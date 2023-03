Podczas Tygodnia Designu w Mediolanie Kohler zaprezentuje „The Creator's Journey"

Kultowa imersyjna instalacja marki KOHLER obejmuje dzieła stworzone wspólnie z artystkami, nową limitowaną globalną kolekcję produktów i zawieszoną rzeźbę adeptki sztuki i rzemiosła Janet Echelman

KOHLER, Wisconsin, 28 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Instalacja „The Creator's Journey (Podróż twórcza)" zaprezentowana przez firmę Kohler podczas Tygodnia Designu w Mediolanie obejmuje wyjątkowe kolaboracje marki z czterema współczesnymi artystkami z czterech krajów, aby stworzyć limitowana globalną kolekcję 12 nowych produktów łazienkowych z serii Artist Editions. W Palazzo del Senato podczas Fuorisalone w Mediolanie firma zaprezentuje również zapierającą dech w piersiach zawieszoną rzeźbę wybitnej artystki Janet Echelman – adeptki programu poświęconego sztuce i rzemiosłu – a także interaktywną instalację z dziedziny designu.

W ramach świętowania 150. rocznicy istnienia firmy Kohler globalny lider designu nawiązał współpracę z czterema twórczyniami, z których każda jest znana z przekraczania granic we własnej działalności artystycznej. Utalentowane artystki miały pełną swobodę podczas tworzenia wizualnych przedstawień produktów Kohler – inteligentnej toalety Numi 2.0, umywalki Brazn i wanny Brazn. Aby uczcić rocznicę firmy, każdy z produktów z kolekcji będzie dostępny w 150 egzemplarzach.

Ananda Nahú (Brazylia), powszechnie znana z barwnych murali – KOHLER Artist Editions Flora Tropical

(Brazylia), powszechnie znana z barwnych murali – Ziling Wang (Chiny), znana z innowacyjnego wykorzystania farb, szczególnie z wynalezionej przez nią farby, którą można zawiesić poza płótnem i oglądać w trzech wymiarach – KOHLER Artist Editions A World on Strings

(Chiny), znana z innowacyjnego wykorzystania farb, szczególnie z wynalezionej przez nią farby, którą można zawiesić poza płótnem i oglądać w trzech wymiarach – Pushpa Kumari (Indie), której kunsztowne obrazy malowane piórem na nowo określiły indyjską tradycję regionu Mithila – KOHLER Artist Editions Aranya

(Indie), której kunsztowne obrazy malowane piórem na nowo określiły indyjską tradycję regionu Mithila – Elle (Stany Zjednoczone), zaczęła od graffiti, a obecnie jej portfolio zawiera projekty na dużą skalę – KOHLER Artist Editions Falling Gently

„Kohler angażuje się w tworzenie przestrzeni dla spotkania twórczości artystycznej i rzemiosła w naszej branży – powiedziała Laura Kohler, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju i różnorodności w Kohler Co. - Nowa kolekcja Artist Editions służy uczczeniu kobiet o wyjątkowym talencie z różnych środowisk".

Produkty Kohler z serii Artist Editions powstały prawie czterdzieści lat temu i wnoszą piękno do codziennych rytuałów – przekraczając granice procesów wykańczania wnętrz i zestawień materiałów, pomagają klientom wyrazić własny styl w ich wnętrzach. Umywalki, wanny i toalety z kolekcji Artist Editions, zainspirowane połączeniem sztuk wizualnych i rzemiosła produkcyjnego, zdobią piękne faktury, kunsztowne wzory, abstrakcyjne ilustracje i malownicze krajobrazy. Kolekcja pokazuje także innowacyjne wykorzystanie przez firmę Kohler specjalnej glazury i szlachetnych materiałów.

Artystka Janet Echelman prezentuje „Noli Timere" na Palazzo del Senato

Zawieszona nad głowami zawieszona rzeźba to monumentalne dzieło uznanej amerykańskiej artystki rzeźbiarki Janet Echelman zatytułowane „Noli Timere". Uczestniczyła ona w programie wymiany z dziedziny sztuki i rzemiosła stworzonym przez Kohler ponad dwie dekady temu. Echelman współpracowała z Kohler w ramach kolekcji Artist Editions przy tworzeniu umywalki nablatowej o nazwie 18.02, której projekt zwraca uwagę na dynamiczny charakter wody (prezentowana na wystawie Kohler).

Odwiedzający instalację Kohler mogą również udać się we własną podróż twórczą, zanurzając się w świecie cyfrowym i ożywiając elementy sztuki w miarę poruszania się w przestrzeni. Odwiedzających salę dla twórców otaczają kolory, wzory i kształty i oni sami mogą stać się artystami, przekształcając kreatywną pokrywę inteligentnej toalety Numi firmy Kohler.

Zapraszamy media na ekskluzywny pokaz przedpremierowy w poniedziałek 17 kwietnia z udziałem artystek, które będą również udzielać wywiadów.

Więcej informacji i zdjęcia można znaleźć w pakiecie prasowym Kohler na Tydzień Designu w Mediolanie .

Kohler Co.

Utworzona w 1873 r. firma Kohler Co. jest światowym liderem w dziedzinie projektowania, innowacji i wytwarzania produktów kuchennych i łazienkowych; luksusowych szafek, płytek ceramicznych i oświetlenia; silników, generatorów i rozwiązań z zakresu czystej energii; a także właścicielem/operatorem dwóch pięciogwiazdkowych ośrodków hotelarsko-golfowych w Kohler w stanie Wisconsin i w St. Andrews w Szkocji. Należące do spółki pole golfowe Whistling Straits było w 2021 r. gospodarzem 43. edycji turnieju Ryder Cup. Kohler opracowuje rozwiązania naglących problemów, m.in. związanych z dostępem do czystej wody i sanitariatów dla potrzebujących społeczności z całego świata w celu poprawy jakości życia obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń.

Więcej informacji: kohlercompany.com .

MATERIAŁY

Artystki

Janet Echelman

Rzeźby Janet Echelman mają skalę budynków i miejskich bloków. Jej twórczość wymyka się kategoryzacji i powstaje na styku rzeźby, architektury, projektowania miejskiego, materiałoznawstwa, inżynierii strukturalnej i lotniczej oraz informatyki. Korzystając z nietypowych materiałów, począwszy od rozpylonych cząsteczek wody, a skończywszy na sztucznie wytworzonym włóknie piętnaście razy mocniejszym od stali, Echelman łączy tradycyjne rzemiosło z projektowaniem komputerowym, aby tworzyć prace, które zyskały pozycję centralnych punktów życia miejskiego na pięciu kontynentach, od Singapuru, Sydney, Szanghaju i Santiago po Pekin, Boston, Nowy Jork i Londyn. Jest absolwentką Harvard College i ukończyła oddzielnie studia magisterskie w zakresie malarstwa i psychologii. Echelman otrzymała doktorat honorowy Uniwersytetu Tufts i wykładała na MIT, Harvardzie i Princeton. Jej wykład TED talk zatytułowany „Taking Imagination Seriously (Traktując wyobraźnię poważnie)" został przetłumaczony na 35 języków i doczekał się ponad dwóch milionów wyświetleń. Więcej informacji na stronie echelman.com/.

Elle jest uważana za jedną z czołowych artystek ulicznych na świecie. Twórczość Elle, która zaczynała od tworzenia graffiti, była wystawiana w prestiżowej galerii Saatchi w Londynie, w Muzeum Urban Nation w Berlinie oraz w formie ponad sześćdziesięciometrowej projekcji na fasadzie New Museum w Nowym Jorku. Jej prace były publikowane w dziesiątkach książek poświęconych sztuce ulicznej oraz w globalnych publikacjach, takich jak ELLE France i Vogue Australia. Elle współpracowała i tworzyła dla rożnych marek międzynarodowych, m.in. Reebok, Nike, Under Armour, Ralph Lauren, Samsung i Toyota. W 2020 r. IntoAction poprosiło Elle o stworzenie wysokiego na cztery piętra malowidła na uczczenie pamięci Ruth Bader Ginsburg w nowojorskiej dzielnicy Lower East Side. Elle ma w najbliższym czasie zaplanowany projekt w Muzeum STRAAT w Amsterdamie. Więcej informacji na stronie ellestreetart.com/.

Pushpa Kumari przedstawia świat, który pobudza do życia kultura i dziedzictwo dzięki obserwacji i intuicyjnej wrażliwości, korzystając tylko z pióra i tuszu na papierze. Przez całe swoje życie i karierę zawodową Kumari kwestionowała tradycyjne indyjskie normy kulturowe, skupiając się na sztuce. W efekcie Pushpa stworzyła prace wyjątkowe na tle współczesnych jej artystów zarówno pod względem koncepcji, jak i ekspresji. Inspiracje Kumari obejmują głównie wpływy kultury indyjskiej oraz tradycję religijną i społeczną. Pomimo zakorzenienia w tradycji indyjskiej jej twórczość ma charakter uniwersalny i zdobyła międzynarodowe grono odbiorców. W 2016 r. jej prace zostały wystawione na prestiżowym VIII Triennale Sztuki Współczesnej Azji i Pacyfiku w Galerii Sztuki w Queensland / Galerii Sztuki Współczesnej. Uczestniczyła także w kilku wystawach muzealnych w Wielkiej Brytanii, m.in. w pokazie „Telling Tales" z 2013 r. w zespole muzeów narodowych w Liverpoolu – National Museums Liverpool.

Ananda Nahú jest malarką, twórczynią murali i artystką wizualną. Jej styl wyróżnia wizualny multikulturalizm, reinterpretacje nurtów artystycznych i wykorzystanie technik malarskich z przeszłości w twórczości współczesnej. Prace Nahú stanowią zdecydowane kulturowo-antropologiczne studium człowieka, uwalniając historię sztuki z silnego zróżnicowania pod względem narodowości i dostosowując dawne nurty myślowe do dzisiejszych potrzeb artystycznych. W czasie swojej kariery malarskiej Nahú aktywnie uczestniczyła w projektach społeczno-artystycznych m.in. w ONZ, UE i w Urzędzie Miasta Nowy Jork. Nahú udzielała się gościnnie jako artystka w kampaniach reklamowych międzynarodowych marek takich jak Nike, Gucci i Bloomberg. W 2015 r. została uznana przez CNN Style i Phaidon za jedną z najbardziej wpływowych artystek w Brazylii. W 2016 r. Nahú pobiła rekord w Stanach Zjednoczonych, malując największy mural w stanie Ohio sfinansowany przez Fundację Cleveland. Więcej informacji na stronie anahu.com/.

Wang Ziling zajmuje się kwestią postrzegania struktury otoczenia zewnętrznego, wprowadzając rewolucyjne zmiany w formie przestrzennej malarstwa. Wang wynalazła utwardzaną farbę akrylową, która umożliwia zawieszenie materiału w ramie bez kontaktu z płótnem. Uzyskane w ten sposób „ciągłe dzieło malarskie" może posłużyć do łączenia unoszących się obrazów z dwóch lub trzech prac, a odwiedzający otrzymują wyjątkowe zadanie uzupełnienia informacji brakujących w tych rozszerzonych obrazach. Wang jest absolwentką studiów magisterskich w zakresie sztuk pięknych w Central Saint Martins College of Art & Design uczelni University of the Arts w Londynie oraz studiów licencjackich na Academy of Art & Design Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie. Jej prace były prezentowane na wystawach i kolekcjach kilku muzeów, m.in. muzeum sztuki współczesnej Today Art Museum (Pekin), muzeum sztuki Guangdong Museum of Art (Kanton) i Copelouzos Family Art Museum (Ateny). Ukończyła program wymiany artystycznej w Centrum Współczesnej Sztuki Chińskiej w Manchesterze. Więcej informacji wangziling.co.uk/.

