Komunikat finansowy: przychody JOY GROUP w 2023 roku wzrosły o 48% i osiągnęły kwotę 360 mln USD, plasując spółkę na 2. miejscu wśród chińskich krajowych firm z sektora kosmetyków do makijażu

SZANGHAJ, 8 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. („JOY GROUP") przedstawiła wyniki finansowe za rok podatkowy 2023. Całkowita sprzedaż detaliczna Grupy przekroczyła 450 mln USD (3 mld RMB). Towarzyszyło temu osiągnięcie przychodów na poziomie 360 mln USD (2,61 mld RMB), co oznacza imponujący wzrost o 48% (z wyłączeniem marki René Furterer) rok do roku. JOY GROUP zajmuje obecnie 2. miejsce wśród chińskich krajowych podmiotów z sektora kosmetyków do makijażu, umacniając swoją wiodącą pozycję w branży.

JOY GROUP Multi-brand Portfolio

Był to kolejny rok, w którym JOY GROUP utrzymała dwucyfrowy wzrost przy zachowaniu zdrowej rentowności, stając się jedną z najszybciej rozwijających się firm kosmetycznych w Chinach.

JOY GROUP jest firmą kosmetyczną obejmującą wiele marek, której misja to: „Tworzenie świata piękna, który daje radość wszystkim". W jej skład wchodzą trzy główne marki - JUDYDOLL, JOOCYEE i René Furterer (działalność w Chinach). Oferta Grupy obejmuje produkty z różnych sektorów urody, w tym kosmetyki do makijażu, pielęgnacji włosów i skóry głowy. W 2022 roku JOY GROUP znalazła się w pierwszej setce firm w cenionym rankingu WWD Beauty Inc., zajmując 86. pozycję.

W 2023 roku sama marka JUDYDOLL odnotowała roczny przychód w wysokości 232 mln USD (1,67 mld RMB), co oznacza solidny wzrost o 66% rok do roku. Z kolei marka JOOCYEE odnotowała roczny przychód w wysokości 130 mln USD (940 mln RMB), co przekłada się na wzrost o 25% rok do roku.

Ponadto w październiku 2023 roku JOY GROUP nawiązała strategiczne partnerstwo z Pierre Fabre Laboratories. Począwszy od 1 stycznia 2024 roku, JOY GROUP przejęła odpowiedzialność za wszystkie działania marki „René Furterer" z segmentu Premium w Chinach, oferującej produkty do pielęgnacji włosów i skóry głowy, co dowodzi jej ambicji ustanowienia wiodącej obecności na rynku pielęgnacji włosów.

JOY GROUP zarządza obecnie rozległą siecią obejmującą flagowe sklepy na głównych platformach e-commerce, ponad 50 butików stacjonarnych oraz ogólnokrajową obecność w ponad 10 000 sklepów oferujących kosmetyki do makijażu w całych Chinach. Dodatkowo, dzięki własnej fabryce kosmetyków i laboratoriom JOY GROUP może pochwalić się kompleksowymi możliwościami w obrębie całego łańcucha dostaw, w tym możliwościami z zakresu badań i rozwoju, produkcji, marketingu i sprzedaży.

Allan Liu, prezes JOY GROUP, potwierdził niezachwiane zaangażowanie Grupy w strategię globalizacji. Od 2020 roku JOY GROUP aktywnie rozszerzała swój zasięg na rynkach zagranicznych, zyskując znaczącą popularność w Japonii i krajach należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). GRUPA dąży do rozszerzania działalności o kolejne rynki cechujące się znacznym potencjałem wzrostu, takie jak Australia, Kanada i Bliski Wschód.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2381130/JOY_GROUP_Multi_brand_Portfolio.jpg