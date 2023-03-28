Бренд Kohler презентует «Путешествие творца» на Миланской неделе дизайна

Легендарная инсталляция бренда KOHLER демонстрирует сотрудничество артистов, новую глобальную коллекцию продукции ограниченного тиража и воздушную скульптуру от искусства / промышленности – Джанет Эчелман

KOHLER, Висконсин, 28 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- «Путешествие творца», представленное брендом Kohler на Неделе дизайна в Милане, посвящено культовому бренду, который сотрудничает с четырьмя современными художницами из четырех разных стран для создания лимитированной мировой коллекции из 12 новых продуктов Artist Editions для ванной комнаты. Компания также представит захватывающую воздушную скульптуру известного создателя и выпускника Arts/Industry Джанет Эхельман, а также управляемый пользователем опыт проектирования в Palazzo del Senato во время Fuorisalone в Милане.

As part of Kohler’s 150th anniversary celebration, the global design leader partnered with four contemporary female artists to create a limited-edition global collection of 12 new Artist Editions products for the bathroom. Kohler Presents 'The Creator's Journey' at Milan Design Week

В рамках празднования150-летнего юбилея компании Kohler мировой лидер в области дизайна установил партнерские отношения с четырьмя художниками, каждый из которых получил признание за свою революционную художественную практику. Талантливым создателям был предоставлен карт-бланш, чтобы воплотить свое визуальное выражение в продуктах Kohler – умном унитазе Numi 2.0, раковине Brazn и ванне Brazn. Каждый продукт в коллекции будет предлагаться в количестве 150 экземпляров в честь юбилейного года Kohler.

(Ананда Наху Бразилия), широко известная своими яркими фресками – KOHLER Artist Editions Flora Tropical

широко известная своими яркими фресками – Бренд Ziling Wang (Китай), известный своим инновационным использованием краски, в частности изобретенной им краски, которая может быть удалена из холста и видима в трех измерениях: KOHLER Artist Editions The World on string ("Мир на струнах")

(Китай), известный своим инновационным использованием краски, в частности изобретенной им краски, которая может быть удалена из холста и видима в трех измерениях: Бренд Пушпа Кумари (Индия), чьи замысловатые линии изменили традиции Индии Mithila – KOHLER Artist Editions Aranya

(Индия), чьи замысловатые линии изменили традиции Индии Mithila – Бренд Elle (Соединенные Штаты), начинался с граффити и теперь включает в свой глобальный портфель крупномасштабные проекты – KOHLER Artist Editions

"Компания Kohler стремится к созданию пространства для различных сфер художественного творчества и мастерства в нашей отрасли», – заявила руководитель отдела устойчивого развития и разнообразия компании Kohler Co. Лаура Колер. Эта новая коллекция Artist Editions воздает должное женщинам, обладающим исключительным талантом и разнообразным опытом».

Продукция Kohler's Artist Editions появилась почти четыре десятилетия и привносит красоту в повседневные ритуалы, расширяя границы декоративных процессов и наборов материалов, помогая потребителям выражать личный стиль в своих помещениях. Раковины Artist Editions, ванны и туалеты, навеянные гармоничным визуальным искусством, украшены красивыми текстурами, замысловатыми орнаментами, абстрактными иллюстрациями и живописными ландшафтами. Предлагаемый ассортимент также демонстрирует инновационное использование компанией Kohler специализированных стеклянных материалов и благородных материалов.

Художник Джанет Эчелман представляет Ноли Тимер на Palazzo del Senato

Над головой висит монументальная воздушная скульптура под названием Noli Timere, созданная известным американским скульптором и художником Джанет Эчелман. Она участвовала в программе резидентуры Kohler Arts/Industry более двух десятилетий назад. Компания Echelman также сотрудничает с брендом Kohler в разработке раковины Artist Editions под названием 18.02, которая отдает дань уважения динамической природе воды (демонстрируется на выставке Колера).

Посетители установки Kohler также могут совершить свой собственный путь как "Creator" в рамках иммерсионного цифрового опыта, позволяющего им воплощать искусство в жизнь посредством перемещения пространства. По мере того, как цвета, орнаменты и формы окружают гостей в комнате создателей, они могут стать самими художниками, манипулируя творческой накладкой на умном туалете Kohler's Numi.

Средства массовой информации приглашаются на эксклюзивную стойку предварительного просмотра на сайте 17 апреля в понедельни к, где все они будут присутствовать и доступны для интервью.

Для получения более подробной информации и изображений посетите сайт Kohler Milan Design Week Press Kit.

О компании Kohler Co.

/1 Основанная в 1873 году, компания Kohler Co. является мировым лидером в области разработки, инноваций и производства товаров для кухни и ванной; роскошная мебель, плитка и освещение; двигатели, генераторы и экологически чистые энергетические решения; и владелец / оператор двух пятизвездочных гостиничных и гольф-курортов в Колере, Висконсине и Сент-Луисе. Andrews, Шотландия. Поле для гольфа Kohler's Whistling Straits принимало 43-й Кубок Райдера в 2021 году. Кроме того, компания разрабатывает решения для неотложных мировых проблем, таких как обеспечение людей чистой водой и санитарией в недостаточно обслуживаемых регионах мира в целях повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений.

Более подробная информация представлена на сайте kohlercompany.com.

Ресурсы

О художниках

Джанет Эчелман лепит в масштабе зданий и городских кварталов.

Работа Эхельмана не поддается категоризации, поскольку она пересекается со скульптурой, архитектурой, городским дизайном, материаловедением, структурной и авиационной инженерией и информатикой. Используя маловероятные материалы, от распыленных частиц воды до сконструированного волокна в 15 раз прочнее стали, Echelman сочетает древнее ремесло с вычислительным программным обеспечением для проектирования и создания произведений искусства, которые стали центром притяжения для городской жизни на пяти континентах: от Сингапура, Сиднея, Шанхая и Сантьяго до Пекина, Бостона, Нью-Йорка и Лондона. Отучившись в Harvard College, она также получила образование в области живописи и психологии. Получив почетную степень доктора Tufts University, Echelman преподавала в MIT, Гарвардском и Princeton Universities. Ее выступление на TED «Серьезное отношение к воображению» было переведено на 35 языков и набрало более двух миллионов просмотров. Для получения более подробной информации посетите сайт компании echelman.com/.

Elle считается одним из ведущих уличных художников мира. С момента создания граффити работы Elle выставлялись на престижном Saatchi Gallery в Лондон, Музее городской нации в Берлин, а также в виде проекции высотой 200 футов на фасад нового музея в Нью-Йорке. Ее работы были опубликованы в десятках книг об уличном искусстве и в таких глобальных публикациях, как ELLE France и Vogue Australia. Компания Elle сотрудничает с различными международными брендами, включая Reebok, Nike, Under Armour, Ralph Lauren, Samsung и Toyota др. В 2020 году IntoAction поручила Elle создать четырехэтажную картину в честь Рут Бадер Гинзберг в Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка. Она запустила проект в Амстердаме в рамках проекта STRAAT Museum. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: ellestreetart.com

Пушпа Кумари визуализирует мир, наполненный культурой, наследием, наблюдением и интуитивной чувствительностью, используя только ручку и чернила с бумагой. На протяжении всей своей жизни и карьеры Кумари бросает вызов традиционным культурным нормам Индии, предпочитая сосредоточиться на своем ремесле. В результате Пушпа смогла создать выдающиеся произведения, которые отличают ее от современников как по концепции, так и по выражению. Творчество Кумари находится под влиянием исключительно индийской традиции — она черпает вдохновение из религии и социального фольклора. Хотя они опираются на индийские традиции, работы Пушпы вызывают всеобщий интерес и привлекли к себе внимание международной аудитории. В 2016 году ее работы были включены в престижную выставку Eighth Asia Pacific Triennial of Contemporary Art в Художественной галерее Квинсленда / Галерее современного искусства. Она также принимала участие в нескольких музейных выставках в Великобритании, включая выставку Telling Tales, которая проводилась в 2013 году в комплексе Национальные музеи Ливерпуля.

Ananda Nahú – художник, муралист и визуальный художник. Ее стиль отличается визуальным мультикультурализмом, воспроизведением художественных движений и воплощением техники искусства прошлого в настоящее время. Работа Nahú представляет собой мощное культурно-антропологическое исследование человеческого существа, спасение истории искусства от самых различных национальностей и преобразование старых течений мысли в соответствии с художественными потребностями сегодняшнего дня. На протяжении всей своей художественной карьеры Nahú активно участвовала в социально-художественных проектах в Организации Объединенных Наций, Европейском союзе и в Нью-Йорке. Nahú была приглашенным художником в рекламных кампаниях для транснациональных брендов, таких как Nike, Gucci и Bloomberg. В 2015 году её работы опубликовали CNN Style и Phaidon как одной из наиболее влиятельных художниц Бразилии. В 2016, Наху побила рекорд вСоединенных Штатах, когда создала крупнейшую роспись в штате Огайо, финансируемую Cleveland Foundation. Для получения более подробной информации посетите сайт компании anahu.com/.

Ван Цзылин исследует то, как люди воспринимают структуру своей внешней среды, путем реформирования пространственной формы картины. Ван изобрела твердую акриловую краску, позволяющую подвешивать материал внутри рамы без приклеивания к холсту. Получившаяся в результате «непрерывная живопись» может использоваться для соединения плавучих изображений между двумя или тремя картинами, требуя от зрителей, что уникально, чтобы они заполняли недостающую информацию в расширенных изображениях. Ван получила степень магистра в области изобразительного искусства Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина, Лондон, и степень бакалавра искусств в области живописи Академии искусства и дизайна Университета Цинхуа, Пекин. Ее работы были выставлены и собраны несколькими музеями, включая Today Art Museum (Пекин), Гуандунский музей искусств (Гуанчжоу) и Copelouzos Family Art Museum (Афины). Она окончила арт-резиденцию в Центре современного китайского искусства (Манчестер). Более подробная информация приводится на сайте wangziling.co.uk/.

Контакты для прессы:

Vicki Hafstein (Вики Хафенштайн)

[email protected] отдел по связям с общественностью компании

Kohler

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2036176/KOHLER_Artist_Editions.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2041887/Creators_Journey.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/619434/3946360/Kohler_Logo.jpg

SOURCE Kohler Co.