Kohler představuje „Cestu tvůrce" na Milánském týdnu designu

Poutavá instalace ikonické značky KOHLER představuje spolupráci s umělci, novou globální kolekci výrobků v limitované edici a vzdušnou sochu od absolventky oboru Umění a průmysl – Janet Echelmanové

KOHLER, Wis., 28. března 2023 /PRNewswire/ – V rámci projektu Cesta tvůrce, který společnost Kohler představila na Milánském týdnu designu, spolupracuje tato ikonická značka se čtyřmi současnými umělkyněmi ze čtyř různých zemí ve snaze vytvořit limitovanou celosvětovou kolekci 12 nových výrobků Artist Editions pro koupelny. Společnost také upozorní na úchvatnou vzdušnou sochu od významné tvůrkyně a absolventky oboru Umění a průmysl Janet Echelmanové a designový zážitek v Palazzo del Senato, který si řídí sami uživatelé, během Fuorisalone v Miláně.

V rámci oslav 150. výročí založení společnosti Kohler navázala tato globální designová jednička spolupráci se čtyřmi umělkyněmi, z nichž každá je uznávaná pro své průkopnické umělecké postupy. Talentované tvůrkyně dostaly volnou ruku k tomu, aby své výtvarné ztvárnění přenesly do produktů společnosti Kohler – chytré toalety Numi 2.0, umyvadla Brazn a vany Brazn. Každý výrobek z této kolekce se bude nabízet v počtu 150 kusů na počest výročí společnosti Kohler.

Ananda Nahú (Brazílie), uznávaná pro své živé nástěnné malby – KOHLER Artist Editions Flora Tropical

(Brazílie), uznávaná pro své živé nástěnné malby – Ziling Wang (Čína), známá svým inovativním použitím barev, zejména barvy, kterou vynalezla a kterou lze z plátna sejmout a vidět ji ve třech rozměrech – KOHLER Artist Editions A World on Strings

(Čína), známá svým inovativním použitím barev, zejména barvy, kterou vynalezla a kterou lze z plátna sejmout a vidět ji ve třech rozměrech – Pushpa Kumari (Indie), jejíž složité liniové malby nově definovaly indickou tradici Mithila – KOHLER Artist Editions Aranya

(Indie), jejíž složité liniové malby nově definovaly indickou tradici Mithila – Elle (Spojené státy), začínala s graffiti a nyní má ve svém celosvětovém portfoliu rozsáhlé projekty – KOHLER Artist Editions Falling Gently

„Společnost Kohler se snaží vytvářet prostor pro průřez uměleckým a řemeslným uměním v našem oboru," říká Laura Kohler, ředitelka pro udržitelnost a rozmanitost společnosti Kohler Co. „Tato nová kolekce Artist Editions oslavuje ženy s výjimečným talentem a rozmanitým zázemím."

Výrobky Artist Editions společnosti Kohler se vyrábějí již téměř čtyři desetiletí a přinášejí krásu do každodenních rituálů – posouvají hranice dekorativních postupů a sad materiálů a pomáhají spotřebitelům v jejich prostorách vyjádřit osobní styl. Umyvadla, vany a toalety z edice Artist Editions jsou inspirovány spojením výtvarného umění s výrobním řemeslem a zdobí je krásné textury, složité vzory, abstraktní ilustrace a malebné krajiny. Nabídka rovněž představuje inovativní využití speciálních glazur a ušlechtilých materiálů společnosti Kohler.

Umělkyně Janet Echelmanová představuje v Palazzo del Senato výstavu Noli Timere

Nad hlavou je zavěšena monumentální vzdušná socha s názvem Noli Timere od uznávané americké sochařky a umělkyně Janet Echelmanové. Před více než dvaceti lety se zúčastnila rezidenčního programu společnosti Kohler s názvem Umění a průmysl. Echelmanová také spolupracovala se společností Kohler na dřezu z edice Artist Editions s názvem 18.02, který je poctou dynamické povaze vody (k vidění na výstavě společnosti Kohler).

Návštěvníci instalace společnosti Kohler se také mohou vydat na vlastní „tvůrčí" cestu v rámci pohlcujícího digitálního zážitku, který jim umožní oživit umění vlastními pohyby v prostoru. Když hosty ve Tvůrcovské místnosti obklopí barvy, vzory a tvary, mohou se sami stát umělci a manipulovat s kreativním překrytím na chytré toaletě Kohler Numi.

Média jsou zvána na exkluzivní předzahajovací akci v pondělí 17. dubna , kde nebudou chybět ani umělkyně, které budou k dispozici pro rozhovory.

Další informace a obrázky naleznete v Sadě pro tisk společnosti Kohler z Milánského týdne designu .

O společnosti Kohler Co.

Společnost Kohler Co. byla založena v roce 1873 a je celosvětovým lídrem v oblasti designu, inovací a výroby kuchyňských a koupelnových výrobků, luxusních skříní, obkladů a osvětlení, motorů, generátorů a čistých energetických řešení. Kromě toho vlastní a provozuje dva pětihvězdičkové hotelové a golfové resorty v obci Kohler ve Wisconsinu a ve městě St. Andrews ve Skotsku. Golfové hřiště Whistling Straits společnosti Kohler hostilo v roce 2021 43. ročník poháru Ryder Cup. Vyvíjí také prostředky pro řešení naléhavých problémů, jako je dostupnost nezávadné vody a základní hygieny, pro komunity s nedostatečnou péčí po celém světě s cílem zlepšit kvalitu života současných i budoucích generací.

Další podrobnosti najdete na stránkách kohlercompany.com .

O umělkyních

Janet Echelmanová

Janet Echelmanová sochá v měřítku budov a městských bloků. Echelmanina práce se vymyká kategorizaci, protože se v ní prolíná sochařství, architektura, městský design, věda o materiálech, stavební a letecké inženýrství i počítačová věda. Za použití nepravděpodobných materiálů – od rozprašovaných vodních částic až po umělá vlákna patnáctkrát pevnější než ocel – kombinuje Echelmanová starobylé řemeslo s výpočetním designovým softwarem a vytváří umělecká díla, která se stala ústředními body městského života na pěti kontinentech – od Singapuru, Sydney, Šanghaje a Santiaga až po Peking, Boston, New York a Londýn. Vystudovala Harvardskou univerzitu a poté absolvovala samostatný postgraduální program v oboru malířství a psychologie. Echelmanová je držitelkou čestného doktorátu z Tuftsovy univerzity a vyučovala na MIT, Harvardu a Princetonské univerzitě. Její přednáška na konferenci TED „Jak brát představivost vážně" byla přeložena do 35 jazyků a má více než dva miliony zhlédnutí. Další informace najdete na adrese echelman.com/.

Elle je považována za jednu z nejlepších světových pouličních umělkyň. Elle začínala jako graffiti umělkyně, její práce byly vystaveny v prestižní Saatchi Gallery v Londýně, v Urban Nation Museum v Berlíně a jako dvousetmetrová projekce na fasádu New Museum v New Yorku. Její díla byla publikována v desítkách knih o pouličním umění a ve světových publikacích, jako je ELLE France a Vogue Australia. Elle spolupracovala a malovala pro různé mezinárodní značky, mimo jiné Reebok, Nike, Under Armour, Ralph Lauren, Samsung a Toyota. V roce 2020 byla Elle pověřena společností IntoAction, aby vytvořila čtyřpatrový obraz na počest Ruth Bader Ginsbergové v newyorské čtvrti Lower East Side. V Amsterdamu připravuje projekt na zakázku v muzeu STRAAT Museum. Další informace najdete na adrese ellestreetart.com/.

Pushpa Kumari vizualizuje svět, který je nabitý kulturou, dědictvím, pozorováním a intuitivní citlivostí, pouze pomocí pera a tuše na papíře. Během svého života a kariéry se Kumari vymyká tradičním indickým kulturním normám a místo toho se zaměřuje na svoje řemeslo. Pushpa tak dokázala vytvořit díla, která se od jejích současníků odlišují jak pojetím, tak výrazem. Kumariny vlivy jsou čistě indické, čerpá inspiraci z náboženských a společenských pověstí. Přestože je její tvorba zakořeněna v indické tradici, má univerzální charakter a oslovuje mezinárodní publikum. V roce 2016 byla její práce zařazena do prestižního osmého asijsko-pacifického trienále současného umění v Queensland Art Gallery / Gallery of Modern Art. Zúčastnila se také několika muzejních výstav ve Velké Británii, včetně výstavy „Telling Tales" v Národním muzeu v Liverpoolu v roce 2013.

Ananda Nahú je malířka, nástěnná malířka a výtvarná umělkyně. Její styl se vyznačuje vizuálním multikulturalismem, opětovně čte umělecké směry a přenáší malířské techniky minulosti do současnosti. Nahúina díla představují silnou kulturně antropologickou studii lidské bytosti, zachraňují dějiny umění nejrůznějších národností a transformují staré myšlenkové proudy pro umělecké potřeby dneška. Během své malířské kariéry se Nahú aktivně podílela na sociálně-uměleckých projektech, mimo jiné v OSN, Evropské unii a na newyorské radnici. Nahú hostovala v reklamních kampaních pro nadnárodní značky, jako jsou Nike, Gucci a Bloomberg. V roce 2015 ji časopisy CNN Style a Phaidon označily za jednu z nejvlivnějších brazilských umělkyň. V roce 2016 Nahú překonala rekordy ve Spojených státech, když vytvořila největší nástěnnou malbu ve státě Ohio, kterou financovala Clevelandská nadace. Další informace najdete na adrese anahu.com/.

Wang Ziling zkoumá, jak člověk vnímá strukturu svého vnějšího okolí, a přetváří prostorovou formu malby. Wang vynalezl tvrzenou akrylovou barvu, která umožňuje zavěšení materiálu uvnitř rámu, aniž by přilnul k plátnu. Výsledná "kontinuální malba" může být použita k propojení plovoucích obrazů mezi dvěma nebo třemi malbami, což jedinečným způsobem vyžaduje, aby diváci doplnili chybějící informace v rámci rozšiřujících se obrazů. Wang absolvovala magisterské studium výtvarného umění na Central Saint Martins College of Art & Design, University of the Arts, Londýn, a bakalářské studium malby na Akademii umění a designu, Tsinghua University, Peking. Její díla vystavuje a sbírá několik muzeí, například Today Art Museum (Peking), Guangdong Museum of Art (Guangzhou) a Copelouzos Family Art Museum (Athény). Absolvovala uměleckou rezidenci v Centru pro současné čínské umění (Manchester). Další informace najdete na adrese wangziling.co.uk/.

