répertoire déjà conséquent une nouvelle collection de titres rendant hommage au reggaeton de l'ancienne école, enrichis par de nouveaux arrangements audacieux qui dépoussièrent le genre en termes de style, de tolérance et de rythmes et devraient contribueront à élargir l'audience mondiale de la musique urbaine latino-américaine. Ayant déjà un beau parcours de collaborations avec les superstars citées plus haut, J Balvin a choisi d'afficher la couleur de ce nouveau chapitre musical avec des duos mettant en lumière plusieurs de ses contemporains respectés du reggaeton (Wisin y Yandel, Zion & Lennox), des artistes latino-américains encensés par la critique (Carla Morrison, Rosalio) et des musiciens novateurs/ en pleine ascension comme Willy William, Anitta et Jeon. Le producteur colombien Sky, partenaire artistique de longue date de J Balvin, est présent sur la plupart des titres de l'album, ainsi que le pionnier du reggaeton portoricain Tainy, tout comme Willy William et Chuckie & Childsplay, présents respectivement sur les singles "Mi Gente" et "Machika". Mais, que ce soit à travers la rythmique entraînante de ces tubes déjà incontournables ou le groove estival de la chanson-titre et du dernier single "Ambiente", la touche universelle que J Balvin a voulu instiller tout au long de l'album est une musique capable de faire chanter et vibrer tous les publics, de contribuer à une meilleure connaissance de la culture latino et de mettre l'espagnol sur un pied d'égalité avec l'anglais dans le paysage pop international.

Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour la tournée nord-américaine de J BALVIN, VIBRAS TOUR, Powered by Buchanan's Whisky. Cette tournée de 27 dates, produite par Live Nation, débutera le 19 septembre à Fresno (Californie) et passera par Los Angeles, New York, Miami, Las Vegas, Houston, et de nombreuses autres villes.

À propos d'Universal Music Group

Universal Music Group (UMG), leader mondial de l'industrie musicale, possède un large éventail de sociétés spécialisées dans l'enregistrement de disques, l'édition musicale, le merchandising et les contenus audiovisuels, réparties dans plus de 60 pays. Détenant le plus vaste catalogue d'enregistrements et de chansons du secteur, UMG repère, soutient, produit et distribue les artistes internationaux les plus plébiscités par la critique et le public. Misant sur le talent artistique, l'innovation et l'esprit d'entreprendre, UMG promeut le développement de services, plateformes et modèles de gestion permettant d'élargir les perspectives artistiques et commerciales de ses artistes et d'offrir de nouvelles expériences aux fans.

Universal Music Group appartient au groupe Vivendi. Pour en savoir plus : http://www.universalmusic.com

