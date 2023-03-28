Бренд Kohler презентует «Путешествие творца» на Миланской неделе дизайна

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Kohler Co.

Mar 28, 2023, 08:00 ET

Легендарная инсталляция бренда KOHLER демонстрирует сотрудничество артистов, новую глобальную коллекцию продукции ограниченного тиража и воздушную скульптуру от искусства / промышленности – Джанет Эчелман 

KOHLER, Висконсин, 28 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- «Путешествие творца», представленное брендом Kohler на Неделе дизайна в Милане, посвящено культовому бренду, который сотрудничает с четырьмя современными художницами из четырех разных стран для создания лимитированной мировой коллекции из 12 новых продуктов Artist Editions для ванной комнаты. Компания также представит захватывающую воздушную скульптуру известного создателя и выпускника Arts/Industry Джанет Эхельман, а также управляемый пользователем опыт проектирования в Palazzo del Senato во время Fuorisalone в Милане.

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As part of Kohler’s 150th anniversary celebration, the global design leader partnered with four contemporary female artists to create a limited-edition global collection of 12 new Artist Editions products for the bathroom.
As part of Kohler’s 150th anniversary celebration, the global design leader partnered with four contemporary female artists to create a limited-edition global collection of 12 new Artist Editions products for the bathroom.
Kohler Presents 'The Creator's Journey' at Milan Design Week
Kohler Presents 'The Creator's Journey' at Milan Design Week

В рамках празднования150-летнего юбилея компании Kohler мировой лидер в области дизайна установил партнерские отношения с четырьмя художниками, каждый из которых получил признание за свою революционную художественную практику. Талантливым создателям был предоставлен карт-бланш, чтобы воплотить свое визуальное выражение в продуктах Kohler – умном унитазе Numi 2.0, раковине Brazn и ванне Brazn. Каждый продукт в коллекции будет предлагаться в количестве 150 экземпляров в честь юбилейного года Kohler.

  • (Ананда Наху Бразилия), широко известная своими яркими фресками – KOHLER Artist Editions Flora Tropical
  • Бренд Ziling Wang (Китай), известный своим инновационным использованием краски, в частности изобретенной им краски, которая может быть удалена из холста и видима в трех измерениях: KOHLER Artist Editions The World on string ("Мир на струнах")
  • Бренд Пушпа Кумари (Индия), чьи замысловатые линии изменили традиции Индии Mithila – KOHLER Artist Editions Aranya
  • Бренд Elle (Соединенные Штаты), начинался с граффити и теперь включает в свой глобальный портфель крупномасштабные проекты – KOHLER Artist Editions

"Компания Kohler стремится к созданию пространства для различных сфер художественного творчества и мастерства в нашей отрасли», – заявила руководитель отдела устойчивого развития и разнообразия компании Kohler Co. Лаура Колер. Эта новая коллекция Artist Editions воздает должное женщинам, обладающим исключительным талантом и разнообразным опытом».

Продукция Kohler's Artist Editions появилась почти четыре десятилетия и привносит красоту в повседневные ритуалы, расширяя границы декоративных процессов и наборов материалов, помогая потребителям выражать личный стиль в своих помещениях. Раковины Artist Editions, ванны и туалеты, навеянные гармоничным визуальным искусством, украшены красивыми текстурами, замысловатыми орнаментами, абстрактными иллюстрациями и живописными ландшафтами. Предлагаемый ассортимент также демонстрирует инновационное использование компанией Kohler специализированных стеклянных материалов и благородных материалов.

Художник Джанет Эчелман представляет Ноли Тимер на Palazzo del Senato 

Над головой висит монументальная воздушная скульптура под названием Noli Timere, созданная известным американским скульптором и художником Джанет Эчелман. Она участвовала в программе резидентуры Kohler Arts/Industry более двух десятилетий назад. Компания Echelman также сотрудничает с брендом Kohler в разработке раковины Artist Editions под названием 18.02, которая отдает дань уважения динамической природе воды (демонстрируется на выставке Колера).

Посетители установки Kohler также могут совершить свой собственный путь как "Creator" в рамках иммерсионного цифрового опыта, позволяющего им воплощать искусство в жизнь посредством перемещения пространства. По мере того, как цвета, орнаменты и формы окружают гостей в комнате создателей, они могут стать самими художниками, манипулируя творческой накладкой на умном туалете Kohler's Numi. 

Средства массовой информации приглашаются на эксклюзивную стойку предварительного просмотра на сайте 17 апреля в понедельни к, где все они будут присутствовать и доступны для интервью.

Для получения более подробной информации и изображений посетите сайт Kohler Milan Design Week Press Kit.

О компании Kohler Co.
/1 Основанная в 1873 году, компания Kohler Co. является мировым лидером в области разработки, инноваций и производства товаров для кухни и ванной; роскошная мебель, плитка и освещение; двигатели, генераторы и экологически чистые энергетические решения; и владелец / оператор двух пятизвездочных гостиничных и гольф-курортов в Колере, Висконсине и Сент-Луисе. Andrews, Шотландия. Поле для гольфа Kohler's Whistling Straits принимало 43-й Кубок Райдера в 2021 году. Кроме того, компания разрабатывает решения для неотложных мировых проблем, таких как обеспечение людей чистой водой и санитарией в недостаточно обслуживаемых регионах мира в целях повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений.

Более подробная информация представлена на сайте kohlercompany.com

Ресурсы

О художниках

Джанет Эчелман лепит в масштабе зданий и городских кварталов.
Работа Эхельмана не поддается категоризации, поскольку она пересекается со скульптурой, архитектурой, городским дизайном, материаловедением, структурной и авиационной инженерией и информатикой. Используя маловероятные материалы, от распыленных частиц воды до сконструированного волокна в 15 раз прочнее стали, Echelman сочетает древнее ремесло с вычислительным программным обеспечением для проектирования и создания произведений искусства, которые стали центром притяжения для городской жизни на пяти континентах: от Сингапура, Сиднея, Шанхая и Сантьяго до Пекина, Бостона, Нью-Йорка и Лондона. Отучившись в Harvard College, она также получила образование в области живописи и психологии. Получив почетную степень доктора Tufts University, Echelman преподавала в MIT, Гарвардском и Princeton Universities. Ее выступление на TED «Серьезное отношение к воображению» было переведено на 35 языков и набрало более двух миллионов просмотров. Для получения более подробной информации посетите сайт компании echelman.com/.

Elle считается одним из ведущих уличных художников мира. С момента создания граффити работы Elle выставлялись на престижном Saatchi Gallery в Лондон, Музее городской нации в Берлин, а также в виде проекции высотой 200 футов на фасад нового музея в Нью-Йорке. Ее работы были опубликованы в десятках книг об уличном искусстве и в таких глобальных публикациях, как ELLE France и Vogue Australia. Компания Elle сотрудничает с различными международными брендами, включая Reebok, Nike, Under Armour, Ralph Lauren, Samsung и Toyota др. В 2020 году IntoAction поручила Elle создать четырехэтажную картину в честь Рут Бадер Гинзберг в Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка. Она запустила проект в Амстердаме в рамках проекта STRAAT Museum. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: ellestreetart.com

Пушпа Кумари визуализирует мир, наполненный культурой, наследием, наблюдением и интуитивной чувствительностью, используя только ручку и чернила с бумагой. На протяжении всей своей жизни и карьеры Кумари бросает вызов традиционным культурным нормам Индии, предпочитая сосредоточиться на своем ремесле. В результате Пушпа смогла создать выдающиеся произведения, которые отличают ее от современников как по концепции, так и по выражению. Творчество Кумари находится под влиянием исключительно индийской традиции — она черпает вдохновение из религии и социального фольклора. Хотя они опираются на индийские традиции, работы Пушпы вызывают всеобщий интерес и привлекли к себе внимание международной аудитории. В 2016 году ее работы были включены в престижную выставку Eighth Asia Pacific Triennial of Contemporary Art в Художественной галерее Квинсленда / Галерее современного искусства.  Она также принимала участие в нескольких музейных выставках в Великобритании, включая выставку Telling Tales, которая проводилась в 2013 году в комплексе Национальные музеи Ливерпуля.

Ananda Nahú – художник, муралист и визуальный художник. Ее стиль отличается визуальным мультикультурализмом, воспроизведением художественных движений и воплощением техники искусства прошлого в настоящее время. Работа Nahú представляет собой мощное культурно-антропологическое исследование человеческого существа, спасение истории искусства от самых различных национальностей и преобразование старых течений мысли в соответствии с художественными потребностями сегодняшнего дня. На протяжении всей своей художественной карьеры Nahú активно участвовала в социально-художественных проектах в Организации Объединенных Наций, Европейском союзе и в Нью-Йорке. Nahú была приглашенным художником в рекламных кампаниях для транснациональных брендов, таких как Nike, Gucci и Bloomberg. В 2015 году её работы опубликовали CNN Style и Phaidon как одной из наиболее влиятельных художниц Бразилии. В 2016, Наху побила рекорд вСоединенных Штатах, когда создала крупнейшую роспись в штате Огайо, финансируемую Cleveland Foundation. Для получения более подробной информации посетите сайт компании anahu.com/.

Ван Цзылин исследует то, как люди воспринимают структуру своей внешней среды, путем реформирования пространственной формы картины. Ван изобрела твердую акриловую краску, позволяющую подвешивать материал внутри рамы без приклеивания к холсту. Получившаяся в результате «непрерывная живопись» может использоваться для соединения плавучих изображений между двумя или тремя картинами, требуя от зрителей, что уникально, чтобы они заполняли недостающую информацию в расширенных изображениях. Ван получила степень магистра в области изобразительного искусства Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина, Лондон, и степень бакалавра искусств в области живописи Академии искусства и дизайна Университета Цинхуа, Пекин. Ее работы были выставлены и собраны несколькими музеями, включая Today Art Museum (Пекин), Гуандунский музей искусств (Гуанчжоу) и Copelouzos Family Art Museum (Афины). Она окончила арт-резиденцию в Центре современного китайского искусства (Манчестер). Более подробная информация приводится на сайте wangziling.co.uk/.

Контакты для прессы:

Vicki Hafstein (Вики Хафенштайн)
[email protected] отдел по связям с общественностью компании
Kohler

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2036176/KOHLER_Artist_Editions.jpg 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2041887/Creators_Journey.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/619434/3946360/Kohler_Logo.jpg

SOURCE Kohler Co.

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